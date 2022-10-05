11 школьных принадлежностей, которые мы покупаем из года в год, а толку от них никакого

Когда ребенок идет в школу, в семейном бюджете образуется новая статья расходов — учебные принадлежности. Многие родители жалуются, что приносят из магазина полные корзинки ручек, красок, карандашей и тетрадок, а потом все это добро валяется чуть ли не на полу. При этом ребенок то и дело просит что-то докупить, потому что предыдущее не подошло. Мы насчитали 11 вещей, которые родителям школьников давно пора вычеркнуть из списка покупок.

1. Новый рюкзак каждый год

В начальной школе ребенку нужен добротный ранец. И если перед поступлением в первый класс вы потратились на эргономичный, легкий и прочный, то он прослужит не один год. Некачественный рюкзачок не только быстро развалится, он еще и создаст ненужную нагрузку на позвоночник и может повлиять на осанку. Дети постарше хотят ходить с модными современными рюкзаками, но менять их каждый год — это ваш выбор, а не обязательное условие.

2. Наборы цветных карандашей и фломастеров

Пока ребенок был дошкольником, вы, наверное, уже успели купить ему сотни симпатичных карандашей и фломастеров всех оттенков радуги. Этих запасов обычно хватает на долгие годы. Нет никакой нужды каждый раз пополнять эту коллекцию новыми наборами.

3. Корректор

Никто не любит ошибок и помарок, но корректор — это не выход. Преподаватели хотят, чтобы дети учились писать чисто, обращая внимание на то, что они делают, а не привыкали к тому, что любую небрежность можно замазать. Учителям важно видеть, как ребенок мыслит, какие ошибки делает часто, какую тему он усвоил не слишком хорошо (возможно, стоит ее пройти еще раз). Более того, в ряде стран «замазки» в школах просто запрещены на законодательном уровне.

4. Механические карандаши

Карандаши со сменным грифелем могут казаться более надежными, но это далеко не так. Теряются они точно так же, как обычные, деревянные, грифель в них часто ломается и требует замены, и если ребенок забыл коробочку с запасными или они закончились, то сам корпус становится бесполезен. При этом механические карандаши на порядок дороже обыкновенных.

5. Яркие и прикольные ручки

Сейчас можно купить ручки разных цветов, с блестками, неоновые, светящиеся в темноте и многие другие. Но учителя требуют пользоваться ручкой с синими чернилами и лишь изредка делать пометки черными, зелеными или красными. Купив целый набор ярких ручек, вы просто выкинете деньги на ветер. Ручки с веселыми мордашками и рисунками ничуть не лучше обычных, а иногда и хуже — их бывает просто неудобно держать. К тому же яркий дизайн может отвлекать внимание маленьких школьников от учебного процесса.

6. Ланч-боксы с рисунками по мотивам популярных мультфильмов

Если ребенку нужно носить в школу дополнительный перекус, коробку лучше выбирать крепкую и однотонную, без лишних украшений. Тогда не придется выбрасывать ее каждый год из-за износа или из-за того, что ваш малыш уже стал поклонником других персонажей, а предыдущих теперь считает «отстоем». Хороший прочный ланч-бокс можно украшать наклейками и просто смывать их, чтобы наклеить новые.

7. Фигурные стирательные резинки

Резинки причудливых форм и расцветок не такие прочные и часто не очень хорошо справляются со своей основной функцией — убирать лишнее. Это скорее красивый аксессуар, а не «рабочая лошадка». Там, где классическая резинка не оставит и следа, вычурные ластики только грязь разведут.

8. Глобус

Глобус — это скорее эффектная деталь интерьера, нежели необходимое школьнику учебное пособие. Сейчас даже в классах их с днем с огнем не сыщешь. Ученикам гораздо привычнее работать с картами, и большинство заданий будет связано именно с ними.

9. Дорогой мобильный телефон

Не все дети умеют ценить дорогие вещи — они теряют их, оставляют в неподходящих местах, роняют во время активных игр. Вы утонете в конфликтах, пытаясь заставить ребенка относиться к навороченному смартфону с должным пиететом и доказывая учителям, что они тоже должны уделить внимание тому, что «у Петечки айфон, он не может сдать его на время контрольной — вдруг потеряется». К тому же телефон с кучей функций — постоянный соблазн отвлечься. Пока ребенок не стал ответственным и сознательным, ему вполне хватит недорогого смартфона, основная функция которого — принимать звонки и СМС.

10. Яркие тетради и обложки

Яркие тетради и обложки могут отвлекать детей от учебного процесса. К тому же среди пестрого содержимого ранца ребенку порой непросто найти нужные ему для урока пособия. Именно поэтому в начальных классах учителя часто просят принести одинаковые тетрадки на весь класс, а затем приклеивают к ним цветные уголки, чтобы можно было сразу отличить тетрадь по природоведению от тетрадки по математике.

11. Пеналы с набором канцелярских принадлежностей

Большие жесткие пеналы, в которых уже лежит множество канцелярских принадлежностей, неудобны по многим причинам. Они тяжелые, в них много лишнего хлама, их нужно содержать в порядке, а это отвлекает внимание ребенка. Из обычного мягкого пенала проще достать и положить на место линейку или точилку, чем извлекать их из специальных петелек, а потом вставлять на место.