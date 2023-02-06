10+ пасхалок в сериале «Уэнсдэй», которые могли не заметить даже самые ярые фанаты семейки Аддамс
23 ноября 2022 года фанаты семейки Аддамс застыли у экранов в ожидании выхода сериала «Уэнсдэй». Мрачная комедия режиссера Тима Бертона побила все рекорды по количеству просмотров и стала одним из самых просматриваемых англоязычных сериалов на Netflix. В сериале было много скрытых отсылок, которые большинство из нас не заметили, поэтому мы и решили вам о них рассказать.
1. Номер на тюремной форме Гомеса
В 5-й серии, когда Гомеса арестовывают, он переодевается в тюремную форму с номером 17 19 12. И это не просто набор цифр: на форме написана дата рождения Чарльза Аддамса, создателя семейки Аддамс.
2. Сцена с Пагсли и яблоком
Во вступительной сцене сериала Уэнсдэй открывает дверь шкафчика и видит связанного брата с яблоком во рту. Именно в таком виде Пагсли появляется в фильме «Семейка Аддамс» 1991 года, когда Уэнсдэй связывает его, чтобы потренироваться стрелять из лука.
3. Уэнсдэй спит, скрестив руки на груди
Когда Уэнсдэй оказывается в медкабинете, она спит, скрестив руки на груди. Эта сцена — тоже отсылка к старому фильму «Семейка Аддамс», в котором Уэнсдэй засыпает в таком же положении.
4. На номерном знаке машины написана фамилия семьи Аддамс
Кроме того, на знаке указан штат Нью-Джерси. В Уэстфилде, штат Нью-Джерси, родился Чарльз Аддамс, создатель комиксов о семейке Аддамс.
5. Мортиша срывает бутон розы, когда приходит на могилу Гаретта Гейтса
6. Разгадав секрет статуи Эдгара По, Уэнсдэй дважды щелкает пальцами
Этот тайный код не был взят с потолка. Двойной щелчок пальцами — отсылка к тематической песне «Семейки Аддамс».
7. Гигантское чучело медведя в кабинете директора
Еще одна отсылка к ситкому «Семейка Аддамс» 1964 года. В сериале у Аддамсов в доме стоит чучело медведя.
8. Ежегодный альбом выпускников академии «Невермор»
Когда в «Уэнсдэй» Мортиша просматривает выпускной альбом, на обложке виден 1991 год. То есть она училась в академии «Невермор» в том же году, когда вышел фильм «Семейка Аддамс».
9. Фраза «Скаутами я завтракаю»
В 3-й серии, когда Тайлер спрашивает Уэнсдэй, была ли она когда-нибудь скаутом, она отвечает: «Скаутами я завтракаю». Это отсылка к моменту из фильма «Семейка Аддамс», когда Пагсли и Уэнсдэй продают лимонад. Аманда, девочка-скаут, подходит к ним и говорит: «Я куплю лимонад, если вы купите коробку моего вкусного печенья девочек-скаутов». И Уэнсдэй спрашивает: «А они сделаны из настоящих девочек-скаутов?»
10. Высохшая голова на столе директора
Это отсылка к фильму Тима Бертона 1988 года «Битлджус».
11. Имена создателей сериала
Создатели сериала, Майлз Миллар и Альфред Гоф, упоминаются как агенты по недвижимости под именем психотерапевта Уэнсдэй. Томми Харпер и Натали Теста, продюсеры сериала, указаны чуть ниже.
А вы заметили какие-нибудь другие пасхалки во время просмотра «Уэнсдэй»?