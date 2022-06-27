12 крутых и полезных штуковин, о существовании которых знают только единицы

Фантазия производителей, кажется, просто не знает границ. Порой она, правда, заводит их слишком далеко и на выходе получается довольно нелепая и даже бесполезная продукция. Но в других случаях им все же удается распознать запросы людей и предложить простое и эффективное решение для стандартных повседневных проблем.

Мы в ADME решили ознакомиться с подобными вещицами, способными сделать жизнь каждого хоть чуточку проще.

Коврик под кран, защищающий от брызг

Такой силиконовый коврик располагается под краном и задерживает на себе всю воду, которая обычно скапливается у основания, расползается по поверхности и оставляет налет и разводы. Стоит таким загрязнениям подсохнуть, и приходится прибегать к серьезной химии либо прикладывать усилия, чтобы навести чистоту. Коврик же просто достаточно периодически ополаскивать.

Приспособление, запирающее дверь без замка

Желание запереть межкомнатную дверь может возникнуть по разным причинам: каждый попадает в ситуации, когда не хочется, чтобы тебя беспокоили. Это маленькое, но прочное приспособление как раз и решает подобную задачу. Нужно просто установить его на уровне отверстия, в которое входит защелка, а затем вставить красный элемент в дырочку в железке. Дверная ручка будет полностью заблокирована.

Более удобные невидимки обновленной формы

Собрать волосы в пучок традиционными невидимками подчас бывает не так-то просто даже после просмотра десятков видеоинструкций. Аксессуар же в виде такой спирали позволяет зафиксировать прическу парой легких движений меньше чем за полминуты.

Интерактивная игрушка для кошек

Коты — непоседливые создания, обладающие огромной энергией, благодаря которой они могут в отсутствие хозяев разгромить весь дом. При этом многочисленные игрушки и когтеточки не особенно помогают, так как быстро наскучивают хвостатым. А вот такая птичка на пружинке займет пушистого хулигана надолго. Она начинает активно двигаться, когда питомец бьет по ней лапкой. Таким образом, развлекаясь с этой игрушкой, он удовлетворяет свою тягу к охоте.

Силиконовый коврик-чехол для стайлеров

Инструменты для горячей укладки очень важно хранить правильно. В спешке оставив однажды утром плойку на пластиковой или деревянной поверхности, мы можем нажить себе кучу серьезных проблем. Силиконовый коврик в такой ситуации — простое и элегантное решение, которое обезопасит дом и семью. А когда стайлер остынет, коврик послужит ему чехлом.

Мини-пылесос для рабочего стола

Наверняка каждому знакомы ситуации, когда на небольшой поверхности — это может быть клавиатура, ключница или узкая щель в оконной раме — скапливаются пыль и крошки, которые так и тянет просто смахнуть движением руки (но, конечно, это не решение). Зато с такими задачами идеально справляются ручные мини-пылесосы: пара движений — и проблемы как не бывало.

Подставка для кухонной утвари

Ассортимент силиконовых аксессуаров для кухни постоянно расширяется — кулинарные кисти, лопатки, коврики и многое другое успел опробовать, наверное, каждый. Этот материал крайне удобен в работе и неприхотлив в уходе. Поэтому и традиционные подставки для лопаток уступают свое место силиконовым. Такой вариант позволит разместить при готовке сразу несколько элементов, а после силикон достаточно просто промыть водой.

Полочка-органайзер для стола

На столе нередко скапливаются всякие мелочи, которые нужны в процессе работы, но при этом создают беспорядок. Такая полочка — настоящее спасение для любителей минимализма. В нее с легкостью поместится несколько необходимых принадлежностей и аксессуаров.

Силиконовая накладка для щелей в кухонной столешнице

Щели в кухонной столешнице — катастрофа для любого любителя чистоты. Ведь туда, как ни крути, попадает огромное количество крошек, частичек пищи, брызг масла и так далее. К счастью, подобная силиконовая накладка изящно решает эту проблему — больше в щель не проскользнет ни крупинки.

Устройство для запаивания пакетов

Открытые пакетики с крупами, макаронами и полуфабрикатами постоянно вынуждают выдумывать способы, как бы их закрыть и зафиксировать, чтобы выглядело опрятно и, что важнее, ничего не рассыпалось. Такое устройство заново запаивает пакеты, благодаря чему на полках царит вечный порядок и можно не переживать за сохранность продуктов.

Чесночный пресс более удобной конструкции

Если вы частенько предпочитаете именно продавливать чеснок, а не нарезать, но при этом крайне не любите последующий процесс нудного промывания пресса стандартной конструкции, вы оцените такую форму чеснокодавки на все 100 баллов. Мыть ее легче в разы, и поэтому готовка тоже становится в радость.

Фиксаторы простыни на матрасе

Если вам знакома ситуация, когда наутро простыня постоянно норовит соскользнуть с кровати, это простейшее устройство создано специально для вас. Достаточно натянуть ткань и зафиксировать такими держателями с четырех углов, и больше она никуда не сдвинется. Особенно актуально для детских кроваток, так как ребятня постоянно ворочается перед сном.