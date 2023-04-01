Мы пофантазировали и добавили к привычному образу горячих актеров бороды и усы. Получилось так, что им есть о чем подумать

Наверняка некоторые из нас иногда представляли себе Дуэйна Джонсона с шикарной бородой или же Пирса Броснана с модными усами. Однако мы не видели этих и многих других знаменитых мужчин с растительностью на лице, ну или же они отращивают ее, но делают это крайне редко. Мы решили пофантазировать и с помощью искусственного интеллекта представили, как выглядели вы селебрити, если бы решили обзавестись усами или бородой.