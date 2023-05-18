Мы представили, как кричащий макияж нулевых смотрелся бы на современных селебрити

Все новое — это хорошо забытое старое. И ни для кого ни секрет, что мода циклична. Мы же решили вспомнить тренды макияжа нулевых и оценить, как они бы они смотрелись на знаменитостях в современных реалиях.

Сальма Хайек

Марго Робби

Гвендолин Кристи

Скарлетт Йоханссон

Приянка Чопра

Энн Хэтэуэй

Пенелопа Крус

Галь Гадот

Эль Фаннинг

Дженна Ортега

Рене Зеллвегер

Джиджи Хадид

Ева Лонгория

Джулия Робертс

Сандра Буллок

Дженнифер Энистон

Риз Уизерспун

Белла Хадид

Кейт Уинслет

Тренды 2000-х были очень яркими и необычными. Некоторые из них сейчас кажутся немного нелепыми, но мы все равно с улыбкой на лице вспоминаем о них. Если вы тоже погрузились в теплую ностальгию, предлагаем прочитать про модные тенденции в одежде тех лет.