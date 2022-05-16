10 трудностей, с которыми пришлось столкнуться актерам и актрисам «Гарри Поттера» на съемочной площадке

Преданные фанаты киновселенной «Гарри Поттера», вероятно, могут с абсолютной точностью вспомнить, что происходит на такой-то минуте в такой-то части фильма. Однако немногие из них знают, что при этом на самом деле творилось за кадром. А ведь некоторым из главных действующих лиц франшизы пришлось столкнуться с по-настоящему серьезными проблемами во время съемочного процесса.

Мы в ADME всегда догадывались, что за созданием такой экранной магии стояло много испытаний. И вот 10 фактов, которые нас в этом убедили еще больше.

1. Инфекция ушных раковин

Подводные сцены в «Кубке огня» — одни из самых ярких во всем фильме, однако участникам процесса они дались непросто. Дэниел Рэдклифф на протяжении 6 месяцев готовился к этим съемкам. Актеру пришлось провести много времени под водой, что в итоге привело к тому, что он перенес не одну, а целых две инфекции ушных раковин. Дэниелу даже предлагали нанять дублера для этих сцен, но он пожелал сняться в них сам.

2. Вспышка педикулеза

Соберите группу детей в замкнутом пространстве, и можно практически гарантировать то, что они один за другим начнут заражаться вшами. Это происходит в детских садах, это происходит в школах и, как выясняется, в «Хогвартсе» тоже. Во время производства «Тайной комнаты» у многих юных актеров были обнаружены вши. Съемки картины были фактически остановлены на несколько дней для борьбы со вспышкой педикулеза.

3. Испытание свечами

Свечи, парящие под потолком Большого зала в «Философском камне», изначально были самыми что ни на есть настоящими. Они подвешивались к потолку без какой-либо магии, при помощи проволоки, которую планировалось замазать на этапе постпроизводства. Однако в первые же дни съемок выяснилось, что этот план провальный: тепло от пламени расплавляло проволоку, и свечи падали там и сям. Для безопасности актеров создатели фильма были вынуждены заменить этот реквизит на компьютерную графику.

4. Утрата хомяка

Во время съемок 1-й части картины Эмма Уотсон брала с собой на съемочную площадку своего хомяка по имени Милли. И так уж вышло, что у любимицы Эммы случился сердечный приступ. Потеря питомца ужасно расстроила девочку, но съемочная группа оказала поддержку юной актрисе. Художники по декорациям соорудили небольшой деревянный гробик c бархатной подкладкой и серебряной табличкой с выгравированным именем. Эмма этого не забыла и, получая кинонаграду в 2014 году, вновь поблагодарила их за этот жест.

5. Сломанные ребра

Вероятно, когда режиссер Майк Ньюэлл согласился снимать 4-ю часть «Гарри Поттера», он и не представлял, насколько напряженной будет работа. Во время постановки сцены драки «постаревших» близнецов Уизли он долго не мог добиться нужного результата и в итоге взялся сам продемонстрировать, как нужно делать. Ньюэлл схватил одного из братьев за талию и попытался бросить на пол. Попытка была настолько неудачной, что он сломал себе ребра. Однако режиссер попытался найти в этом положительные моменты: «Я выставил себя полным идиотом, от чего окружающие почувствовали себя намного лучше».

6. Борьба с раком

Это достаточно известный факт, но не назвать его было бы преступлением. Актрисе Мэгги Смит, исполнившей роль Минервы Макгонагалл, пришлось бороться с раком груди во время съемок «Принца-полукровки». Лечение было не из простых, но Мэгги не сдавалась: она надевала парик и безупречно отыгрывала свою роль. У нее даже находились силы шутить над своим положением: по ее словам, в то время она выглядела как вареное яйцо.

7. Повреждение барабанной перепонки

Актриса Хелена Бонем Картер настолько сильно вжилась в образ кровожадной Пожирательницы смерти, что едва не лишила слуха Мэттью Льюиса, исполнителя роли Невилла Долгопупса. В одной из сцен «Ордена Феникса», когда ее героиня берет мальчика в заложники, она так увлеклась игрой, что случайно повредила барабанную перепонку актера, засунув ему палочку в ухо. Хелене до сих пор стыдно за этот инцидент.

8. Уход Эммы Уотсон

Сегодня трудно представить себе кого-либо другого, кроме Эммы Уотсон, в роли Гермионы Грейнджер в фильмах о Гарри Поттере. Однако актриса всерьез задумывалась о том, чтобы покинуть франшизу перед съемками 5-й части. Как заявила Уотсон, это было связано со стрессом и внезапно обрушившейся на нее славой. Однако фанаты вдохновили ее остаться в роли Гермионы. «Никому не нужно было убеждать меня довести дело до конца. Я решилась ради фанатов: они искренне хотели этого. Они поддерживали меня», — сказала актриса.

9. Аллергия на линзы и не только

Любому фанату поттерианы известно, что по канону у Гарри глаза зеленого цвета, которые он унаследовал от своей матери. Однако у экранной версии персонажа глаза голубые. А все из-за того, что Дэниел Рэдклифф не мог носить зеленые контактные линзы из-за аллергической реакции на них. Но и это не единственная проблема, которая возникла на старте съемок. Помимо всего прочего у актера была аллергия на первую пару очков Гарри Поттера. Из-за них у него появлялись два кружка из пятен и прыщей вокруг глаз. Реквизиторам пришлось срочно искать им замену, чтобы более не причинять вред юному актеру.

10. Споры с режиссерами

Автор книг о «Гарри Поттере» Джоан Роулинг понимала, что для создания точного образа профессора Снейпа актеру Алану Рикману необходимо знать развязку истории. Сложность заключалась в том, что финальные части романов еще только были в работе, поэтому никто не догадывался о развязке. Но Роулинг посчитала, что Рикман должен знать главную тайну Северуса, в отличие от режиссеров, с которыми она не спешила делиться этой информацией. В итоге актеру нередко приходилось спорить с режиссерами на съемочной площадке и направлять все в нужное русло там, где дело касалось его персонажа.