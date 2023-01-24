11 актерских ансамблей из наших любимых фильмов, которые собрались вновь много лет спустя

Когда актеры снимаются в одном сериале или фильме, им зачастую приходится проводить очень много времени вместе, а это иногда становится хорошим поводом для близкой дружбы. Сегодня мы хотим рассказать вам о группах актеров, которые встретились через много лет и были счастливы вновь провести время вместе.

«Спеши любить», 2002 и 2019

Мэнди Мур и Шейну Уэсту удалось воссоединиться спустя много лет. Пара актеров, которые сыграли влюбленных в фильме «Спеши любить», появилась вместе на церемонии вручения звезды Мэнди Мур на голливудской «Аллее славы». Уэст произнес трогательную речь, посвященную своей коллеге и подруге.

«Секс в большом городе», 2010 и 2021

Актрисы, сыгравшие главные роли в сериале «Секс в большом городе», собирались неоднократно с момента запуска шоу. Но в 2021 году Сара Джессика Паркер, Синтия Никсон и Кристин Дэвис запустили новый сериал «И просто так», который стал продолжением знаменитой кинофраншизы.

«Из 13 в 30», 2004 и 2018

Дженнифер Гарнер и Джуди Грир — великолепный дуэт из фильма «Из 13 в 30» — встретились вновь, но не для того, чтобы вновь сыграть Дженну и Люси. В 2017 году Грир выступила режиссером своего первого фильма «Происшествие монументального масштаба», и Гарнер сыграла в нем одну из ролей.

Многие знают, что Зак Эфрон пел не своим голосом в первом фильме «Классный мюзикл». На самом деле голос принадлежал Дрю Сили. В прошлом году актеры франшизы, включая режиссера, все вместе встретились в Париже.

«Большой Лебовски», 1998 и 2018

Самое веселое трио всех времен — Джефф Бриджес, Джон Гудмен и Стив Бушеми — встретились вновь в 2018 году, на 20-ю годовщину фильма «Большой Лебовски».

«Американская семейка», 2009 и 2022

София Вергара, Эрик Стоунстрит и многие другие актеры сериала «Американская семейка» встретились на свадьбе Сары Хайленд в 2022 году.

«Из 13 в 30», 2004 и 2021

В 2021 году Дженнифер Гарнер и Марк Руффало встретились, чтобы воссоздать трогательную сцену из фильма. И они так мило смотрелись вместе.

Троица хоббитов до сих пор остается близкими друзьями и часто проводит время вместе. Так что нет ничего удивительного в том, что в 2022 году они встретились вновь.

«Американская семейка», 2009 и 2022

Неудивительно, что, проводя так много времени вместе, актеры сериала «Американская семейка» стали почти что родственниками. И в 2022 году Обри Андерсон-Эммонс, которая в сериале сыграла Лили, пришла посмотреть спектакль, в котором играл Джесси Тайлер Фергюсон.

«Няня», 1993 и 2014

Сериал «Няня» захватил внимание зрителей с первого сезона, а исполнители главных ролей стали близкими друзьями. Фрэн Дрешер и Чарльз Шонесси встретились 21 год спустя после премьеры шоу, и выглядят они просто отлично.

«Сумерки», 2008 и 2022

face to face / Reporter / East News

Самым большим сюрпризом 2022 года стало воссоединение семьи Калленов на фестивале Comic Con в Ливерпуле. Эшли Грин, Джексон Рэтбоун, Келлан Латс и Питер Фачинелли позировали перед фотографами как настоящая семья.

А вы бы хотели увидеть продолжение своих любимых фильмов с полюбившимися актерами?

Фото на превью face to face / Reporter / East News