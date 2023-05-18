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Мы представили, как кричащий макияж нулевых смотрелся бы на современных селебрити

Дизайн
-22-7

Все новое — это хорошо забытое старое. И ни для кого ни секрет, что мода циклична. Мы же решили вспомнить тренды макияжа нулевых и оценить, как они бы они смотрелись на знаменитостях в современных реалиях.

Сальма Хайек

Invision / Invision / East News

Марго Робби

Willy Sanjuan / Invision / East News

Гвендолин Кристи

Stuart Hardy / ABACAPRESS.COM / Abaca / East News

Скарлетт Йоханссон

Invision / Invision / East News

Приянка Чопра

Kristin Callahan / Everett Collection / East News

Энн Хэтэуэй

Chris Pizzello / Invision / East News

Пенелопа Крус

Laurent Vu / SIPA / 2303071536 / East News

Галь Гадот

Evan Agostini / Invision / AP / East News

Эль Фаннинг

Willy Sanjuan / Invision / East News

Дженна Ортега

Marechal Aurore / ABACA / Abaca / East News

Рене Зеллвегер

Invision / Invision / East News

Джиджи Хадид

Andy Kropa / Invision / East News

Ева Лонгория

Collin Xavier / Image Press Agency ABACA / Abaca / East News

Джулия Робертс

Invision / Invision / East News

Сандра Буллок

Invision / Invision / East News

Дженнифер Энистон

Sebastien Fremont / Starface / STARFACE PHOTO / East News

Риз Уизерспун

Elizabeth Goodenough / Everett Collection / East News

Белла Хадид

Ik Aldama / DPA / East News

Кейт Уинслет

Emmanuel Gond / East News

Тренды 2000-х были очень яркими и необычными. Некоторые из них сейчас кажутся немного нелепыми, но мы все равно с улыбкой на лице вспоминаем о них. Если вы тоже погрузились в теплую ностальгию, предлагаем прочитать про модные тенденции в одежде тех лет.

Фото на превью Invision / Invision / East News
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AdMe/Дизайн/Мы представили, как кричащий макияж нулевых смотрелся бы на современных селебрити
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