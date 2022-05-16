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10 трудностей, с которыми пришлось столкнуться актерам и актрисам «Гарри Поттера» на съемочной площадке

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Преданные фанаты киновселенной «Гарри Поттера», вероятно, могут с абсолютной точностью вспомнить, что происходит на такой-то минуте в такой-то части фильма. Однако немногие из них знают, что при этом на самом деле творилось за кадром. А ведь некоторым из главных действующих лиц франшизы пришлось столкнуться с по-настоящему серьезными проблемами во время съемочного процесса.

Мы в ADME всегда догадывались, что за созданием такой экранной магии стояло много испытаний. И вот 10 фактов, которые нас в этом убедили еще больше.

1. Инфекция ушных раковин

Подводные сцены в «Кубке огня» — одни из самых ярких во всем фильме, однако участникам процесса они дались непросто. Дэниел Рэдклифф на протяжении 6 месяцев готовился к этим съемкам. Актеру пришлось провести много времени под водой, что в итоге привело к тому, что он перенес не одну, а целых две инфекции ушных раковин. Дэниелу даже предлагали нанять дублера для этих сцен, но он пожелал сняться в них сам.

2. Вспышка педикулеза

Соберите группу детей в замкнутом пространстве, и можно практически гарантировать то, что они один за другим начнут заражаться вшами. Это происходит в детских садах, это происходит в школах и, как выясняется, в «Хогвартсе» тоже. Во время производства «Тайной комнаты» у многих юных актеров были обнаружены вши. Съемки картины были фактически остановлены на несколько дней для борьбы со вспышкой педикулеза.

3. Испытание свечами

Свечи, парящие под потолком Большого зала в «Философском камне», изначально были самыми что ни на есть настоящими. Они подвешивались к потолку без какой-либо магии, при помощи проволоки, которую планировалось замазать на этапе постпроизводства. Однако в первые же дни съемок выяснилось, что этот план провальный: тепло от пламени расплавляло проволоку, и свечи падали там и сям. Для безопасности актеров создатели фильма были вынуждены заменить этот реквизит на компьютерную графику.

4. Утрата хомяка

Во время съемок 1-й части картины Эмма Уотсон брала с собой на съемочную площадку своего хомяка по имени Милли. И так уж вышло, что у любимицы Эммы случился сердечный приступ. Потеря питомца ужасно расстроила девочку, но съемочная группа оказала поддержку юной актрисе. Художники по декорациям соорудили небольшой деревянный гробик c бархатной подкладкой и серебряной табличкой с выгравированным именем. Эмма этого не забыла и, получая кинонаграду в 2014 году, вновь поблагодарила их за этот жест.

5. Сломанные ребра

Вероятно, когда режиссер Майк Ньюэлл согласился снимать 4-ю часть «Гарри Поттера», он и не представлял, насколько напряженной будет работа. Во время постановки сцены драки «постаревших» близнецов Уизли он долго не мог добиться нужного результата и в итоге взялся сам продемонстрировать, как нужно делать. Ньюэлл схватил одного из братьев за талию и попытался бросить на пол. Попытка была настолько неудачной, что он сломал себе ребра. Однако режиссер попытался найти в этом положительные моменты: «Я выставил себя полным идиотом, от чего окружающие почувствовали себя намного лучше».

6. Борьба с раком

Это достаточно известный факт, но не назвать его было бы преступлением. Актрисе Мэгги Смит, исполнившей роль Минервы Макгонагалл, пришлось бороться с раком груди во время съемок «Принца-полукровки». Лечение было не из простых, но Мэгги не сдавалась: она надевала парик и безупречно отыгрывала свою роль. У нее даже находились силы шутить над своим положением: по ее словам, в то время она выглядела как вареное яйцо.

7. Повреждение барабанной перепонки

Актриса Хелена Бонем Картер настолько сильно вжилась в образ кровожадной Пожирательницы смерти, что едва не лишила слуха Мэттью Льюиса, исполнителя роли Невилла Долгопупса. В одной из сцен «Ордена Феникса», когда ее героиня берет мальчика в заложники, она так увлеклась игрой, что случайно повредила барабанную перепонку актера, засунув ему палочку в ухо. Хелене до сих пор стыдно за этот инцидент.

8. Уход Эммы Уотсон

Сегодня трудно представить себе кого-либо другого, кроме Эммы Уотсон, в роли Гермионы Грейнджер в фильмах о Гарри Поттере. Однако актриса всерьез задумывалась о том, чтобы покинуть франшизу перед съемками 5-й части. Как заявила Уотсон, это было связано со стрессом и внезапно обрушившейся на нее славой. Однако фанаты вдохновили ее остаться в роли Гермионы. «Никому не нужно было убеждать меня довести дело до конца. Я решилась ради фанатов: они искренне хотели этого. Они поддерживали меня», — сказала актриса.

9. Аллергия на линзы и не только

Любому фанату поттерианы известно, что по канону у Гарри глаза зеленого цвета, которые он унаследовал от своей матери. Однако у экранной версии персонажа глаза голубые. А все из-за того, что Дэниел Рэдклифф не мог носить зеленые контактные линзы из-за аллергической реакции на них. Но и это не единственная проблема, которая возникла на старте съемок. Помимо всего прочего у актера была аллергия на первую пару очков Гарри Поттера. Из-за них у него появлялись два кружка из пятен и прыщей вокруг глаз. Реквизиторам пришлось срочно искать им замену, чтобы более не причинять вред юному актеру.

10. Споры с режиссерами

Автор книг о «Гарри Поттере» Джоан Роулинг понимала, что для создания точного образа профессора Снейпа актеру Алану Рикману необходимо знать развязку истории. Сложность заключалась в том, что финальные части романов еще только были в работе, поэтому никто не догадывался о развязке. Но Роулинг посчитала, что Рикман должен знать главную тайну Северуса, в отличие от режиссеров, с которыми она не спешила делиться этой информацией. В итоге актеру нередко приходилось спорить с режиссерами на съемочной площадке и направлять все в нужное русло там, где дело касалось его персонажа.

Хотели бы вы оказаться на съемочной площадке «Гарри Поттера»? Если да, то на производстве какой части фильма?

Фото на превью Harry Potter and the Chamber of Secrets / Warner Bros. and co-producers, Harry Potter and the Goblet of Fire / Warner Bros. and co-producers
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AdMe/Кино/10 трудностей, с которыми пришлось столкнуться актерам и актрисам «Гарри Поттера» на съемочной площадке
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