Мы пофантазировали и добавили к привычному образу горячих актеров бороды и усы. Получилось так, что им есть о чем подумать
Наверняка некоторые из нас иногда представляли себе Дуэйна Джонсона с шикарной бородой или же Пирса Броснана с модными усами. Однако мы не видели этих и многих других знаменитых мужчин с растительностью на лице, ну или же они отращивают ее, но делают это крайне редко. Мы решили пофантазировать и с помощью искусственного интеллекта представили, как выглядели вы селебрити, если бы решили обзавестись усами или бородой.
Брендан Фрейзер
Бенедикт Камбербэтч
Вигго Мортенсен
Эндрю Гарфилд
Пирс Броснан
Том Хэнкс
Джуд Лоу
Вин Дизель
Мартин Фримен
Мэтт Деймон
Эдвард Нортон
Вуди Харрельсон
Эдриен Броуди
Пол Радд
Дуэйн Джонсон
Хью Джекман
Ченнинг Тейтум
Ну а посмотреть, как растительность на лице делает мужчин неузнаваемыми, вы сможете в этих статьях:
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Фото на превью Gerald Matzka / DPA / East News
AdMe/Дизайн/Мы пофантазировали и добавили к привычному образу горячих актеров бороды и усы. Получилось так, что им есть о чем подумать
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