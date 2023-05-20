13 звезд, которые не спешат в магазин за обновками и занашивают любимые вещи до дыр

До недавних пор большинство знаменитостей строго придерживались правила: выходить на люди в одной и той же вещи больше одного раза — дурной тон. Однако времена меняются, а вместе с ними меняется и отношение людей к потреблению. Поэтому сегодня многие звезды спокойно выгуливают любимые вещи по многу раз и подают пример другим.

Ярая сторонница разумного потребления Кейт Бланшетт всегда дарит вторую жизнь своим платьям

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На премии Governors Awards-2022 актриса появилась в платье, которое уже надевала на фестивале в Венеции в 2020 году.

А в 2023 году она вышла в свет в роскошном наряде с кружевной вставкой, который сшила из двух своих старых платьев

У восхитительной Кейт Мосс определенно есть любимая пара сапог

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Эти лаконичные черные лодочки должны быть невероятно удобными, раз они так полюбились Кейт Уинслет

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Марго Робби носит любимые босоножки и на красной дорожке, и в повседневной жизни

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Хлоя Севиньи не понаслышке знает, как сложно расстаться с удобной сумкой

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Кажется, Диана Крюгер нашла идеальные лоферы. И носит их из года в год

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Дженьюари Джонс убеждена, что классические вещи всегда будут вне времени. Это шикарное красное платье — яркое тому подтверждение

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Дакота Джонсон одно время буквально не вылезала из любимых кед

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Виктория Бекхэм повсюду берет с собой полюбившуюся сумку хобо

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Элизабет Херли тоже не спешит расставаться с любимыми нарядами

В 2020 году она надела винтажное платье-кольчугу Versace, в котором уже выходила в свет в далеком 1999-ом.

В коллекции Моники Беллуччи должно быть много украшений, но актриса питает особую любовь к некоторым из них. Например, к этим серьгам-кольцам

Andrews Archie/ABACA/Abaca/East News , Andy Kropa/Invision/East News

И к колье в форме гвоздя от Cartier

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Эти туфли с заклепками, кажется, занимают особое место в гардеробе Пэрис Хилтон. Ведь девушка носит их буквально со всеми платьями

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Дженнифер Энистон знает, как сложно вылезти из комфортных штанов

Brian Flannery, PacificCoastNews/EAST NEWS , Brian Flannery, PacificCoastNews/EAST NEWS

Тенденция бережного отношения к вещам не может не радовать. Ведь даже если вещь вам больше не подходит, ее всегда можно перешить или подарить кому-то из близких. Вот даже Анджелина Джоли передает одежду «по наследству» своим дочерям.

Фото на превью Collin Xavier/Image Press Agency ABACA/Abaca/East News