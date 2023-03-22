12 фильмов с суперзвездным актерским составом, которые зрители разнесли в пух и прах

Успех фильма в немалой степени зависит от работы кастинг-директора, ведь картины, в которых участвуют всемирно известные и любимые актеры, зритель ждет особенно нетерпеливо. Однако иногда даже нескончаемая любовь к артисту не может исправить впечатление от плохого кино. Мы собрали ленты, которые имели все шансы на триумф благодаря крутому актерскому составу, но что-то пошло не так.

Старый Новый год (2011)

У одних новогодние ромкомы вызывают умиление, у других — отвращение. Критики сошлись во мнении, что характеры персонажей Роберта Де Ниро, Сары Джессики Паркер, Мишель Пфайффер и еще ряда звездных актеров потерялись в бесконечной сюжетной суматохе. Отчаянная попытка повторить успех «Реальной любви», которая уже давно стала классикой, определенно провалилась.

Я не понимаю, почему потрясающие актеры Мишель Пфайффер, Хилари Суонк, Эбигейл Бреслин, Хэлли Берри, Роберт Де Ниро решили согласиться на съемки в этом хламе. © Troy_Campbell / IMDb

Роберт Де Ниро мог бы и не появляться на экране, потому что он практически не играл, а камео Джона Бон Джови — одно из самых бессмысленных и лишних в сценарии. © heLittleSongbird / IMDb

Зачем кому-то тратить время в кинотеатре, если единственная причина, по которой вы смотрите фильм, — это кастинг знаменитостей? Если бы у вас был точно такой же фильм, но без такого количества звезд с громкими именами, но с актерами, лучше подходящими на каждую из ролей, вы бы не стали тратить деньги на поход в кинотеатр. © Maniac-9 / IMDb

Девять (2009)

В этом мюзикле снялось сразу несколько оскароносных актеров и актрис: Дэниел Дэй-Льюис, Марион Котийяр, Пенелопа Крус, Николь Кидман, Джуди Денч, Софи Лорен. Казалось бы, что еще нужно, чтобы произвести фурор и запустить успешный прокат? Тем не менее критики отметили несоответствие актеров персонажам, что откровенно испортило весь фильм. Многие назвали музыкальные номера плоскими и выпадающими из логики сюжета. Не стали молчать и зрители.

Дэниел Дэй-Льюис, один из моих любимых актеров, здесь невероятно плох. Он апатичен и лишен харизмы, не пытается быть обаятельным. Это далеко не Мастроянни, который сыграл ту же роль в «8½». © GTeixeira / IMDb

Вдвойне жаль Кейт Хадсон: она умудрилась сделать и без того плохую песню еще более невыносимой из-за своего ужасного пения в отвратительной сцене. Николь Кидман играет хорошо, но она уже показала в «Мулен Руж», что не умеет петь, а ее гримасы выглядят слишком пластмассовыми. © GTeixeira / IMDb

Я почувствовал себя обманутым, когда на экране появились Софи Лорен, Пенелопа Крус и другие. Боже, этот фильм плох! Никакой сути, только блестки. Разочарован, что Дэй-Льюис согласился на эту роль. Да, операторская работа была великолепна, актрисы тоже, но Феллини никогда бы не стал компенсировать недостаток содержания, воздействуя на зрителя таким образом. © Brandontank / IMDb

«Девять» — это киномюзикл. Здесь мы собрали лучшие фильмы, в которых музыка сыграла ключевую роль.

Неудержимые (2010)

«Неудержимые» вышли в один год с «Лузерами» и «Командой А», у которых был схожий сюжет. Критики в один голос обвинили создателей в банальности истории, штампах и привлечении огромного количества звезд только для рекламы. Зрители тоже не остались в стороне и сочли сюжет и персонажей плохо проработанными.

Я был в предвкушении. Однако сам фильм оказался не так хорош, как я надеялся. Сценаристы могли бы создать лучшие сюжетные повороты и уйти от обилия маскулинности и самодовольства, которые в этих фильмах демонстрировали иконы экшена. © Ken Miyamoto / Quora

Фильм страдает от бездарной игры звезд, которым не очень помогают абсолютно ужасные диалоги. Первые полчаса дико скучные, режиссерские решения не продуманны, а операторская работа и спецэффекты — самые отвратительные и убогие из тех, что я видел за последние годы. © BA_Harrison / IMDb

Почему Сталлоне играет как марионетка? © stuart-wanta / IMDb

Снеговик (2017)

В «Снеговике» приняли участие Майкл Фассбендер, известный по серии фильмов про «Людей Икс» и работе с Тарантино, и Ребекка Фергюсон, которая снялась в картине «Миссия невыполнима». Фильм снят по мотивам бестселлера норвежского писателя Ю Несбё. Однако ни талант актеров, ни сильная литературная основа не смогли обеспечить ему успеха. О режиссере Томасе Альфредсоне говорили, что он не разобрался в жанре и снял пресное и бессмысленное кино.

Майкл Фассбендер снялся в главной роли и никогда еще не был настолько нехаризматичным и неинтересным. Теперь ему точно нужен какой-то хит. © eddie_baggins / IMDb

Это бессвязный сумбур. Я отчаянно пытаюсь уследить за каждым отрывком, но все время что-то ускользает. В фильме заняты актеры, удостоенные многих наград, но все они впустую тратят время. © SnoopyStyle / IMDb

Это худшее из того, что Фассбендер делал в кино. Просто ноль харизмы. © Unknown author / Reddit

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Да здравствует Цезарь! (2016)

Мнения профессиональных критиков и зрителей в оценке этого фильма братьев Коэн оказались диаметрально противоположными. Рецензенты восхваляли авторов за тонкую пародию на голливудское кинопроизводство и смелость и широту режиссерского решения. При этом зрители после просмотра разочаровывались не только в самом фильме, но и в тех, кто его им рекомендовал. А ведь в актерский состав вошли Джош Бролин, Джордж Клуни, Рэйф Файнс, Скарлетт Йоханссон, Тильда Суинтон, Ченнинг Татум и Фрэнсис Макдорманд.

Это разочарование эпических масштабов. Пустая, бесцельная сатира на голливудский бизнес, в которой слишком много персонажей борются за слишком короткое экранное время. © StevePulaski / IMDb

Клуни, похоже, делал кому-то одолжение, когда снимался в этом фильме. © HoosierBob / IMDb

Джорджу Клуни следует найти нового агента, потому что на планете не хватит денег, чтобы компенсировать ему необходимость носить костюм, который заставляет его выглядеть толстым, раздутым и на 20 лет старше, чем он есть на самом деле. © A_Different_Drummer / IMDb

В этом фильме братьев Коэн персонаж Джорджа Клуни был актером, который снимался в образе Цезаря. В этой подборке вы узнаете о других актерах, которые перевоплотились на экране в исторических персонажей.

Большая свадьба (2013)

На этот раз шквал претензий обрушился на сценаристов романтической комедии. Их упрекали в неумении выстроить логику сюжета, несвязности эпизодов, а еще в вульгарности диалогов, которые только мешали актерам первой величины — Роберту Де Ниро, Сьюзан Сарандон, Робин Уильямс и Дайан Китон. Персонажи получились такими плоскими и стереотипными, что едва ли напоминали живых людей.

Весь фильм мне не верилось, что эти великие актеры запинаются в своих дурацких диалогах и действиях. Какие они все неуклюжие! Дайан Китон, Сьюзан Сарандон, Роберт Де Ниро, Робин Уильямс — все лауреаты премии «Оскар». © drewman-3 / IMDb

Поздравляю Джастина Закэма, теперь он в моем черном списке. Ему удалось снять фильм, который смог испортить творческие биографии таких прекрасных актеров, как Роберт Де Ниро, Сьюзан Сарандон, Робин Уильямс и Дайан Китон. Так банально, вульгарно, безрадостно и поверхностно — просто образцовый позор кинематографа! © kino-mann / IMDb

Спайдерхед (2022)

Крис Хемсворт получил огромную популярность, снимаясь в боевиках и фильмах о супергероях. Однако выбор актера на роль коварного ученого, который проводит секретные эксперименты в своей лаборатории, явно не одобрили ни критики, ни зрители. Многие отмечали несоответствие внешности, актерских данных и репутации Хемсворта его персонажу.

Крис Хемсворт — красавчик, но сыграть ученого — это выше его сил. Даже ботанские очки не очень-то помогают. © LordOfTheForest / IMDb

Я люблю Криса Хемсворта, но если надеть на него очки, это не сделает его умным. Этот нелепый реквизит сразу отбил у меня желание смотреть фильм. © justagirlinaus / IMDb

Звездный рубеж (2021)

«Звездный рубеж» стал одним из последних фильмов в карьере Брюса Уиллиса. Актер прославился ролями в боевиках и фантастических экшенах — «Пятом элементе», «Крепком орешке», «Армагеддоне». Однако в этот раз супергерой, которого много раз играл на экране Уиллис, с трудом удерживает сюжетную линию и не производит впечатления, когда спасает мир.

Я не знаю, как это можно смотреть. Это очень плохо. И, Брюс, как так? Де Ниро хотя бы продал душу комедиям, которые удаются в половине случаев. © sumtim3s00n / IMDb

Я думал, что Брюс Уиллис спасет фильм, но он сдался в первой же сцене. © imdb-30349 / IMDb

Я читал, что Уиллис снимался всего один день, а все остальное время это делали дублеры и каскадеры, что уже не предвещало ничего хорошего. У фильма был актерский состав, способный создать что-то приличное. Брюс Уиллис, Фрэнк Грилло, Лохлин Манро — одни из самых известных актеров, которых вы могли видеть раньше в кино. Но они снимаются редко, и в этот раз случился провал. © AfricanBro / IMDb

Чего ждать, когда ждешь ребенка (2012)

В мелодраме снялись сразу несколько звезд Голливуда: Дженнифер Лопес, Кэмерон Диас, Чейс Кроуфорд, Крис Рок. То ли серьезный, то ли комедийный фильм вызвал раздражение у публики. Даже молчаливые зрители не смогли сдержать негодование, а больше всего досталось сценаристам, которым не удалось предложить знаменитым актерам подходящий материал.

Даже блестящие комедийные способности Криса Рока потерпели крах на фоне ужасного сценария этого фильма. © peelerboy / IMDb

Актерская игра по большей части ужасна. Я обычно ничего не жду от Диас и Лопес, но Бэнкс обычно играет гораздо лучше. © Hellmant / IMDb

Я собирался выключить фильм — просто не мог смириться с ужасной игрой Дженнифер Лопес... Актриса кажется скованной, а когда пытается выйти за рамки своих возможностей, видны ее усилия. © mslovelymonet / IMDb

Границы (2018)

Оскароносного Кристофера Пламмера публика готова наблюдать в фильмах любого жанра. Но даже такая всемирная любовь оказывается под ударом, когда актер снимается в картине, которая совершенно не соответствует его таланту и возможностям. Обычный роуд-муви, поднимающий избитые темы старости, разницы поколений и подросткового воспитания, заставил зрителя скучать и сожалеть о потраченном времени.

Я люблю Кристофера Пламмера, и из-за него у меня был соблазн поставить фильму более высокую оценку. Но я не могу. Это просто плохо. © mariruss-79428 / IMDb

Эти актеры гораздо больше подходят для работы в фастфуде. © pctech-55582 / IMDb

Я поклонник Веры Фармиги, но этот фильм оказался для нее неудачным. Никогда не видела ее в такой дурацкой роли. © bobsu1 / IMDb

Большая кража (2004)

Казалось бы, испортить приключенческую комедию с элементами экшена не так и просто, особенно если в ней снялись Морган Фримен и Оуэн Уилсон. Однако зрители высказали недовольство фильмом, в котором нет продуманного сюжета, отчего даже любимые актеры на экране вгоняют в сон. Единственное, что как-то утешало разочарованных посетителей кинотеатров, — виды гавайских пляжей.

Игра актеров ничего нам не рассказывала об этих вялых и плоских персонажах. И главным тут оказался Оуэн Уилсон. Он, по сути, и не играл в этом фильме. © film-critic / IMDb

/ IMDb Мне было стыдно за талантливых исполнителей, которые приняли участие в этом ужасном фильме: Гэри Синиз, Биби Нойвирт, Морган Фримен. Оуэн Уилсон еще раз доказал, что он Оуэн Уилсон, а не актер. © fleurlis / IMDb

Я был очень разочарован тем, что два моих любимца — Гэри Синиз и Морган Фримен — участвуют в этом глупом фильме. © ccthemovieman-1 / IMDb

Так себе каникулы (2009)

Негодование после просмотра комедии с некогда любимыми и авторитетными голливудскими актерами Джоном Траволтой и Робином Уильямсом обрушилось и на артистов, и на фильм в целом. Зрители были недовольны клишированным сценарием и плоскими шутками, которые словно убили и актерские способности звезд экрана. Из-за отсутствия оригинальных и по-настоящему удачных шуток некоторые зрители стали придумывать их самостоятельно в своих отзывах — например сопоставили фамилию Эллы Блю Траволты с названием сыра.

Все шутки, которые они использовали в фильме, были клишированными. Никогда не думал, что скажу это, но Робин Уильямс был ужасен. Траволта был отвратителен — тоже не ожидал, что так будет. © brittprentice / IMDb

Это разочарование: с точки зрения актерской игры это, безусловно, худший фильм Траволты и Уильямса. Они переигрывали, как полные дилетанты. В некоторых случаях это относится и к Келли Престон. © kolokithokeftedakia / IMDb