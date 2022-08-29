12 случаев, когда знаменитости выбрали настолько смелые наряды, что их все обсуждали до хрипоты

На снимках со светских мероприятий мы привыкли видеть знаменитостей в роскошных платьях и деловых костюмах. Но порой селебрити появляются перед объективами камер в весьма смелых образах. И если одни звезды срывают овации, то на других обрушивается лавина критики.

Мы в ADME вспомнили случаи, когда знаменитые дамы вышли в свет в провокационных нарядах. А в конце статьи вас ждет бонус: мы расскажем о нетривиальном образе известного певца и актера, который наделал шума.

Энн Хэтэуэй

Piovanotto Marco / ABACA / Abaca / East News , Piovanotto Marco / ABACA / Abaca / East News

39-летняя актриса появилась на модном показе Valentino в образе Барби. Розовое платье мини с высоким воротником и баской дополняли туфли на высокой платформе и небольшая сумочка. Модные издания замечают, что Энн кардинально поменяла свой стиль. Вместо консервативных платьев в пол она выбирает смелые и яркие наряды.

Эмма Уотсон

Bertrand-Hillion Marie-Paola / ABACA / Abaca / East News , JM HAEDRICH / SIPA / SIPA / East News

Эмма Уотсон, редко посещающая модные мероприятия, в 2022 году была замечена на Неделе моды в Париже. Ее образ произвел фурор. Знаменитость предстала перед объективами камер в рваных джинсах скинни и жакете с акцентными плечами в духе 80-х. Один известный журнал заявил, что Уотсон продемонстрировала офисный наряд миллениала.

Кейт Хадсон

Piovanotto Marco / ABACA / Abaca / East News , Piovanotto Marco / ABACA / Abaca / East News

В 2022 году в моду вернулись прозрачные топы и Кейт Хадсон поспешила «оседлать волну». 43-летняя актриса появилась на модном показе Valentino, будучи одетой в тонкую черную блузу с кружевами и брюки. Смелый наряд пришелся критикам по нраву. Они заявили, что, несмотря на откровенный верх, образ выглядел изысканно.

Алекса Деми

Dylan Travis / ABACA / Abaca / East News , Dylan Travis / ABACA / Abaca / East News

Звезда сериала «Эйфория» отправилась на модный показ Balenciaga в весьма креативном наряде, который сложно было не заметить. Ее комбинезон напоминал большие джинсы, которые звезда натянула до шеи, проделав в них отверстия для рук. Пользователи сети иронизировали над образом знаменитости, предлагая ей свои старые джинсы для нового образа. Ну а мы считаем, что наряд Алексы был очень оригинальным.

Брайс Даллас Ховард

USA TODAY Network / Sipa USA / East News , USA TODAY Network / Sipa USA / East News

На церемонию вручения премии «Золотой глобус» в 2021 году Брайс пришла в облегающем блестящем платье из тонкой ткани. Такая модель уже не один сезон является модным трендом. Но на актрису обрушился шквал критики. Пользователи решили, что звезде не следовало выбирать такой фасон, так как он лишь подчеркнул недостатки фигуры. Сама же актриса нисколько не пожалела о выборе наряда. Она рассказала, что купила его в интернет-магазине подержанных люксовых вещей, поскольку предпочитает сильно не заморачиваться над платьем, в котором ей предстоит выйти в свет всего один раз. А также добавила, что наряд отлично сочетался с цветом ее волос. Поспорить с этим сложно.

Рэйчел Броснахэн

Invision / Invision / East News

Звезда сериала «Удивительная миссис Мейзел» на премьеру очередного его сезона явилась в необычном ансамбле, выполненном в оранжевом и желтом цветах. Сочетание классического пальто и заправленных в лакированные ботинки трико выглядело современно, однако не всем пришлось по нраву. Модный интернет-сайт назвал наряд Рэйчел фешен-провалом, а также сравнил ее образ с канарейкой. Мы же считаем, что быть ярким не зазорно.

Изабель Юппер

CHRISTOPHE SIMON / AFP / East News , Chassery+Courdji / KCS / East News

Французская актриса сумела удивить всех, появившись в 2022 году на Каннском кинофестивале в зеленом наряде, рукава которого визуально сливались с перчатками, а колготки — с обувью. Модные интернет-журналы провели параллель со стилем Ким Кардашьян. Образ актрисы явно напоминал эффектные выходы звезды реалити-шоу «Семейство Кардашьян».

Фрэнсис Макдорманд

© Kevin Winter / Getty Images Entertainment / Getty Images , Image Press Agency / Sipa USA / East News Image Press Agency / Sipa USA / East News

На премьеру фильма «Трагедия Макбета» актриса выбрала весьма противоречивый образ. Белое пальто она решила дополнить шлепанцами, которые надела поверх носков. Светские обозреватели не оценили такое смелое решение, заявив, что даже имена крутых дизайнеров на бирках этих вещей никак не приуменьшают оскорбление, которое Фрэнсис нанесла моде.

Нуми Рапас

В 2020 году Нуми Рапас пришла на одно из светский мероприятий в необычном образе, низ которого не был однозначным. Многие задавались вопросом: это юбка или брюки? Молодежный наряд актрисы вызвал у некоторых журналистов язвительную усмешку. Они писали: «Похоже, на Нуми была джинсовая смирительная рубашка, из которой знаменитость частично смогла выбраться. Про верх даже говорить не хочется». Но, что бы ни писали критики, мы думаем, этот дерзкий образ актрисе к лицу.

Дженнифер Коннелли

Sebastien Courdji / KCS / East News

Наряд, в котором предстала Дженнифер на Парижской неделе моды в 2019 году, вызвал массу споров. Клетчатый свитер в сочетании с плиссированной юбкой и кожаными расклешенными брюками одни модные издания сочли нелепым. Другие же, напротив, отнесли Коннелли к самым стильным знаменитостям из тех, что побывали на том мероприятии.

Марион Котийяр

Isopix / East News , Sebastien Courdji / KCS / East News

Представители нового поколения точно одобрили бы образ французской актрисы, в котором она пришла на премьеру фильма «Маленькие секреты большой компании». Поверх усыпанного изображениями крокодилов платья был надет безразмерный жилет крупной вязки, а волосы Марион были зафиксированы на макушке в виде небольшой петли. И если одним образ актрисы пришелся по вкусу, то другие называли этот ансамбль худшим из тех, что когда-либо надевал человек.

Алессандра Амбросио

Anthony Behar / Sipa USA / East News

Бывший «ангел» Victoria’s Secret в 2019 году посетила неделю моды в Нью-Йорке, и ее образ не всем понравился. Модель предстала в черном боди и мешковатых джинсах с низкой посадкой, которые, казалось, едва держатся на бедрах. Возможно, критики знаменитости просто не приемлют модные тенденции прошлых десятилетий, ну а мы считаем, что выглядела Алессандра великолепно.

Бонус: Джастин Тимберлейк произвел фурор в Париже

Domine Jerome / ABACA / Abaca / East News , Laurent VU / SIPA / SIPA / East News

Недавно певец и актер посетил модный показ в Париже. В качестве наряда Джастин выбрал цветистую рубашку с коротким рукавом, которую заправил в брюки палаццо со сборками на поясе. Модные издания заявили, что, несмотря на присутствие на мероприятии ряда других именитых людей, все внимание публики было сосредоточено на Тимберлейке и его спутнице — Джессике Бил.

Образ какой звезды вам показался интересным? А чей наряд, напротив, вызвал отторжение?

Фото на превью Piovanotto Marco / ABACA / Abaca / East News