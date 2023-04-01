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Мы пофантазировали и добавили к привычному образу горячих актеров бороды и усы. Получилось так, что им есть о чем подумать

Дизайн
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Наверняка некоторые из нас иногда представляли себе Дуэйна Джонсона с шикарной бородой или же Пирса Броснана с модными усами. Однако мы не видели этих и многих других знаменитых мужчин с растительностью на лице, ну или же они отращивают ее, но делают это крайне редко. Мы решили пофантазировать и с помощью искусственного интеллекта представили, как выглядели вы селебрити, если бы решили обзавестись усами или бородой.

Брендан Фрейзер

Jordan Strauss / Invision / East News

Бенедикт Камбербэтч

Gerald Matzka / DPA / East News

Вигго Мортенсен

Invision / Invision / East News

Эндрю Гарфилд

Jordan Strauss / Invision / East News

Пирс Броснан

Evan Agostini / Invision / East News

Том Хэнкс

ABACA / Abaca / East News

Джуд Лоу

Jordan Strauss / Invision / East News

Вин Дизель

Invision / Invision / East News

Мартин Фримен

Marechal Aurore / ABACA / Abaca / East News

Мэтт Деймон

Greg Allen / Invision / East News

Эдвард Нортон

Scott Garfitt / Invision / East News

Вуди Харрельсон

Invision / Invision / East News

Эдриен Броуди

Collin Xavier / Image Press Agency ABACA / Abaca / East News

Пол Радд

Invision / Invision / East News

Дуэйн Джонсон

ANGELA WEISS / AFP / East News

Хью Джекман

Marechal Aurore / ABACA / Abaca / East News

Ченнинг Тейтум

Jordan Strauss / Invision / East News

Ну а посмотреть, как растительность на лице делает мужчин неузнаваемыми, вы сможете в этих статьях:

Фото на превью Gerald Matzka / DPA / East News
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348212
AdMe/Дизайн/Мы пофантазировали и добавили к привычному образу горячих актеров бороды и усы. Получилось так, что им есть о чем подумать
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