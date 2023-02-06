10+ пасхалок в сериале «Уэнсдэй», которые могли не заметить даже самые ярые фанаты семейки Аддамс

23 ноября 2022 года фанаты семейки Аддамс застыли у экранов в ожидании выхода сериала «Уэнсдэй». Мрачная комедия режиссера Тима Бертона побила все рекорды по количеству просмотров и стала одним из самых просматриваемых англоязычных сериалов на Netflix. В сериале было много скрытых отсылок, которые большинство из нас не заметили, поэтому мы и решили вам о них рассказать.

1. Номер на тюремной форме Гомеса

В 5-й серии, когда Гомеса арестовывают, он переодевается в тюремную форму с номером 17 19 12. И это не просто набор цифр: на форме написана дата рождения Чарльза Аддамса, создателя семейки Аддамс.

2. Сцена с Пагсли и яблоком

Во вступительной сцене сериала Уэнсдэй открывает дверь шкафчика и видит связанного брата с яблоком во рту. Именно в таком виде Пагсли появляется в фильме «Семейка Аддамс» 1991 года, когда Уэнсдэй связывает его, чтобы потренироваться стрелять из лука.

3. Уэнсдэй спит, скрестив руки на груди

Когда Уэнсдэй оказывается в медкабинете, она спит, скрестив руки на груди. Эта сцена — тоже отсылка к старому фильму «Семейка Аддамс», в котором Уэнсдэй засыпает в таком же положении.

4. На номерном знаке машины написана фамилия семьи Аддамс

Кроме того, на знаке указан штат Нью-Джерси. В Уэстфилде, штат Нью-Джерси, родился Чарльз Аддамс, создатель комиксов о семейке Аддамс.

5. Мортиша срывает бутон розы, когда приходит на могилу Гаретта Гейтса

И в ситкоме «Семейка Аддамс», и в фильме «Семейка Аддамс» Мортиша всегда срезает бутоны роз.

6. Разгадав секрет статуи Эдгара По, Уэнсдэй дважды щелкает пальцами

Этот тайный код не был взят с потолка. Двойной щелчок пальцами — отсылка к тематической песне «Семейки Аддамс».

7. Гигантское чучело медведя в кабинете директора



Еще одна отсылка к ситкому «Семейка Аддамс» 1964 года. В сериале у Аддамсов в доме стоит чучело медведя.

8. Ежегодный альбом выпускников академии «Невермор»

Когда в «Уэнсдэй» Мортиша просматривает выпускной альбом, на обложке виден 1991 год. То есть она училась в академии «Невермор» в том же году, когда вышел фильм «Семейка Аддамс».

9. Фраза «Скаутами я завтракаю»

В 3-й серии, когда Тайлер спрашивает Уэнсдэй, была ли она когда-нибудь скаутом, она отвечает: «Скаутами я завтракаю». Это отсылка к моменту из фильма «Семейка Аддамс», когда Пагсли и Уэнсдэй продают лимонад. Аманда, девочка-скаут, подходит к ним и говорит: «Я куплю лимонад, если вы купите коробку моего вкусного печенья девочек-скаутов». И Уэнсдэй спрашивает: «А они сделаны из настоящих девочек-скаутов?»

10. Высохшая голова на столе директора

Это отсылка к фильму Тима Бертона 1988 года «Битлджус».

11. Имена создателей сериала

Создатели сериала, Майлз Миллар и Альфред Гоф, упоминаются как агенты по недвижимости под именем психотерапевта Уэнсдэй. Томми Харпер и Натали Теста, продюсеры сериала, указаны чуть ниже.