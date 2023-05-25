11 звезд, которые держат марку не только на светских раутах, но и в обычной жизни. У них есть чему поучиться

Мы привыкли к безупречным образам знаменитостей на красных дорожках. Стилисты тщательно продумывают их образы для светских мероприятий, а вот повседневные наряды многие звезды выбирают сами. Нам стало интересно, какие стильные фишки используют популярные женщины, когда собираются выходить из дома, и какие из них можем использовать и мы.

Кейт Мосс

MART/KCS/East News

Кейт — одна из самых значимых фигур мира моды, ее наряды всегда роскошны и актуальны. Модель предпочитает качественные вещи продуманного кроя, любит деним и надевает джинсы при любом удобном случае. А еще звезда делает ставку на детали — ее часто можно увидеть в шляпе или платке, с модной сумочкой и в интересной обуви.

East News

Риз Уизерспун

PacificCoastNews/EAST NEWS , ABACA/Abaca/East News

Актриса родилась в Новом Орлеане и частенько отдает дань уважения своим южным корням. Гардероб Уизерспун полон ярких цветов и принтов, соломенных сумок и шляп. Контрастные полоски, крупные цветы, яркие платки и сумочки, пожалуй, никогда не выйдут из моды. Риз прекрасно об этом знает и потому всегда выглядит ярко и уместно.

Приянка Чопра

Чопра всегда была любимицей стритстайл-фотографов. Знаменитая модница любит сочетать классику и яркие цвета. Акценты в образе отлично оттеняют цвет кожи женщины и подчеркивают ее красоту, но при этом не перетягивают на себя все внимание.

Чопра является обладательницей пышных форм и часто подчеркивает свою фигуру. Актриса делает акцент на тонкой талии с помощью ремня или облегающих силуэтов.

Ирина Шейк

Dylan Travis/ABACA/Abaca/East News , Dylan Travis/ABACA/Abaca/East News

Шейк любит экспериментировать. Например, она сочетает сапоги на шпильке с шортами, а простые футболки, платья, толстовки, куртки — с элегантными украшениями и ремнями. Кстати, в гардеробе Ирины много черной одежды и кожаных вещей.

Дженнифер Лопес

Jason Howard/Associated Press/East News , BauerGriffin / MediaPunch/Associated Press/East News

Уже более 20 лет Лопес считается королевой уличного стиля. Звезда предпочитает не только эпатажные сложносочиненные сочетания, но и более «расслабленные» наряды. Например, она любит объемные свитера, широкие джинсы, кроссовки. Джен дополняет подобные образы стильной бижутерией и сумками. Так звезда выглядит дорого даже в обычных легинсах.

Марго Робби

Dylan Travis/ABACA/Abaca/East News

Робби входит в списки самых стильных знаменитостей. Актриса тщательно подбирает наряды не только для светских мероприятий, но и для повседневных выходов. Фишкой Робби являются пальто и пиджаки. Актриса просто небрежно накидывает их на плечи или останавливает свой выбор на моделях оверсайз. Марго дополняет пиджаки джинсами, костюмными брюками или вообще носит их как платье.

Эмма Уотсон

starzfly/Bauergriffin.com/East News

В мире моды Уотсон чувствует себя как рыба в воде. В ее гардеробе много простых вещей: футболок, джинсовых шорт, сандалий. Эмма не скрывает свои длинные ноги и часто надевает короткие платья и юбки.

Актриса обожает классическое сочетание черного и белого. Поклонники без ума от ее светских выходов в нарядах с яркими контрастами. Но немногие знают, что Эмма любит и повседневную одежду этих цветов.

Эмилия Кларк

За пределами красной дорожки актриса предпочитает чувствовать себя максимально комфортно. Уличный стиль Кларк довольно прост: майки, кардиганы, джинсы, обувь на низком ходу, натуральные ткани и базовые оттенки. Эмилия не старается выделиться, удобство для нее превыше всего.

Тейлор Свифт

White Label/East News

Певица продолжает покорять сердца поклонников своей музыкой и своим стилем. Фишка Свифт — яркий макияж губ. Броская помада дополняют образы знаменитости и на дорожке, и на городских улицах. На фото выше можно заметить, что черные ботинки с темно-вишневыми вставками перекликаются с цветом помады. Казалось бы, мелочь, а образ сразу стал очень стильным.

Хейли Бибер

Модель привыкла привлекать всеобщее внимание своими модными решениям. Хейли всегда знает, что надеть, и очень тщательно подбирает наряды на разные случаи жизни. В уличном стиле нейтральная цветовая палитра и базовые вещи, как у Бибер, никогда не подведут.

Кира Найтли

White Label/East News

Повседневные образы актрисы очень разнообразны: от суперкомфортного до максимально элегантного. На улицах Нью-Йорка Найтли может появиться в джинсовом комбинезоне, свободных брюках, легком платье или в пиджаке с поясом, рубашке, платье-миди. Актриса, как правило, не оставляет ни один свой образ без изюминки. Сумка на цепочке — достойный пример.

Кстати, многие звезды усложняют свои повседневные образы с помощью интересных сочетаний. Например, рубашки многие носят с водолазками. Практически любую вещь можно стильно обыграть, если знать, что с чем комбинировать.

Фото на превью starzfly/Bauergriffin.com/East News