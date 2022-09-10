12 хитростей, благодаря которым можно не мыть голову каждый день

Многие привыкли мыть голову через день, а то и ежедневно. Но это не всегда полезно. К примеру, если человек заметил, что его волосы стали ломкими и появилась сухость кожи головы, то, возможно, он слишком часто моет голову. Уменьшить количество процедур можно, если сделать так, чтобы волосы как можно дольше оставались свежими.

Мы в ADME решили обратиться за советами, какие способы помогут дольше наслаждаться чистой шевелюрой, к экспертам.

Надевайте шапочку для душа, если не собираетесь мыть голову

Не всегда есть желание или необходимость мыть голову, когда человек идет в душ. Однако если просто завязать волосы в пучок и ничем не прикрыть, то вода неизбежно будет попадать на них в виде капель или пара. Таким образом волосы загрязнятся. К тому же появятся нежелательные завитки, которые портят прическу. Чтобы избежать этих проблем, стоит использовать шапочку для душа.

Делайте прически и носите головные уборы

Окружающие быстрее заметят, что волосы грязные, если они будут распущены. Поэтому можно запастись резинками и заколками и взять на вооружение несколько несложных причесок. Конские хвосты, пучки, косы и прочие прически, которые можно сделать быстро, — отличная маскировка несвежести волос. А если вы проводите время на открытом воздухе, можно надеть шляпу или шапку.

Не перебарщивайте с маслами для волос

Масло делает волосы жирными, и они быстрее загрязняются. Это косметическое средство лучше не наносить в избытке даже на жесткие кудри. Если же волосы тонкие и жидкие, то эксперты рекомендуют отказаться от масел в пользу более легких средств для ухода, например сывороток.

Не мочите волосы

Так как от воды без шампуня волосы загрязняются, то их лучше не мочить. А если вдруг захотелось освежиться и ополоснуть волосы, то стоит высушить их феном. Нужно направить на пряди холодный воздух и быстро потереть их руками, избавляя от частичек пыли. Руки необходимо предварительно помыть.

Массируйте голову

Чтобы волосы дольше оставались чистыми, необходим регулярный массаж кожи головы. Во время мытья он поможет избавиться от жира и пыли. Также массаж иногда можно делать и за пределами ванной. Благодаря ему жир, скопившийся вокруг корней, распределится по стержням волос и не будет раздражать кожу. Только стоит учитывать, что перед процедурой нужно помыть руки.

Используйте расческу из щетины кабана

Лайфхак для тех, кто любит пользоваться маслом. Если просто налить средство на руки и нанести его на волосы, то на одних участках головы масла может оказаться больше, чем на других. Так волосы будут выглядеть засаленными. Чтобы распределить средство равномерно, после процедуры стоит причесаться. Причем обычная щетка не справится с этой задачей. Эксперты предлагают обратить внимание на расческу, сделанную из натуральной щетины кабана. Она предотвращает скопление масла в одном месте.

Отказывайтесь от частого мытья головы постепенно

Волосам нужно привыкнуть к тому, что теперь водные процедуры для них будут проводиться реже. Если, допустим, вы мыли голову каждый день, то сначала можно попробовать пропустить полдня, затем сутки, потом двое и так далее. Также стоит избегать мытья по выходным, если никуда не собираетесь идти.

Чаще причесывайтесь

Расческа убирает с волос излишки жира и пыли. Поэтому чем чаще человек причесывается, тем дольше волосы остаются достаточно чистыми. Однако есть один нюанс. Чтобы расчесывание действительно было эффективным, необходимо, чтобы расческа всегда была очищенной от волос. Также ее нужно регулярно мыть.

В жару соблюдайте особые правила

В жаркую погоду от пота голова становится грязной гораздо быстрее. К счастью, это тоже можно предотвратить. Так, эксперты рекомендуют спать не с распущенными волосами, а с затянутыми в нетугой хвост. Также стоит выбрать более мягкий шампунь и использовать меньшее его количество. Можно прибегнуть и к помощи сухого шампуня. Но наносить его стоит не тогда, когда волосы уже сильно загрязнились, а примерно через сутки после мытья головы.

Используйте кукурузный крахмал вместо сухого шампуня

Если приобретать сухой шампунь не хочется, то можно поискать ему альтернативу среди продуктов на кухне. Например, тем, у кого светлые или седые волосы, подойдет кукурузный крахмал. Брюнетам рекомендуют смешать крахмал с небольшим количеством какао-порошка или корицы. Для удобства можно насыпать смесь в солонку или перечницу.

Очищайте волосы и кожу головы солью

Чрезмерный жир с волос также помогает убрать соль мелкого помола, так как она регулирует секрецию сальных желез. Еще этот продукт устраняет сухие чешуйки и перхоть. Чтобы волосы дольше оставались чистыми, можно перед мытьем головы попробовать помассировать ее, предварительно посыпав солью. Есть и другой способ: добавить 2–3 ст. л. в шампунь. Однако важно помнить, что чрезмерное использование соли может сделать волосы сухими и вьющимися. Также не стоит наносить продукт на кожу головы, если на ней есть ранки.

Время от времени вытирайте корни волос бумажными полотенцами

Полотенцами можно промокнуть жир, скопившийся у корней волос. Для этого нужно с помощью заколок разделить волосы на пряди, затем аккуратно вытереть корни, убрав тем самым излишки жира. В идеале подойдут ультравпитывающие полотенца. С этой же целью можно использовать промокательную бумагу.