10 актеров, которым отказали в роли по бредовым причинам

Мало каким актерам приносят роли на блюдечке с голубой каемочкой. Как правило, прослушивания в многообещающие голливудские проекты — это настоящее соревнование. И исход этого поединка далеко не всегда напрямую зависит от талантов актеров. Наоборот, частенько решающим фактором оказывается субъективное и весьма специфическое мнение продюсера или режиссера.

Мишель Пфайффер не смогла получить роль в «Бэтмене» из-за своего бывшего парня Майкла Китона

Изначально роль Вики Вейл в Бэтмене 1989 года должна была исполнить Шон Янг, однако она получила травму во время тренировок по верховой езде. Тогда продюсер фильма был намерен пригласить Мишель Пфайффер, но тут же столкнулся с протестами исполнителя Бэтмена — Майкла Китона. Как оказалось, ранее они встречались, а на период съемок Майкл пытался воссоединиться с бывшей женой. Поэтому ему не хотелось, чтобы под боком была его бывшая.

Кэтрин Зета-Джонс услышала, что она «слишком взрослая и симпатичная». Ей на тот момент было 19 лет

Актриса подверглась этому эйджизму, не поддающемуся объяснению, во время проб на роль в мюзикле «Аспекты любви». На замечание режиссера о том, что она «слишком взрослая и симпатичная», актриса заявила, что может перевоплотиться и стать такой, какой он захочет, но его это не убедило.

Крису Пайну не дали роль в сериале даже после удачного прослушивания только из-за того, что у него было акне

Кастинг-директор подросткового сериала «Одинокие сердца» рассказал: «Во время прослушивания он действительно был хорош, но, увы. На тот момент у Криса Пайна была очень-очень плохая кожа. То, что я был вынужден отказать ему, разрывало мне сердце, ведь в детстве я и сам страдал от акне».

Риз Уизерспун не раз отказывали в ролях, потому что она «слишком умна», чтобы играть «молоденького женского персонажа»

После съемок в фильме «Выскочка» многим продюсерам, оказывается, было очень сложно отделить Риз от ее амбициозной, коварной и умной героини. Поэтому актриса несколько раз оставалась без ролей. «Помнится, мой агент или менеджер как-то раз перед встречей с очередным руководителем даже прямо сказал надеть более женственный наряд. По большому счету, они советовали мне притворяться глупышкой. Никогда этого не забуду».

Эндрю Гарфилда уволили с роли Человека-паука после того, как он пропустил пресс-конференцию в Бразилии из-за смены часовых поясов

Пусть Эндрю Гарфилд и не самое популярное воплощение Человека-паука на больших экранах, но его уход из франшизы действительно наиболее запоминающийся. Мероприятие, которое должен был посетить актер, представляло собой гала-концерт, на котором президент Sony должен был объявить, что Эндрю снова сыграет Питера Паркера в «Новом Человеке-пауке 3». Но чем все в итоге кончилось, вы уже знаете.

Рэйчел Броснахэн множество раз отказывали в ролях по причине того, что она «не смешная»

NDZ/STAR MAX/IPx/Associated Press/East News

После того, как Рейчел сыграла главную роль в популярном сериале «Удивительная миссис Мейзел», в ее таланте комедийной актрисы уже вряд ли кто-то сомневается. Однако в начале карьеры ей было очень не сладко. Даже в тот самый счастливый день, когда Рейчел узнала, что ее взяли на роль Мейзел, буквально утром от другого проекта ей снова пришел отказ, потому что продюсеры хотели «кого-то посмешнее».

Джеймс Макэвой частенько не мог заполучить роль, потому что он «слишком маленький». Его рост составляет 170 сантиметра, что равноценно росту Тома Круза

Хуже того, однажды актер услышал от собственной коллеги, которая играла его возлюбленную в фильме: «Никто не поверит, что я могу быть с кем-то вроде него». Актер признается, что это был удар под дых, и он подумал: «Ну отлично, теперь я еще 8 недель должен притворяться, что ты мне искренне нравишься».

Элизабет Бэнкс не стала подружкой Человека-паука, потому что была старше Тоби Магуайера на «целых» 16 месяцев

Richard Shotwell/Invision/East News

«Мы с Тоби почти ровесники, и, тем не менее, мне сказали, что я слишком стара, чтобы сыграть Мэри Джейн», — посетовала как-то раз актриса. В итоге, как вам наверняка известно, роль досталась Кирстен Данст, которая моложе Магуайера на целых 7 лет.

Когда Генри Кавиллу был 21 год, его не взяли на роль Джеймса Бонда, потому что он был недостаточно «стройным»

По признанию самого Кавилла, в детстве он был довольно «пухлым» ребенком. Но к 20 годам его вряд ли можно было назвать полным, речь, скорее, шла о небольшом лишнем весе. И этот комментарий на прослушивании на роль Бонда он воспринял как «добрый совет», а вовсе не как насмешку над его внешностью. «Это был способ сказать: «Смотри, парень, ты на кинопробе Бонда. В следующий раз убедись в том, что ты действительно поработал над собой», — прокомментировал актер.

Мэрил Стрип не взяли на роль главной героини в «Кинг Конге», потому что продюсера не устроила ее внешность

Во время прослушивания продюсер фильма Дино Де Лаурентис обратился к своему сыну (который и предложил взять на роль Мэрил) на итальянском и сказал: «Зачем ты привел ко мне эту уродину?» Он не знал, что актриса тоже понимает язык. Стрип в долгу не осталась и ответила в саркастичном тоне: «Я понимаю, что вы говорите. Мне жаль, что я недостаточно красива, чтобы сниматься в «Кинг Конге».