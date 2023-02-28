12 крутых кинолент прошлых десятилетий, после просмотра которых хочется спросить: «Кто прятал от меня это сокровище?»

В ожидании, когда заинтересовавшая киноновинка выйдет на экраны, мы порой мучаемся вопросом: «А что бы посмотреть?» На помощь приходят фильмы прошлых лет. Однако так сложно выбрать из них картину, сюжет которой не будет устаревшим. Но мы это сделали за вас, отыскав настоящие жемчужины мирового кино, которые почему-то многими забыты.

Перед рассветом (1995)

Рейтинг IMDb — 8,1

Жанры — драма, мелодрама Американец Джесси и француженка Селин случайно встречаются в поезде, маршрут которого включает в себя несколько европейских столиц. Между героями вспыхивает искра, и парень убеждает девушку сойти в Вене, чтобы провести немного времени вместе. Наутро их дороги должны будут разойтись. Но пока у Джесси и Селин есть в запасе несколько часов до рассвета, после которых прежними они уже не будут. От этой мелодрамы даже брутальные мужчины в восторге. Но это секрет. © kentatm / IMDb

Готова на все (1993)

Рейтинг IMDb — 6,4

Жанры — детектив, триллер Супруги Энди и Трейси живут душа в душу и мечтают завести ребенка. Но семейной идиллии приходит конец, когда молодой мужчина встречает своего бывшего однокашника — талантливого хирурга Джеда. Доктор только переехал в их городок и еще не успел обосноваться. Энди предлагает ему пожить в их с Трейси доме. Но вскоре герою придется убедиться, что эта идея была не самой удачной. Один из лучших триллеров всех времен. Столько сюжетных виражей, что американские горки отдыхают. © PredragReviews / IMDb

Оскар и Люсинда (1997)

Рейтинг IMDb — 6,6

Жанры — драма, мелодрама Экранизация одноименного романа Питера Кэри. Добродушный священник Оскар и богатая наследница Люсинда заключают пари: если первый сможет в целости и сохранности доставить в Австралию построенный из стекла храм, то вторая жертвует в его пользу все свое состояние. Кто бы знал, что это безумное мероприятие навсегда изменит жизни обоих. Ироничная драма, балансирующая на грани авантюры и трагедии, абсурдная, как стеклянная церковь, и настолько же яркая и жизнеутверждающая. © Лекс Картер / Кинопоиск

В постели с врагом (1991)

Рейтинг IMDb — 6,2

Жанры — драма, триллер Состоятельного финансиста Мартина и его жену Лору окружающие назовут счастливой парой. Однако мало кто знает, что за фасадом их шикарного дома творятся страшные вещи. Молодая женщина то и дело подвергается агрессии супруга, который стремится контролировать каждый аспект ее жизни и раздражается по малейшему поводу. Лора понимает, что по своей воле ей от мужа не уйти, но терпеть она больше не намерена. С каждым просмотром производит такое же сильное впечатление, как в первый раз. © Beejerman / IMDb

Последнее дыхание (1997)

Рейтинг IMDb — 6,5

Жанры — комедия, драма, мелодрама, фэнтези Безнадежный романтик Флетчер влюбился в девушку, которую нарисовало его воображение. Ни секунды не сомневаясь в том, что героиня грез существует в реальности, парень отправляется на поиски. И, что удивительно, встречает молодую особу, как две капли воды похожую на созданный им портрет. Однако зазноба Флетчера оказывается циничной аферисткой, которой чужды сентиментальные идеи. На мой взгляд, это одна из самых светлых и душевных сказок о любви. Многие романтические сцены настолько оригинальные и трогательные, что, кажется, ничего подобного я больше нигде не видела. © Полнолуние / Кинопоиск

Эпоха невинности (1993)

Рейтинг IMDb — 7,2

Жанры — драма, мелодрама Новый Свет, XIX век. Молодой юрист Ньюленд Арчер собирается жениться на скромной Мэй, которая соответствует всем представлениям об идеальной партии. Но внезапно объявляется родственница невесты, чья репутация в глазах света оставляет желать лучшего. Тем не менее знакомство сбивает Арчера с толку, ведь он впервые испытал сильнейшие чувства к женщине. Пересматриваю минимум раз в год, и не надоедает. © bkus / IMDb

Пианино (1993)

Рейтинг IMDb — 7,5

Жанры — драма, мюзикл, мелодрама Для немой Ады ее пианино — это не просто музыкальный инструмент. С его помощью она доносит окружающим свои мысли и чувства, которые не может выразить речью. Согласившись на договорной брак, женщина отправляется в дом будущего мужа, однако тот наотрез отказывается размещать у себя пианино. А вскоре у инструмента и вовсе появляется новый владелец. Но Ада намерена любым способом вернуть дорогую сердцу вещь. У меня захватило дух. Это так великолепно, что к концу фильма у меня не было слов. Слезы на глазах, улыбка на губах. Улыбка, не сходящая с лица даже после 2 часов просмотра. © Tarantinushka / Кинопоиск

Голубая бездна (1988)

Рейтинг IMDb — 7,5

Жанры — приключения, драма, спорт В центре сюжета — итальянец Энцо и француз Жак, которые в детстве устраивали соревнования по плаванию. Сейчас они являются ныряльщиками на глубину без воздуха и никак не могут перестать соперничать. Каждый из мужчин то и дело пытается побить рекорд другого, нырнув глубже. И им дела нет до предостережений врачей. Тем временем страховой агент Джоана влюбляется в Жака и надеется, что их роман положит конец его одержимости морем. Вы будете плакать и смеяться. Но перед тем, как смотреть это кино, убедитесь, что никто вас не отвлечет, выключите звук на телефоне, прибавьте громкости на экране и приготовьтесь отправиться в другую реальность. © rh86 / IMDb

Аризонская мечта (1993)

Рейтинг IMDb — 7,2

Жанры — комедия, драма, фэнтези, мелодрама Работник нью-йоркского рыболовного судна Аксель получает приглашение на свадьбу своего дяди. Герой отправляется в Аризону, намереваясь сразу после торжества вернуться обратно. Но все идет не по плану, когда в принадлежащем дяде магазине Аксель знакомится с 40-летней вдовой Элен, в которую влюбляется по уши. Теперь молодой мужчина намерен воплотить в жизнь мечту своей зазнобы — построить аэроплан. После первого просмотра захотелось включить это кино еще раз. © michalzhelkovsky / IMDb

Обвиняемые (1988)

Рейтинг IMDb — 7,1

Жанры — детектив, драма Против молодой официантки Сары было совершено преступление. Героиня дает показания полиции и ждет, что трое ее обидчиков понесут заслуженное наказание. Но не тут-то было. Оказывается, представители закона не видят в Саре жертву, поскольку она живет в трейлере, имеет вредные привычки и носит откровенную одежду, в то время как ее оппоненты являются уважаемыми членами общества. Но девушка намерена доказать свою правоту. Однажды посмотрев это кино, вы его не забудете никогда. © PredragReviews / IMDb

Мертвец идет (1995)

Рейтинг IMDb — 7,5

Жанры — детектив, драма Мэттью Понселет отбывает наказание за нарушение сразу нескольких законов. Прошлые деяния мужчины приводят в ужас общественность, но католическая монахиня Хелен намерена вернуть его на путь истинный, убедив искренне раскаяться. Если во время первых встреч заключенный высмеивает сестру, со временем он начинает открывать ей душу. И его исповедь не оставит ее равнодушной. Большую часть фильма я смотрел с открытым ртом. © honeypie4u / IMDb

Унесенный морем (1997)