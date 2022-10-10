12 крутых кинопремьер, которые выйдут в ближайшее время. Мы уже запасаемся попкорном

Порой люди утверждают, что все хорошее уже снято и смотреть нечего, а потому начинают пересматривать старые и проверенные истории. Однако если покопаться в графиках премьер, можно найти множество интригующих фильмов, мультипликационных картин и сериалов. Например, уже совсем скоро можно будет увидеть продолжение «Зачарованной», легендарного «Аватара» и погрузиться в атмосферу семейки Аддамс.

Зачарованная-2

© Enchanted / Walt Disney Pictures and co-producers , Kristin Callahan / Everett Collection / East News Kristin Callahan / Everett Collection / East News

Первая часть фильма вышла в октябре 2007 года и была тепло принята публикой. Смесь из реальной съемки с мультипликационными кадрами хорошо раскрывала историю принцессы Жизель. В первой части она осталась в Нью-Йорке со своим возлюбленным. Уже в ноябре 2022 года можно будет посмотреть на продолжение этого сюжета. У Жизель не все замечательно, ведь она начала скучать по своей прежней жизни в сказочном лесу. В Голливуде не стали долго держать интригу и назвали фильм Disenchanted — «Разочарованная». А русскоязычному зрителю фильм будет знаком под названием «Зачарованная-2». Премьера: ноябрь 2022 года

Странный мир

Этот мультфильм расскажет о приключениях одной семьи, которая отправилась в путешествие, чтобы исследовать земли, населенные фантастическими существами. Уже в трейлере производители показали кадры со странными мирами и намекнули на то, что в сюжете будет затронута тема семейных конфликтов и самостоятельности, ведь один из главных героев всю жизнь пребывал в тени своего знаменитого отца. Премьера: ноябрь 2022 года

Аватар: Путь воды

LILO / SIPA / SIPA / East News

Первый фильм — «Аватар» — триумфально вышел в прокат в 2009 году. И теперь, спустя 13 лет, зрители дождались вторую часть. Джеймс Кэмерон готов представить на суд картину «Аватар: Путь воды», в которой история о Джейке Салли и его инопланетной возлюбленной Нейтири получит продолжение. В трейлере нас вернули на планету Пандора и показали невиданных существ. Премьера: декабрь 2022 года

Розалин

Всем известна история о Ромео и Джульетте. Однако если вчитаться в текст оригинальной пьесы, то становится ясно, что до судьбоносной встречи с Джульеттой Ромео шел на свидание к Розалин, которой был тогда увлечен. Именно этому и посвящен фильм — взгляду на знаменитую парочку со стороны бывшей возлюбленной. Толика юмора, красивые костюмы, которые уже показали в трейлере, — достаточные причины для того, чтобы ждать с нетерпением этот фильм. Премьера: октябрь 2022 года

Подземелья и драконы: Воровская честь

Есть хорошие новости и для любителей фантастики. Легендарной настольной игре «Подземелья и драконы» посвящается целый фильм. По сюжету искатели приключений отправятся в путешествие , чтобы вернуть потерянную реликвию. Но не все пройдет гладко, впрочем детали мы увидим в кино. Однако уже по трейлеру можно сказать, что в ленте будут показаны невероятные ландшафты, битвы и драконы. И Крис Пайн в главной роли авантюриста и вора выглядит просто отлично. Премьера: март 2023 года

Уэнсдей

Этот сериал будет посвящен Уэнсдей — дочке Гомеса и Мортиши из семейки Аддамс. Зрители познакомились с этой необычной семьей еще в 1991 году, когда вышел фильм «Семейка Аддамс». И теперь будет возможность понаблюдать за тем, как Уэнсдей взаимодействует с другими подростками в обычной школе, а потом и в академии Nevermore. Режиссером выступил Тим Бертон, и уже в трейлере можно увидеть его фирменный — чуточку безумный — стиль. Премьера: октябрь 2022 года

Зверополис+

В 2016 году на экраны вышел мультфильм «Зверополис», и многим пришлись по душе приключения ответственной зайчихи Джуди Хоппс и болтливого лиса Ника Уайлда. Как и многие популярные истории, этот сюжет получил свое продолжение. Уже в ноябре 2022 года можно будет увидеть первый эпизод из сериала «Зверополис+» и снова погрузиться в атмосферу веселого звериного города, полного приключений. Премьера: ноябрь 2022 года

Папин дракон

Томм Мур среди киноманов известен как очень талантливый мультипликатор. Все его работы полны магии и волшебства: «Тайна Келлс», «Песнь моря», «Легенда о волках». Поэтому его новый мультфильм «Папин дракон» многие ждут с нетерпением. Это будет история об обычном мальчике Элмере, который случайно обнаружил дракона и вместе с ним отправился в приключение, чтобы спасти таинственный Дикий остров. Премьера: ноябрь 2022 года

Амстердам

В этой картине главными героями являются 3 друга, которые стали свидетелями преступления. По воле случая их же и обвинили в его совершении. В результате сыщики-самозванцы решили разобраться в сложном деле. Действие происходит в 1930-х годах, поэтому зритель может полюбоваться красивыми историческими костюмами. А сюжетные повороты впечатляют своей непредсказуемостью, насколько можно судить по трейлеру. Этот фильм может стать еще одним шедевром кинематографа. И актерский состав крутой, ведь главные роли исполнили Кристиан Бейл, Марго Робби и Джон Дэвид Вашингтон. Премьера: октябрь 2022 года

Меню

Актерский состав впечатляет и в этой картине. Главные роли исполнили Рэйф Файнс, Аня Тейлор-Джой и Николас Холт. По сюжету молодая пара отправляется на далекий остров, чтобы попасть на ужин к именитому шеф-повару. Казалось бы, все должно пойти хорошо, но вскоре становится ясно, что не все так просто. За какие-то 2 минуты трейлера можно понять, что сюжет фильма очаровывает, но нагоняет жути до мурашек. Премьера: ноябрь 2022 года

Сокровище нации: На краю истории

В 2004 году зрители увидели фильм «Сокровище нации», где отважные герои пытались найти сокровище тамплиеров, и многим пришлась по душе эта приключенческая история. Поэтому в 2007 году на экраны вышла вторая часть, где те же герои искали знаменитый золотой город индейцев. И пока ведутся переговоры о съемках третьего фильма, уже в этом году можно увидеть первый эпизод из сериала «Сокровище нации: На краю истории». Его главная героиня Джесс исследует историю своей семьи и вместе с друзьями отправляется в приключение, чтобы найти сокровище. Премьера: декабрь 2022 года

Уиллоу

Любителям фэнтези стоит обратить внимание на сериал «Уиллоу», премьера которого состоится уже в ноябре 2022 года. Сюжет стоится вокруг Уиллоу — представителя сказочного народа, скромного фермера и начинающего волшебника. Однажды он находит новорожденную девочку и решает, что будет оберегать ее, ведь, согласно древнему пророчеству, ей по силам разрушить власть могущественной колдуньи. В трейлере показали крутые пейзажи и сцены, от которых буквально дух захватывает. Конечно, судить еще рано, но то, что показали, можно уже считать заявкой на успех. Премьера: ноябрь 2022 года