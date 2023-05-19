12 кинопасхалок, которые все это время мелькали прямо перед носом. А мы только сейчас заметили их

Когда зрители смотрят фильм или сериал впервые, сложно уловить сразу все намеки, которые задумали создатели. А порой киношники вкладывают особый смысл в такие еле заметные детали, что и в сотый раз их можно прозевать. Но ведь они могут быть очень любопытными или даже играть большую роль в раскрытии сюжета. Рассказываем о таких крутых пасхалках.

Ожерелье (сериал «Дом Дракона»)

Зоркие фанаты разглядели ожерелье на шее юной Рейниры Таргариен, которое она надела, когда отец объявил ее наследницей железного трона. Поклонники заметили, что украшение включает в себя символы всех знатных домов Вестероса.

Непереводимая фраза («Сумерки. Сага. Новолуние»)

После визита Элис Джейкоб пытается поцеловать Беллу. Перед этим герой произносит фразу «Kwop kilawtley», которая переводится не во всех версиях фильма. На языке его племени она означает «Останься со мной навсегда». Так Джейкоб пытается удержать Беллу, которая уже через несколько минут отправится спасать Эдварда.

Украшения на стене кафе (сериал «Уэнсдей»)

В кафе, где работает Тайлер, стена украшена флюгерами в виде разных предметов и даже персонажей. Некоторые из них отсылают к другим творениям режиссера сериала Тима Бертона. Например, на стене отчетливо видно шляпу Вилли Вонки из фильма «Чарли и шоколадная фабрика». Также тут можно разглядеть отсылки к лентам «Эдвард Руки-ножницы», «Суини Тодд, демон-парикмахер с Флит-стрит» и «Сонная Лощина».

Убранство кабинета Дамблдора («Гарри Поттер и Кубок огня»)

Дары смерти, о которых в основном говорится в последних двух частях кинофраншизы, на самом деле появляются перед зрителями гораздо раньше. Уже в четвертом фильме в шкафу в кабинете директора Хогвартса можно заметить объемную модель, по дизайну напоминающую символ даров смерти.

Кукла («Шазам! Ярость богов»)

В одном эпизоде можно разглядеть куклу, лежащую на полке стеллажа. Она отсылает к фильму «Проклятие Аннабель: Зарождение зла», ранее снятому Давидом Сандбергом — режиссером обеих частей «Шазам!».

Шляпа («Пираты Карибского моря: Сундук мертвеца»)

Когда Джек Воробей вместе со своими спутниками прибывает к Тиа Дальме, капитан рассматривает убранство ее жилища. В какой-то момент он обращает внимание на шляпу, как будто она ему знакома. Оказывается, головной убор принадлежит Гектору Барбоссе. Это намек на то, что он выжил и еще появится в кадре.

Заклинание («Гарри Поттер и Кубок огня»)

Warner Bros / Courtesy Everett Collection / East News

Во время испытания в лабиринте Седрик Диггори использует заклинание «Экспеллиармус» против Виктора Крама. Тем самым герой лишает своего соперника волшебной палочки, при этом не делает ему ничего плохого. Такое действие выдает характер Седрика: он не готов вредить другим людям даже ради спасения или великой цели. Это сближает Диггори с Гарри Поттером, который тоже всегда только защищается, но не творит зло в ответ, поэтому очень часто прибегает к тому же заклинанию.

Костюм кошки (сериал «Уэнсдей»)

Костюмы, в которые команда Уэнсдей наряжается на школьное соревнование, намекают сразу на 2 фильма Тима Бертона. Во-первых, эти наряды напоминают комбинезон Женщины-кошки из ленты «Бэтмен возвращается». Отсылку можно заметить не только в ободке в виде кошачьих ушей, но и в морде животного, изображенной на рукаве. Во-вторых, дизайн во многом списан с костюма Эдварда, главного героя фильма «Эдвард Руки-ножницы».

Игрушка («Оно»)

В доме Пеннивайза много игрушек. Среди них можно заметить клоуна, похожего на самого главного героя. На самом деле это отсылка к образу из первой экранизации «Оно», где Пеннивайза сыграл Тим Карри.

Флаг («Пираты Карибского моря: На краю света»)

В конце фильма капитан Джек Воробей опять оказывается без корабля и отправляется в дальнейшее путешествие на лодке. К мачте он привязывает флаг, на котором изображен не только пиратский символ, но и воробей. Таким способом Джек сразу заявляет о себе встречным суднам.

Коробки с попкорном (сериал «Уэнсдей»)

Когда Тайлер и Уэнсдей смотрят вместе «Блондинку в законе», рядом с ними стоят упаковки попкорна, на которых нарисованы черно-белые полоски. Это отсылка к костюму Битлджуса из одноименного фильма Тима Бертона.

Табличка в больнице («Сумерки»)

Когда Белла выходит из кабинета, где ее осматривал Карлайл после аварии, на стене видны таблички с названиями отделений. Одна из них указывает на «Центр расстройств сна» («Sleep Disorders Ctr.»). Это может быть намеком на вампиров и на их способность никогда не спать.

Мы часто не обращаем внимание не только на сюжетные пасхалки, но и на детали внешности киногероев. А ведь над их обликом гримеры кропотливо трудятся, хотя на экране это и не всегда заметно: не поверите, но даже образ Тимоти Шаламе в фильме «Дюна» потребовал немалых усилий. Все для того, чтобы при просмотре мы сказали: «Верим!»