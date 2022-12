12 подсказок к сюжету, которые киношники припрятали в фильмах и сериалах. А мы сумели их разглядеть

Друзья

В сцене в туалете рядом с Беверли можно заметить несколько надписей, в том числе «Big is what it seems», что означает «Оно только кажется большим». Для тех зрителей, которые обратили внимание на фразу, концовка фильма и то, как героям удалось победить Пеннивайза, не стали неожиданностью.