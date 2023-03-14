Зрители пофантазировали, куда бы Распределительная Шляпа отправила учиться наших любимых киноперсонажей

Наверняка многие из нас хоть раз мечтали о том, чтобы попасть в Хогвартс. А представьте, если бы популярные персонажи фильмов оказались во вселенной Гарри Поттера. Мы решили узнать, какие герои и героини кино, по мнению фанатов поттерианы, достойны учиться в школе чародейства и волшебства. А еще полюбопытствовали, на какие факультеты зрители отправили бы этих персонажей.

Уэнсдэй (сериал «Уэнсдэй»)

Уэнсдэй, несомненно, умная девушка, а еще крутой стратег. Но есть у этой героини и еще более сильно развитые качества: безграничный талант использовать людей как пешек, даже запугивать их, хорошо развитый инстинкт самосохранения, способность жертвовать чем и кем угодно ради достижения цели. Уэнсдэй — манипулятор похлеще слизеринцев, поэтому зрители единодушно определили ее на этот факультет.

Джей Гэтсби («Великий Гэтсби»)

Хотя Джей разбогател не самым честным путем, это не отменяет того, что герой потратил немало сил и времени, чтобы добиться успеха. Причем все это он делал не ради себя, а ради девушки. Джей долгие годы упорно добивался Дейзи, которая вообще предпочла другого мужчину, и оставался верен ей до конца жизни. Несмотря на напускную самоуверенность, в душе Гэтсби добрый и скромный. За все эти качества и поступки зрители безоговорочно отправили героя на Пуффендуй. Ведь отличительные черты всех его выпускников — трудолюбие, терпение и поразительная преданность близким.

Белль («Красавица и Чудовище»)

Эта героиня невероятно начитанна и умна. Белль любопытна, даже чересчур: вспомните, как она без спроса идет в запретное крыло замка, чтобы узнать больше о Чудовище. При этом девушка обладает мудростью, несмотря на юные годы. За эти качества зрители отправили Белль на Когтевран, чей главный лозунг гласит: «Ума палата дороже злата».

Рэйчел (сериал «Друзья»)

Эта героиня по-настоящему отважна. Далеко не каждый сможет самостоятельно тянуть лямку, не прося помощи отца, и в итоге стать успешным руководителем. Быть честной с другими, да и с самой собой, и решиться убежать от своего жениха прямо из-под венца — тоже тот еще подвиг, который не всем под силу. Так что Рэйчел — истинный гриффиндорец, смелый и прямодушный.

Эдвард («Эдвард Руки-ножницы»)

Этот парень бесконечно добрый, позитивный и по-детски наивный. Он может заражать окружающих оптимизмом. А еще Эдвард как никто другой умеет любить, быть преданным и сострадать. Зрители признаются, что для человека с таким золотым сердцем самое подходящее место — только Пуффендуй.

Дейенерис (сериал «Игра престолов»)

Дейенерис — бесстрашная девушка, и, кажется, у нее обостренное чувство справедливости. Но принцесса еще и слишком амбициозна и корыстна и обладает гордыней. Эта героиня любит совершать правильные поступки, но, если что-то ей совсем невыгодно, в итоге она плюнет на то, насколько нравственно она действует. Поэтому Дейенерис идеально подходит для Слизерина.

Сьюзен Певенси (цикл «Хроники Нарнии»)

Из всей семьи Певенси эта девушка, пожалуй, лучше всех сохраняет рассудок в любых, даже самых опасных приключениях. Попадая в волшебный мир, Сьюзен продолжает действовать согласно логике и законам разума. Но эти способности героини не делают ее циничной и хладнокровной — в ней прячутся добросердечие и нежность. По мнению зрителей, это стопроцентная кандидатка на Когтевран.

Скарлетт О’Хара («Унесенные ветром»)

Эту девушку чаще всего интересует то, что приносит ей выгоду. Поэтому все ее внимание посвящено бизнесу — лесопилке. Скарлетт вообще редко думает о чем-то или ком-то, кроме своих интересов и самой себя. Поэтому эта героиня, как считают зрители, идеально прижилась бы на Слизерине.

Китнисс (серия фильмов «Голодные игры»)

Китнисс, без сомнений, очень храбрая девушка. Героиня готова пожертвовать всем ради тех, кто ей дорог. Но у нее есть и отрицательные качества: она чересчур эмоциональна, даже вспыльчива, и часто действует, не анализируя ситуацию. Просто порет горячку, прямо как все гриффиндорцы. Китнисс можно еще и назвать героем поневоле, избранной. Она вступает в борьбу, которая на самом деле ей не нужна. Но в этой борьбе девушка проявляет отвагу и ищет справедливости. Все эти черты еще больше сближают Китнисс с выпускниками Гриффиндора.

Люси Певенси (цикл «Хроники Нарнии»)

Люси добрее, отзывчивее и преданнее всех братьев и сестер Певенси. Девочка всегда стоит на стороне добра, при этом готова быть дружелюбной даже с недругами. И повзрослев, она не перестает с теплотой и нежностью относиться к окружающим. Люси точно смогла бы учиться на Пуффендуе.

Суини («Суини Тодд, демон-парикмахер с Флит-стрит»)