13 звезд, которые не спешат в магазин за обновками и занашивают любимые вещи до дыр
До недавних пор большинство знаменитостей строго придерживались правила: выходить на люди в одной и той же вещи больше одного раза — дурной тон. Однако времена меняются, а вместе с ними меняется и отношение людей к потреблению. Поэтому сегодня многие звезды спокойно выгуливают любимые вещи по многу раз и подают пример другим.
Ярая сторонница разумного потребления Кейт Бланшетт всегда дарит вторую жизнь своим платьям
На премии Governors Awards-2022 актриса появилась в платье, которое уже надевала на фестивале в Венеции в 2020 году.
А в 2023 году она вышла в свет в роскошном наряде с кружевной вставкой, который сшила из двух своих старых платьев
У восхитительной Кейт Мосс определенно есть любимая пара сапог
Эти лаконичные черные лодочки должны быть невероятно удобными, раз они так полюбились Кейт Уинслет
Марго Робби носит любимые босоножки и на красной дорожке, и в повседневной жизни
Хлоя Севиньи не понаслышке знает, как сложно расстаться с удобной сумкой
Кажется, Диана Крюгер нашла идеальные лоферы. И носит их из года в год
Дженьюари Джонс убеждена, что классические вещи всегда будут вне времени. Это шикарное красное платье — яркое тому подтверждение
Дакота Джонсон одно время буквально не вылезала из любимых кед
Виктория Бекхэм повсюду берет с собой полюбившуюся сумку хобо
Элизабет Херли тоже не спешит расставаться с любимыми нарядами
В 2020 году она надела винтажное платье-кольчугу Versace, в котором уже выходила в свет в далеком 1999-ом.
В коллекции Моники Беллуччи должно быть много украшений, но актриса питает особую любовь к некоторым из них. Например, к этим серьгам-кольцам
И к колье в форме гвоздя от Cartier
Эти туфли с заклепками, кажется, занимают особое место в гардеробе Пэрис Хилтон. Ведь девушка носит их буквально со всеми платьями
Дженнифер Энистон знает, как сложно вылезти из комфортных штанов
Тенденция бережного отношения к вещам не может не радовать. Ведь даже если вещь вам больше не подходит, ее всегда можно перешить или подарить кому-то из близких. Вот даже Анджелина Джоли передает одежду «по наследству» своим дочерям.