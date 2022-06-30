10+ обсуждаемых образов королевских особ, которые доказывают, что они те еще бунтарки

Королевские особы должны соблюдать строгий дресс-код. Иногда даже малейшее отступление от правил вызывает бурю споров и обсуждений в медийном пространстве. Поэтому все модные тенденции проходят серьезный контроль, прежде чем попасть в гардероб знатных дам, и у этих женщин не так много возможностей для самовыражения.

Мы в ADME уверены, что героини нашей статьи выглядели роскошно в своих нарядах, несмотря на то, что они решили отойти от строгого стиля королевских особ. А в конце вас ждет 2 бонуса. В первом вы увидите фотографию девушки из королевской семьи, которая не нарушала дресс-код, но ее внешний вид все равно обсуждала общественность. А во втором вы сможете примерить на себя роль королевского стилиста и собрать принцессу на бал.

Принцесса Беатрис: странные шляпки

AFP / East News , HUSSEIN ANWAR / SIPA / East News

На официальные мероприятия всем женщинам королевских кровей предписано надевать шляпы. Так и сделала принцесса Беатрис, наряжаясь на свадьбу Кейт и Уильяма. Однако она выбрала настолько необычный головной убор, что он практически сразу стал очень широко обсуждаемым. В сети его прозвали «сидушка унитаза». И это был не первый раз, когда принцесса надела на голову то, что вызывает вопросы. Ранее Беатрис появилась на свадьбе принца Питера Филиппа в оригинальной шляпке из бабочек. Но некоторые посчитали, что этот головной убор — произведение искусства.

Кейт Миддлтон: платье с вырезом

На выставку Кейт надела пудровую юбку и блузку в тон. Герцогиня была невероятно очаровательна, но пренебрегла королевскими правилами. Довольно глубокий вырез на груди посчитали слишком нескромным для монаршей особы.

Меган Маркл: платье-пиджак

i-Images / Pool / i-images / East News

Выбрав для посещения благотворительного мероприятия это платье, Меган нарушила сразу 2 правила королевского этикета: не надевать юбки длиной выше колена и не носить черное, только если это не траур. Однако стилисты и пользователи сети считают, что она была так прелестна, что на такие незначительные отступления от протокола можно закрыть глаза.

Кейт Миддлтон: шорты

PETER NICHOLLS / AFP / East News

Было бы странно, если бы Кейт надела на спортивное мероприятие платье и туфли на каблуке, однако образ герцогини в шортах вызвал бурю эмоций в сети. Дело в том, что Кейт после замужества с принцем никогда ранее не показывалась в такой одежде. Тем не менее наряд был воспринят поклонниками очень благосклонно, ее хвалили за хорошую физическую форму.

Меган Маркл: сумка через плечо

AP / East News

Чаще всего дамы при дворе носят небольшие клатчи. Это правило придумано для того, чтобы королевская особа могла держать сумочку двумя руками в случае, если не захочет пожимать кому-либо руку. Эксперт объяснила, что выбор сумки через плечо не является нарушением королевского протокола, хотя считается нетрадиционным. Между тем в тот день Меган и Гарри принимали подарки и обменивались рукопожатиями с поклонниками, что было гораздо удобнее делать, когда сумка висела на плече.

Принцесса Евгения: разрез до бедра

Принцесса Евгения не раз была замечена в нарядах, не соответствующих королевскому протоколу. Надев зеленое платье с разрезом до бедра, она нарушила сразу несколько правил. Разрез обнажал часть бедра выше колена, и декольте оказалось слишком глубоким. Однако стоит отметить, что принцесса выглядела в этом платье роскошно, ее образ был продуманным до мелочей.

Шарлен, княгиня Монако: голубой брючный костюм

AFP / East News

На гражданскую церемонию бракосочетания княгиня надела абсолютно нетипичный не только для королевского двора, но и для любой свадьбы наряд. Она выбрала небесно-голубой костюм с брюками палаццо и пиджаком в тон. Образ Шарлен был весьма неожиданным, но выглядела она эффектно. На следующий день на торжественной церемонии венчания княгиня появилась в традиционном белом платье.

Камилла Паркер-Боулз: платье такого же цвета, как у королевы

RICHARD POHLE / AFP / East News

Камилла, пожалуй, самый незаметный член королевской семьи, однако даже ее строгие наряды порой удостаиваются внимания общественности. Так, однажды Камилла появилась на королевском мероприятии в платье фиолетового оттенка, как у самой Елизаветы. Некоторые посчитали это неуважением к монарху. Однако, возможно, королеве должен был польстить тот факт, что кто-то хочет быть похожим на нее.

Королева Испании Летисия: вырез на животе

Это платье называют самым смелым нарядом королевы на сегодняшний день. Но несмотря на то, что, выбрав платье с таким вырезом, Летисия нарушила все мыслимые и немыслимые правила дресс-кода для королевских особ, она не выглядела вульгарно. Напротив, ее образ получился сдержанным и стильным.

Кейт Миддлтон: кружевное платье

AFP / East News

Чем строже стиль королевской особы, тем пристальнее за ней будут следить все вокруг. На первый взгляд кажется, что, надев это «ангельское» платье, Кейт не нарушила никаких правил королевского протокола. Однако оно не осталось без внимания общественности. Основная претензия — сквозь кружево просвечивает силуэт герцогини.

Королева Испании Летисия: платье с вырезом

Королева Испании, отказавшись от своего обычного элегантного образа, надела синее платье с очень откровенным кружевным вырезом. Некоторые комментаторы в сети восхищались Летисией и ее неординарным стилем, другие же посчитали наряд слишком вызывающим для королевской особы.

Бонус № 1: принцесса Евгения и ее татуировка

Как ни странно, татуировки не запрещены королевским протоколом. Однако наиболее близкие к монарху члены семьи отказываются от нанесения на тело перманентных рисунков. Поэтому узор за ухом Евгении подвергся обсуждению. Тату девушки, скорее всего, обозначает единство и круговорот жизни.

Бонус № 2

Если вы хотите попробовать себя в роли стилиста настоящей принцессы, сыграйте в игру Princess Gala Host. В ней вы легко сможете поэкспериментировать с прической, макияжем, аксессуарами и одеждой, чтобы собрать принцессу на бал.