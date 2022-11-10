10 вещей, которые незаметно «крадут» талию. Но мы знаем, чем их заменить

У всех девушек разные типы фигуры и разный стиль. Существует стереотип о том, что только худышки могут похвастаться тонкой талией. К счастью, это не так, ведь с помощью некоторых хитростей женщина любой комплекции может сделать точеный силуэт. И даже не нужно прибегать к пластике, диетам или покупать дорогое утягивающее белье.

Брюки или юбки с заниженной талией

Показать талию с помощью брюк с низкой посадкой возможно, только если оголить живот, однако это не всегда к месту. Если же, напротив, заправить рубашку внутрь, то силуэт будет выглядеть цилиндрическим, это «украдет» талию. Стилисты советуют выбирать брюки и юбки с высокой посадкой, чтобы визуально сделать талию тоньше: такой образ вылепит ее.

Слишком обтягивающее платье

Иногда кажется, будто ничто так не покажет талию, как облегающее платье. Но есть другие фасоны, которые гораздо лучше подчеркнут силуэт. Это платье с облегающим верхом и расклешенным низом или платье с запахом. В целом оба фасона делают силуэт точеным благодаря облеганию в районе талии и свободному низу, который расширяет бедра.

Правило «белый верх — черный низ»

Нужно помнить, что белый цвет визуально расширяет, а черный, напротив, сужает. Поэтому правилом «белый верх — черный низ» стоит пользоваться с точностью до наоборот: темный оттенок сверху сузит торс, а светлый снизу визуально расширит бедра. Это сделает талию более выраженной. Еще один лайфхак — выбрать низ со светлым принтом: он также привлечет больше внимания к бедрам и сделает талию визуально более узкой.

Однотонные платья

Joel Ryan / Invision / AP / East News , Genin Nicolas / ABACA / East News

Колор-блок (несколько цветов в одном предмете гардероба) действительно может визуально сделать фигуру более точеной. Особенно рекомендуется использовать темные цвета в местах изгибов: они могут очень выгодно подчеркнуть талию. Существуют также модели платьев, в которых топ или платье сверху — одного цвета, а снизу — другого. Эффект от них не такой сильный, как от платья со вставками по бокам, но такая вещь тоже подчеркнет талию и не будет бросаться в глаза.

Неправильный крой платья

Бесформенные вещи не оставляют ни намека на талию. Стилисты советуют выбирать одежду с выраженным силуэтом. Вещь не должна обтягивать, но чуть приталенное изделие сделает образ более собранным. Хорошим решением могут быть вытачки на груди. Они тоже подчеркивают фигуру.

Блузы и рубашки навыпуск

Рекомендуется заправлять блузки и рубашки — так силуэт приобретает более выгодные очертания. Заправлять стоит как плотные обтягивающие ткани, так и легкие летящие. С последними есть небольшой лайфхак: нужно заправить блузку и затем поднять руки вверх. Так ткань не будет натянута, а силуэт получится более расслабленным.

Отсутствие украшений

Cyril Pecquenard/KCS/East News

Украшения могут помочь в формировании силуэта. Так, длинные серьги и ожерелье сделают акцент на плечах, а браслеты на руке привлекут внимание к бедрам. Таким образом, эти 2 части тела визуально увеличатся, создав эффект осиной талии.

Застегнутые пиджак или кофта

Если пиджак или кофта не приталенные, то застегивать их означает попрощаться с тонкой талией, ведь тогда она будет совершенно не выражена под прямой одеждой. Поэтому стилисты рекомендуют носить такие предметы гардероба расстегнутыми: ткань обрамит изгибы по бокам, сделав переднюю часть тела гораздо уже.

Ремень, выбранный не по типу фигуры

AGCreativeLab / Depositphotos , AGCreativeLab / Depositphotos

При выборе ремня нужно полагаться на свой тип фигуры. Так, девушки с длинным торсом могут носить широкий ремень, для короткого торса подойдет ремень поуже, потому что визуально места на теле для него меньше. Не рекомендуется также носить широкий ремень девушкам с пышным бюстом: он будет делать акцент на этой части тела еще больше.

Слишком высокий вырез горловины

Глухой ворот платья зачастую скрывает особенности фигуры, верх туловища выглядит более плоским из-за сплошного цветового блока. В таком случае лучше позаботиться о других способах показать талию, например, выбрать вещь с расклешенной юбкой. Но можно просто разделить цветовой блок сверху тела, если выбрать одежду с более низкой горловиной, а в идеале — V-образный вырез.