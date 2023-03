Зрители пофантазировали, куда бы Распределительная Шляпа отправила учиться наших любимых киноперсонажей

Уэнсдэй (сериал «Уэнсдэй»)

Джей Гэтсби («Великий Гэтсби»)

Белль («Красавица и Чудовище»)

Рэйчел (сериал «Друзья»)

Эдвард («Эдвард Руки-ножницы»)

Дейенерис (сериал «Игра престолов»)

Сьюзен Певенси (цикл «Хроники Нарнии»)

Скарлетт О’Хара («Унесенные ветром»)

Китнисс (серия фильмов «Голодные игры»)

Люси Певенси (цикл «Хроники Нарнии»)

Суини («Суини Тодд, демон-парикмахер с Флит-стрит»)

,

Фото на превью Gone with the Wind / MGM and co-producers