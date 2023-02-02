10 талантливых актеров и актрис, которые могут сыграть что угодно — да хоть фонарный столб

Если понаблюдать, то у действительно сильных актеров в каждой новой роли меняется не только прическа, но и взгляд, и язык тела. Это просто волшебство какое-то! В этой подборке мы расскажем о действительно крутых артистах, которые своим мастерским перевоплощением творят магию вне Хогвартса.

Николь Кидман

Николь Кидман — легенда Голливуда. Она стала первой актрисой из Австралии, которая получила «Оскар» за лучшую женскую роль. В «Днях грома» она сыграла доктора, а ее партнером стал Том Круз. Ну и конечно, широкую известность Николь принесла роль Сатин, роковой красавицы со сложной судьбой, в мюзикле «Мулен Руж!». В 2021 году Николь снялась в биографическом фильме «В роли Рикардо». Там Кидман сыграла актрису Люси Болл, которая пытается не загубить киносъемки, в то время как ее личная жизнь катится под откос. Отметим, что часть пользователей соцсетей была против того, чтобы роль досталась Николь. Но в итоге Кидман справилась блестяще: она была номинирована на «Оскар» и ряд других престижных премий. А награду за лучшую женскую роль ей дали судьи «Золотого глобуса».

Майкл Шин

Майкл Шин — это и мерзкий злодей-вампир Аро в «Сумерках», и милый тостячок-ангел Азирафель, который любит вкусно поесть и дружит в демоном в «Благих знамениях». Но артист известен не только фэнтезийными ролями. К примеру, он сыграл футбольного тренера в фильме «Проклятый „Юнайтед“».

Кейт Уинслет

Кейт Уинслет установила рекорд: к 33 годам она была номинирована на «Оскар» 6 раз. Эта женщина умеет быть роскошной, что она продемонстрировала в ленте «Месть от кутюр». Но актриса не стала заложницей одного образа и не побоялась быть некрасивой, перевоплотившись в обычную, замученную жизнью женщину в «Колесе чудес». Из совсем свежих работ — съемки во 2-й части «Аватара», где она сыграла воительницу Ронал. Для съемок ей пришлось обучиться фридайвингу. Обозреватели назвали героиню Кейт одним из лучших персонажей фильма «Аватар: Путь воды»: она мудрая, осторожная, но справедливая, а также храбрая и верная.

Джиллиан Андерсон

Джиллиан Андерсон прославилась благодаря культовой роли в «Секретных материалах», став любимым зрителями спецагентом Даной Скалли. В наши дни Джиллиан весьма востребована: в сериале «Половое воспитание» она играет психотерапевта Джин, которая пытается отработать на сыне «психологические штучки». Эдакий горе-психолог, который ищет подход к подростку. Зрители встретили фильм очень тепло, а Джиллиан была номинирована на премию Online Film and Television Awards как лучшая актриса второго плана.



А за роль одной из самых влиятельных женщин в истории — «железной леди» Маргарет Тэтчер в сериале «Корона» — она абсолютно заслуженно получила премию «Эмми». Также актриса сыграла злодейку — мать императрицы в сериале «Великая». СМИ назвали ее героиню «корыстной и шокирующе манипулирующей», и неспроста, ведь Джоанна — само коварство: она хладнокровно использует дочерей в своих интересах.

Пэдди Консидайн

Пэдди Консидайн — британский актер, который получил широкую известность благодаря роли доброго, но недальновидного короля Визериса в «Доме Дракона». Мэтт Смит в одном из интервью сказал, что согласился на роль Деймона в том числе и потому, что хотел поработать на съемочной площадке с Пэдди Консидайном. Еще в 2005 году артист получил звание «Лучший британский актер» по версии Empire Awards. Вы могли видеть Консидайна в роли журналиста в «Ультиматуме Борна». В драме 2021 года «Волк» Пэдди играет одну из главных ролей — психиатра, который лечит парня, вообразившего себя животным.

Кейт Бланшетт

Режиссеры любят давать ей роли сильных женщин — Елизаветы I, Галадриэль во «Властелине колец» и даже Хелы в «Торе». Все это сильные и волевые правительницы. Но Кейт смогла сыграть и ранимую учительницу в фильме «Рай», которая раскаивается в том, что стала виновницей гибели людей. Кейт снялась и в байопике — она получила «Золотой глобус» за главную роль в биографическом фильме «Охота на Веронику». Картина рассказывает о принципиальной журналистке из Ирландии.

Джонатан Прайс

Джонатан Прайс — уважаемый британский актер, который сыграл более чем в 70 фильмах. Наверняка вы видели его в 1-й части «Пиратов Карибского моря» — он играл добродушного губернатора, отца главной героини.



В «Игре престолов» Прайс воплотил образ потрясающего манипулятора — Его Воробейшества. Это человек, с которого, если подумать, началось падение Ланнистеров. Он обманул Серсею, которую в итоге обрили налысо и пустили по Пути позора. В картине «Человек, который убил Дон Кихота» Джонатан играет главную роль — актера, который поверил, что он и правда странствующий рыцарь.

Мишель Йео

Мишель Йео исполнилось 60, и она наконец-то получила заслуженное признание — «Золотой глобус» за роль в комедии «Всё везде и сразу». Здесь Мишель предстала в образе затюканной жизнью владелицы прачечной, которая разрушила свои отношения с дочерью и мужем. Кстати, Мишель — одна из 50 самых красивых людей мира по версии журнала People 1997 года. Известна широкому зрителю по своим ролям в фильмах о боевых искусствах, к примеру, она сыграла воительницу в киноленте «Крадущийся тигр, затаившийся дракон». Также Йео сыграла высокомерную мать семейства в расхваленном критиками фильме «Безумно богатые азиаты».

Адам Драйвер

В 2014 году Адам Драйвер получил главный актерский приз Венецианского кинофестиваля, хотя его соперником был Аль Пачино. Широкую известность артист получил после выхода на экраны фильма «Звездные войны: Пробуждение силы». Драйвер был номинирован на «Оскар» за ленту «История о супружестве». Там он сыграл режиссера, чей брак рушится, а его партнершей по фильму стала Скарлетт Йоханссон. И совсем другой образ — не очень умного помощника шерифа в зомби-комедии «Мертвые не умирают».



Вигго Мортенсен

Вигго Мортенсен известен многим как благородный Арагорн из «Властелина колец». Отрастив брюшко, в «Зеленой книге» он сыграл вышибалу Тони Болтуна, который учится писать романтичные письма своей жене. За эту роль актер получил «Оскар». В «Опасном методе» Вигго нужно было перевоплотиться в отца психоанализа Зигмунда Фрейда. Фильм был отмечен критиками, а сам актер номинирован на «Золотой глобус».