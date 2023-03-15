10 шикарных фильмов и сериалов, о которых вы не слышали

Найти классный фильм или сериал — та еще задачка. Бывает, нальешь себе чай, сделаешь бутерброды, а пока ищешь, что посмотреть, уже и чай остыл, и бутерброды все съедены. Чтобы спасти вас от таких неприятных ситуаций, мы собрали малоизвестные хорошие фильмы и сериалы в одну статью. Их у нас всего 10, но в списке вы найдете и ненавязчивый фильм на вечер, и легкую женскую комедию, и кино, чтобы подумать. Приятного просмотра!

Пережить лето

Рейтинг IMDb: 7,5 Это произведение в жанре роуд-муви — находка для тех, кто ищет, что посмотреть вечером. Оно о молодом психологе, которая везет 2 пациентов из одного отделения в другое. Да не просто в другое, а в лагерь у моря. Само собой, у всех членов компании есть свои проблемы, но ведь на то главная героиня и психолог. Она попытается подружиться с подопечными и помочь им найти путь к выздоровлению.

По болезни

Рейтинг IMDb: 6,8 Если вы периодически задаетесь вопросом, куда пропали актеры из «Гарри Поттера», то по крайней мере об одном у нас есть ответ. Руперт Гринт вот, например, частенько снимается в сериалах. В сериале «По болезни» его герой узнает, что болен, и подмечает, что из-за этого окружающие стали относиться к нему лучше. Правда, диагноз оказывается ошибочным, но хитрый парень решает никому не открывать эту тайну, продолжая изображать больного. Вас ждет хорошая комедия с добротным, хоть и злым, юмором. Так здорово наконец видеть Руперта Гринта не в мантии волшебника! © elmoslively / IMDb

Добрый день, Рамон

Рейтинг IMDb: 7,6 Иногда нам всем нужно кино, чтобы поплакать и забыться. А потом, конечно, снова поверить в лучшее. Вот «Добрый день, Рамон» — картина как раз из таких. В ней речь пойдет о молодом парне, который решил переехать и начать жизнь с чистого листа. Сначала все, разумеется, идет не по плану. А потом он встречает участливую женщину по имени Рут, и... дальше сами все увидите. Вас ждет доброе кино со смыслом — то, что порой необходимо посмотреть каждому. Я много смеялся и плакал, пока смотрел. Как классно показали, что, когда ты любишь, языковой барьер не важен — важны чувства. © adasalas-cuevas / IMDb

Паранормальный Веллингтон

Рейтинг IMDb: 7,6 Вы наверняка смотрели уморительный сериал с высоким рейтингом под названием «Чем мы заняты в тени» или хотя бы слышали о нем. Если вас покорил незаурядный юмор Тайки Вайтити, создателя проекта, то «Паранормальный Веллингтон» как раз вам подойдет. Его создателем тоже выступил Вайтити. Итак, двое полицейских расследуют дела, связанные с потусторонними явлениями и всякого рода нечистью. Попутно напарники вляпываются в разного рода приключения, а порой вообще не замечают того, что происходит у них под носом. В общем, если вам нравятся увлекательные легкие сериалы, мистика и авторский почерк Тайки, тогда добавляйте «Паранормальный Веллингтон» в избранное.

Вездесущий

Рейтинг IMDb: 7,4 Главный герой, Эмиль, вроде бы обычный человек. Правда, есть у него тайное хобби — следить за жизнью близких, знакомых и коллег с помощью скрытых камер. И со временем это странноватое увлечение набирает все большие обороты, и на свет всплывают такие тайны, которым лучше было бы и дальше оставаться нераскрытыми. «Вездесущий» — это, конечно, не легкая комедия на вечер, но, если вам нравятся продуманные атмосферные фильмы, кино точно для вас.

Схватка

Рейтинг IMDb: 8,1 Сериал не новый, но на волне популярности других проектов того времени мог быть незаслуженно упущен из виду. А тут, между прочим, и блистательная Гленн Клоуз, и напряженный сюжет, выстроенный вокруг тонкостей и подлостей профессии адвоката. Если вам нравятся захватывающие сериалы, обязательно найдите время для «Схватки». Я ожидал, что будет здорово, но чтобы настолько идеально! © dead47548 / IMDb Кстати, если вы любите лихо закрученные истории, вот список сериалов, от которых невозможно оторваться.

На крыльях славы

Рейтинг IMDb: 6,9 Популярный актер и малоизвестный писатель, разругавшиеся из-за авторских прав, оказываются в чистилище. Правда, выглядит оно как роскошный отель, где уровень обслуживания клиентов зависит от их земной славы. А вот в мире живых наших героев начинают забывать... Фильм прекрасно подойдет тем, кто ищет какие-нибудь добрые комедии на вечер. Пусть вас не смущает мрачноватая завязка: здесь даже в загробном мире существуют дружба и любовь.

Надоело

Рейтинг IMDb: 7,4 Перед нами классическая британская комедия. Если вы любитель странноватого и тонкого британского юмора, не пропустите этот бриллиант. По сюжету таксист Карл расстался с девушкой и вынужден переехать к своей пожилой тете. Пока он старается справиться с жизненными неурядицами, его поддерживает и направляет внутренний голос — практически альтер эго главного героя, которое проговаривает все то, что стыдится сказать сам Карл. Если вы ищете, что посмотреть, когда уже все видел, обратите внимание на «Надоело». Это, конечно, не такой нашумевший проект, как, скажем, «Дом Дракона», но он определенно достоин внимания. А вот еще немного британских сериалов, которые вы, может быть, не видели.

Ошибка времени

Рейтинг IMDb: 6,5 Ленты о временных парадоксах — это всегда фильмы с непредсказуемым концом. Сначала сюжет запутывается, а в конце мы такие: «Ах вот оно что!..» За эмоции мы и любим такое кино. Надеемся, что вы тоже, поэтому включили в подборку «Ошибку времени». Лента повествует о 3 друзьях, которые обнаруживают в доме соседа-ученого необычный механизм, который каждый вечер фотографирует их дом. Выясняется, что на снимках изображено то, что случится завтра. Смотрел раз 10, и каждый раз затягивает. © whatch-17931 / IMDb

Вистинг

Рейтинг IMDb: 7,3 Скандинавские сериалы, особенно если это детективы, отличаются незабываемой атмосферой — тягучей, медленной, местами гнетущей. Само собой, неспешное повествование перемежается потрясающими северными пейзажами. Если вы любите все эти приемчики, вам точно стоит посмотреть «Вистинг». Это детективный сериал о расследованиях. Сняли его по роману писателя, который в действительности работал полицейским, так что за достоверность не беспокойтесь. Мы с мужем в один присест «проглотили» весь сериал. © ritakc-46893 / IMDb Если вам пришелся по вкусу скандинавский кинематограф, у нас есть подборка из более чем 10 скандинавских сериалов, которые вам нужно увидеть.