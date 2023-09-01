23 обычных привычки, из-за которых вещи приносят нам сплошные мучения

Одежду можно испортить в два счета. И даже рекомендации на ярлычках далеко не всегда могут уберечь нас от провала. Все потому, что на срок службы одежды и обуви влияет не только то, как мы ухаживаем за вещами. Не менее важно, как мы выбираем, носим и снимаем вещи.

Выбирать обувь на высоком каблуке и с острым носком

Rick Gold / Capital Pictures / Capital Pictures / East News , Rick Gold / Capital Pictures / Capital Pictures / East News

И чрезмерно высокий каблук, и не в меру острый носок могут навредить нашим ножкам. Представьте, какое комбо получится, если выбрать туфли-лодочки на высоком каблуке: давление на пальцы будет очень сильным. Поэтому лучше отдать предпочтение чему-то одному. Например, если выбираете высокий каблук, ищите более широкий носок. Обожаете остроносую обувь? Подбирайте туфли так, чтобы они не сидели на ноге слишком плотно (в области носка должно оставаться достаточно места для пальцев), либо надевайте такую обувь по особому случаю на непродолжительное время.

Обращать внимание лишь на размер

Размер — безусловно, один из самых важных факторов при выборе той самой пары. Но не спешите на кассу, если она вам впору. Внимательно рассмотрите все части туфель или ботинок: ровно ли сидят пряжки? Достаточно ли прочные шнурки? Надежно ли пришит декор? Проверьте, как функционирует молния. Например, если выбираете сандалии, проверьте, не спадают ли они при ходьбе, насколько комфортно облегают ногу, достаточно ли регулируются ремешки.

Примерять обувь только на коврике

Во многих обувных магазинах возле зеркала постелен ковер. Часто при выборе обуви мы ходим исключительно по нему. Но симпатичный мягкий коврик может оказать медвежью услугу. Ворс создает ощущение, что подошва обуви мягкая или в ней есть дополнительная подкладка, которой на самом деле может и не быть. Чтобы проверить удобство и толщину подошвы, выйдите за пределы коврика и пройдитесь по торговому залу — так вы точно поймете, насколько они комфортные.

Недостаточно долго ходить в обуви при примерке

Нескольких шагов явно недостаточно, чтобы понять, насколько удобна обувь. Это не позволит как следует почувствовать колодку и ощущения при носке. Значит, вероятность, что вы слишком быстро устанете в новой обуви или выберете неудачную пару, будет выше. Рекомендуется примерять каждую пару обуви около 15 минут, однако не каждый готов к таким подвигам. Попробуйте походить по залу магазина чуть дольше, чем привыкли.

Подбирать неправильное нижнее белье для шопинга

Когда идете за покупками, важно надевать нижнее белье, которое подходит к тому, что вы хотите купить. Например, если вы планируете примерять облегающее платье с v-образным вырезом, а делаете это в итоге в спортивном бюстгальтере и трусиках, вы точно не получите корректного представления о том, как это платье на самом деле будет смотреться на вас. Планируйте заранее, какое нижнее белье подойдет к предмету покупки. Или наденьте комплект, которые вы носите чаще всего.

Не двигаться в одежде, которую примеряете

Когда мы находимся в примерочной, мы склонны забывать, для чего была изобретена одежда. А табуретка там предназначена не только для вашей сумки. Присесть и посмотреть, как выглядит наряд в разных ракурсах и как вы себя чувствуете, двигаясь в нем, может помочь принять финальное решение. Поэтому обязательно сядьте, приподнимите ноги, покрутитесь и пошевелитесь. Такие телодвижения также могут подсказать, не слишком ли коротка юбка или шорты.

Оценивать образ, если вы босиком или в носках

Обоснование этого совета аналогично тому, что касается ношения правильного нижнего белья. Одежду нужно примерять так, как вы собираетесь ее носить. Многие из нас склонны думать про себя: «О, сейчас это выглядит странно из-за моих носков, но когда я вернусь домой и надену туфли на каблуках, это определенно будет выглядеть прекрасно». Но, скорее всего, вещь будет смотреться не так, как вы хотели. Поэтому возьмите в магазине пару туфель на каблуках и примерьте их с нарядом для более точного представления.

Не брать сразу несколько размеров одной одежды в примерочную

Конечно, мы все знаем наши обычные размеры одежды, но они варьируются в зависимости от брендов и силуэтов. Всегда полезно попробовать примерить вещь на один размер больше и меньше, чтобы вы могли сравнить посадку. Например, ваш стандартный размер 42 плотно облегает, но на самом деле вы можете почувствовать себя комфортнее в размере 44. Поэтому, чтобы достоверно убедиться в своем выборе, лучше сразу взять несколько.

Носить рюкзаки

На одежде из разных материалов могут образовываться катышки. Одна из причин заключается в том, что мы носим сумки, рюкзаки или надеваем одежду в несколько слоев. Ткани трутся друг об друга, что может испортить вещь. Быстрее всего катышки появляются на одежде из шерсти, хлопка, полиэстера и акрила. С такими вещами лучше не носить рюкзаки и сумки.

Наносить парфюм на одежду

Обычно парфюм не пачкает одежду, но некоторые ингредиенты в составе духов могут привести к выцветанию ткани. Чтобы избежать этого, стоит сначала нанести парфюм на кожу, дождаться, когда он высохнет, и лишь затем одеваться. Избавиться от свежих пятен духов на одежде поможет обычная стирка. Главное — сначала сполоснуть пятно холодной водой. Для удаления старых следов нужно в равных долях смешать глицерин и воду, нанести на пятно и оставить на час, а затем постирать вещь.

Не надевать шорты или панталоны под джинсы

Этот лайфхак особенно актуален для тех, у кого при ходьбе натирается внутренняя часть бедер. Перед тем, как надевать джинсы, желательно натянуть тонкие шортики или панталоны. Дополнительный слой одежды поможет предотвратить трение и образование дырок на джинсах. А еще можно натереть проблемную часть штанин глицериновым мылом — это тоже позволит уберечь ткань от протирания.

Гладить одежду из вискозы с лицевой стороны

Если гладить вещи из вискозы с лицевой стороны, то на ткани появится блеск. К сожалению, исправить это уже не получится. А вот избежать порчи ткани просто: достаточно гладить такую одежду с изнанки. Но некоторые вещи из вискозы производители вообще не советуют гладить, так что лучше прочитать указания на ярлыке.

Перед стиркой сортировать вещи только по цвету

Сортировать вещи перед стиркой советуют не только по цвету, но и по типу ткани. Одежда из плотной ткани может повредить более тонкие материалы, и они порвутся. Поэтому не стоит стирать вместе постельное и нижнее белье, футболки и джинсы с блузками и рубашками.

Неправильно стирать темную одежду

Чтобы темные вещи не выцветали, их советуют стирать на низкой температуре и на самом коротком цикле. При этом стирать их лучше с жидким средством: в холодной воде порошок может не раствориться полностью. Есть еще один секрет защиты вещей черного цвета. Перед стиркой такую одежду нужно выворачивать наизнанку. Сушить ее тоже стоит лицевой стороной внутрь.

Редко стирать джинсы

Неправильная стирка может привести к порче вещей, но и стирать их недостаточно часто тоже не вариант. Например, волокна джинсов из 100%-го хлопка во время носки «расслабляются», из-за чего джинсы со временем растягиваются. Предотвратить это поможет регулярная стирка. Спасти уже растянувшиеся джинсы получится, если постирать их в очень горячей воде.

Слишком долго замачивать одежду

Перед ручной стиркой вещи обычно замачивают в воде. Но если они пробудут в ней слишком долго, то могут потерять цвет и форму. Кружевные вещи советуют замачивать всего на 2–3 минуты, шелк и шерсть — не более 30 минут. Хлопок и другие менее деликатные материалы можно оставлять в воде не более чем на час.

Использовать липкие ролики для одежды

Хотя липкими роликами удобно убирать волоски с одежды, они совсем не безобидны. Ролики могут оставить на ткани слой клея, который притянет еще больше волосков и пыли. А еще клей может привести к выцветанию одежды. Вместо роликов для удаления волосков советуют использовать щетки из натуральных материалов.

Гладить льняные вещи сухими

Льняные вещи практически невозможно погладить, когда они полностью сухие. Чтобы не портить ткань утюгом, за 5–10 минут до глажки ее стоит сбрызнуть водой, уделяя особое внимание воротнику, манжетам и карманам. Перед ноской льняной одежде нужно дать полностью высохнуть в течение 10–15 минут, иначе она быстро помнется вновь. А если вы решите использовать спрей для разглаживания складок, лучше сначала протестируйте его на изнаночной стороне ткани: некоторые средства оставляют пятна на льняных вещах, особенно на темных.

Использотьвать порошковое средство вместо жидкого

Стоит признать: в чем стиральный порошок хорош, так это в избавлении от серьезных загрязнений, поэтому использовать его в отдельных случаях более чем разумно. Однако в прочих моментах жидкое моющее средство его обходит. Во-первых, оно лучше подходит для предварительной обработки пятен. Во-вторых, оставляет меньше следов на одежде. И в-третьих, оно более безопасно для бытовой техники благодаря лучшей растворимости — в отличие от порошка, который может засорить систему.

Добавлять средство непосредственно в барабан

Добавление стирального средства непосредственно в барабан (особенно в случае со стиральным порошком) — плохая затея по 2 причинам. Во-первых, машина недаром сконструирована определенным образом: она выпускает средство в нужный момент, и при нарушении этой последовательности порошок может попросту не раствориться. А это приводит ко 2-му негативному фактору — средство может не вымыться с одежды и оставить после себя белые пятна и полосы.

Использовать капсулы для стирки для малых загрузок

Относительно удобства капсулы для стирки, на первый взгляд, занимают 1-е место: они просты в использовании и хранении и состоят из идеально выверенной дозы средства. Однако именно в последнем плюсе и таятся некоторые существенные минусы. Капсула рассчитана как минимум на среднюю загрузку машинки. А значит, добавляя ее при небольшой загрузке, мы создаем избыточное влияние химии как на одежду, так и на машинку, ведь внутри нее может образоваться осадок из излишков, который способен повредить насосы и двигатель.

Добавлять недостаточно стирального средства

Об избытке средства и последствиях мы уже поговорили в пункте про капсулы для стирки. Однако это вовсе не значит, что, добавляя слишком скромное количество стирального порошка, мы делаем одолжение нашим вещам и спасаем их. Напротив, маленькое количество просто-напросто не отмоет вещи должным образом. Логично, что из-за этого вы будете подвергать их процессу стирки чаще, а это, в свою очередь, в итоге сократит срок их службы.

Не чистить одежду от шерсти до стирки

При наличии в доме животных вполне естественно, что вещи зачастую оказываются обильно покрыты их шерстью. Но кидать их в таком виде в машинку не стоит, так как это может нанести ей серьезный ущерб. Дело в том, что шерсть во время стирки обязательно сбивается в комки, которые в конце цикла могут засорить сливные отверстия и даже насос и привести к поломке. Поэтому лучше перестраховаться и потратить пару минут на то, чтобы очистить вещи перед стиркой, дабы избежать хлопот и затрат, связанных с ремонтом.