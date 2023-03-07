12 актрис старого Голливуда, которых пользователи сети назвали самыми красивыми. И спорить с ними трудно

Среди наших современниц хватает красивых актрис, но лица звезд старого Голливуда, согласитесь, завораживают. Их красота совершенно иная, а ведь в их распоряжении были только косметика и фотограф. И хоть среди них трудно выбрать «самую-самую», мы все же попытались — собрали мнения пользователей сети и составили список прекраснейших ретроактрис.

Элизабет Тейлор

East News , EAST NEWS

Вот уж кто точно прекрасен во всех отношениях. Сложно найти человека, у которого было бы такое же доброе сердце, как у нее. © Jesse Spangler / Quora

Зрители ее любили и поддерживали во время всех ее болезней, браков, вдовства и скандальных любовных связей. И она была ослепительно красива. © Tristan Robin Blakeman / Quora На фото слева (это, кстати, кадр из фильма «Внезапно, прошлым летом») улыбка Элизабет особенно прекрасна. А о мужчинах, которых в своей жизни любила актриса, у нас есть отдельная статья.

Джин Тирни

Courtesy Everett Collection / East News , ASSOCIATED PRESS / East News

Ее называли самой красивой женщиной в истории кино, а Мартин Скорсезе считал самой недооцененной актрисой всех времен. Люди так восхищались ее красотой, что не замечали таланта. © Amy Christa Ernano / Quora Судьба этой роковой красавицы была такой драматичной и яркой, что даже легла в основу романа. Об этом мы тоже написали.

Марлен Дитрих

East News , Courtesy Everett Collection / East News

Неземная красавица. На экране она была ослепительна, а от ее рычащего австрийского акцента вообще дух захватывало. © Tristan Robin Blakeman / Quora

Хеди Ламарр

Courtesy Everett Collection / East News , Courtesy Everett Collection / East News

Грейс Келли

East News , EAST NEWS

У меня ноги подкосились, когда я впервые увидел ее в кино. © fgiantbunny / Reddit

Помню, как в первый раз посмотрел «Окно во двор» — мне тогда было 20 лет. Когда в кадре появилась она, я аж в голос сказал: «Это самая прекрасная женщина, которую я когда-либо видел». © PositionUnable1327 / Reddit А еще у нас есть статья, в которой мы подметили фирменные стильные приемы принцессы Монако.

Хелен Чэндлер

Courtesy Everett Collection / EAST NEWS , Courtesy Everett Collection / EAST NEWS

Взгляните в ее глаза. Вы увидите там красоту, остроумие и трагедию жизни. © David Holliday / Quora

Катрин Денев

AFP / EAST NEWS , Dalmas / SIPA PRESS / EAST NEWS

Если «классический Голливуд» подразумевает и французских актрис тоже, то мой выбор — Катрин Денев. Она первая звезда, в которую я влюбился. Впервые увидел ее в фильме «Последнее метро» и понял, что передо мной самая красивая женщина в мире. © Unknown author / Reddit Мы тоже любим Катрин Денев и в другой статье уже успели немного рассказать о ее насыщенной жизни.

Сид Чарисс

Courtesy Everett Collection / East News , East News

По-моему, у нее были самые шикарные ноги в Голливуде на тот момент. © Final-Assistance-117 / Reddit

Одри Хепберн

SIPA / EAST NEWS , Courtesy Everett Collection / Everett Collection / East News

Ее красота актуальна что тогда, что сейчас. © amirulasyrafjoe / Reddit

У Одри была та естественная привлекательность, которой не было ни у кого другого. Ей ни к чему было становиться платиновой блондинкой или ярко краситься, она была от природы красоткой. © Ken Miyamoto / Quora

Вероника Лейк

Everett Collection / Everett Collection / East News , Courtesy Everett Collection / East News

Она была прекрасна. С внешностью ей повезло, чего не скажешь о характере — говорят, она была не самым приятным человеком. © Jon Whitlow / Quora

Лорен Бэколл

ASSOCIATED PRESS / East News , EAST NEWS

Заметьте, у нее не было такой фигуры, как у Мэрилин Монро, но она в этом и не нуждалась. Посмотрите на эти глаза, на изгиб бровей... У нее была своя изюминка. © Jean-Marie Valheur / Quora

Долорес дель Рио

Courtesy Everett Collection / East News , East News

Одна из величайших красавиц в истории кино. К тому же у нее необычайно долгая карьера — началась еще в эпоху немого кино и продолжалась до 1960-х. © Stanley Okimoto / Quora