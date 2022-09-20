16 случаев, когда Кейт Миддлтон и Меган Маркл выбрали похожие наряды. И мы не можем решить, кто выглядел круче
Кейт Миддлтон и Меган Маркл имеют безупречный вкус, за их выходами следят, их платья и шляпки обсуждают в прессе и в сети. Хоть их стиль отличается, в некоторых предметах гардероба королевских особ можно найти общие черты, а порой в их образах прослеживается явная схожесть.
Мы в ADME считаем, что у модниц часто совпадают вкусы в одежде. И нет ничего страшного в том, что иногда Кейт и Меган, хоть и не нарочно, копируют образы друг друга
1. Образ с принтом «уэльская клетка»
2. Образ в бордовых тонах
3. Белый total look
4. Элегантное белое пальто
5. Голубое платье-футляр
6. Черное платье длины миди
7. Черное пальто и красная брошь
8. Темное платье по фигуре
9. Платье с цветочным принтом
10. Шляпка с широкими полями и платье в тон
11. Образ в пудровых тонах
12. Костюм темно-зеленого оттенка
13. Бежевый пиджак и темные брюки
14. Кремовое летящее платье в пол
15. Темное блестящее платье
16. Платье с монохромным принтом и черный жакет
Чей образ вам понравился больше и почему?
Фото на превью ddp images/PPE/Nieboer/East News, Utrecht Robin/ABACAPRESS.COM/East News
AdMe/Дизайн/16 случаев, когда Кейт Миддлтон и Меган Маркл выбрали похожие наряды. И мы не можем решить, кто выглядел круче
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