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16 случаев, когда Кейт Миддлтон и Меган Маркл выбрали похожие наряды. И мы не можем решить, кто выглядел круче

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Кейт Миддлтон и Меган Маркл имеют безупречный вкус, за их выходами следят, их платья и шляпки обсуждают в прессе и в сети. Хоть их стиль отличается, в некоторых предметах гардероба королевских особ можно найти общие черты, а порой в их образах прослеживается явная схожесть.

Мы в ADME считаем, что у модниц часто совпадают вкусы в одежде. И нет ничего страшного в том, что иногда Кейт и Меган, хоть и не нарочно, копируют образы друг друга

1. Образ с принтом «уэльская клетка»

AP/East News, AP/East News

2. Образ в бордовых тонах

Stephen Lock / i-Images/i-images/East News

3. Белый total look

CHRIS JACKSON/AFP/East News, AP/Associated Press/East News

4. Элегантное белое пальто

AFP/East News, AFP/East News

5. Голубое платье-футляр

Bob Cass/Capital Pictures/East News, AP/Associated Press/East News

6. Черное платье длины миди

7. Черное пальто и красная брошь

TOLGA AKMEN/AFP/East News, TOLGA AKMEN/AFP/East News

8. Темное платье по фигуре

AFP/East News, AP/East News

9. Платье с цветочным принтом

AFP/East News

10. Шляпка с широкими полями и платье в тон

ddp images/PPE/Nieboer/East News, Utrecht Robin/ABACAPRESS.COM/East News

11. Образ в пудровых тонах

PacificCoastNews/East News, AP/Associated Press/East News

12. Костюм темно-зеленого оттенка

Royalfoto/News Pictures/East News, AP/East News

13. Бежевый пиджак и темные брюки

GEORGE ROGERS/SIPA/Sipa Press/East News, AFP Pool/Associated Press/East News

14. Кремовое летящее платье в пол

Stephen Lock / i-Images/East News, pool PA/Associated Press/East News

15. Темное блестящее платье

JONATHAN BRADY/AFP/East News, PAUL GROVER/AFP/East News

16. Платье с монохромным принтом и черный жакет

AP/East News, AP/Associated Press/East News

Чей образ вам понравился больше и почему?

Фото на превью ddp images/PPE/Nieboer/East News, Utrecht Robin/ABACAPRESS.COM/East News
621116
AdMe/Дизайн/16 случаев, когда Кейт Миддлтон и Меган Маркл выбрали похожие наряды. И мы не можем решить, кто выглядел круче
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