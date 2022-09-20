16 случаев, когда Кейт Миддлтон и Меган Маркл выбрали похожие наряды. И мы не можем решить, кто выглядел круче

Кейт Миддлтон и Меган Маркл имеют безупречный вкус, за их выходами следят, их платья и шляпки обсуждают в прессе и в сети. Хоть их стиль отличается, в некоторых предметах гардероба королевских особ можно найти общие черты, а порой в их образах прослеживается явная схожесть.

Мы в ADME считаем, что у модниц часто совпадают вкусы в одежде. И нет ничего страшного в том, что иногда Кейт и Меган, хоть и не нарочно, копируют образы друг друга

1. Образ с принтом «уэльская клетка»

AP/East News , AP/East News

2. Образ в бордовых тонах

Stephen Lock / i-Images/i-images/East News

3. Белый total look

CHRIS JACKSON/AFP/East News , AP/Associated Press/East News

4. Элегантное белое пальто

AFP/East News , AFP/East News

5. Голубое платье-футляр

Bob Cass/Capital Pictures/East News , AP/Associated Press/East News

6. Черное платье длины миди

7. Черное пальто и красная брошь

TOLGA AKMEN/AFP/East News , TOLGA AKMEN/AFP/East News

8. Темное платье по фигуре

AFP/East News , AP/East News

9. Платье с цветочным принтом

AFP/East News

10. Шляпка с широкими полями и платье в тон

ddp images/PPE/Nieboer/East News , Utrecht Robin/ABACAPRESS.COM/East News

11. Образ в пудровых тонах

PacificCoastNews/East News , AP/Associated Press/East News

12. Костюм темно-зеленого оттенка

Royalfoto/News Pictures/East News , AP/East News

13. Бежевый пиджак и темные брюки

GEORGE ROGERS/SIPA/Sipa Press/East News , AFP Pool/Associated Press/East News

14. Кремовое летящее платье в пол

Stephen Lock / i-Images/East News , pool PA/Associated Press/East News

15. Темное блестящее платье

JONATHAN BRADY/AFP/East News , PAUL GROVER/AFP/East News

16. Платье с монохромным принтом и черный жакет

AP/East News , AP/Associated Press/East News

Чей образ вам понравился больше и почему?