12 подсказок к сюжету, которые киношники припрятали в фильмах и сериалах. А мы сумели их разглядеть

Создатели фильмов и сериалов нередко оставляют в своих произведениях подсказки и намекают с их помощью на повороты сюжета. Вот несколько таких деталей, благодаря которым наблюдательные зрители могли догадаться, что их ждет дальше.

Друзья

В эпизоде 4-го сезона Моника и Фиби нарядились в свадебные платья. Когда Фиби бросила букет, Моника поймала его и заявила, что она выйдет замуж следующей. Так и случилось. Более того, в этой же серии создатели заранее намекнули, за кого выйдет замуж Моника. Кто-то постучался к девушкам в квартиру, и они решили, что это был Чендлер. Фиби запретила открывать ему, ведь «жених не должен видеть невесту».

Черный лебедь

После того как Нина получила главную роль, она обнаружила на зеркале в туалете оскорбительную надпись, нанесенную красной помадой. Кажется, что надпись оставила одна из ее конкуренток. Но есть вероятность, что ее сделала сама героиня, ведь перед этим она красила губы такой же помадой. В этом случае появление надписи можно считать предзнаменованием проблем героини и ее галлюцинаций.

Игра престолов

В одном из эпизодов 4-го сезона Петир Бейлиш по прозвищу Мизинец в разговоре со своим пасынком предсказал судьбу 2 персонажей и выболтал сюжетные повороты. Он заявил, что некоторые люди уходят из жизни в своих кроватях, а другие — сидя на ночных горшках. Именно при указанных обстоятельствах и встретили позднее свой конец Шая и Тайвин Ланнистер.

Молчание ягнят

Ганнибал Лектер почти сразу дал зрителям и Кларисе Старлинг подсказку, где нужно искать Буффало Билла. Он показал ей рисунок собора Санта-Мария-дель-Фьоре в таком ракурсе, в каком он виден из форта Бельведер. В итоге оказалось, что Буффало Билл жил в одноименном городе — Бельведере.

Игра в кальмара

В одном эпизоде другой игрок одолжил главному герою по имени Сон Ки Хун свою куртку, на которой был указан порядковый номер 001. Зрители считают, что таким образом создатели намекнули на судьбу Ки Хуна: именно он победил в игре и занял 1-е место.

Оно-2

В сцене в туалете рядом с Беверли можно заметить несколько надписей, в том числе «Big is what it seems», что означает «Оно только кажется большим». Для тех зрителей, которые обратили внимание на фразу, концовка фильма и то, как героям удалось победить Пеннивайза, не стали неожиданностью.

Как я встретил вашу маму

Еще в 1-м сезоне Тед рассказал детям, как познакомился с девушкой по имени Трейси, и заявил, что так он и встретил их маму. Детей это утверждение шокировало, но Тед быстро признался, что просто пошутил. Однако лишь к концу сериала зрители могли узнать, почему дети отреагировали так эмоционально: их маму тоже звали Трейси, хотя в той истории из 1-го сезона речь шла не о ней. Таким образом, Тед раскрыл имя мамы в самом начале сериала.

Престиж

Поклонники фильма обнаружили большое количество деталей, которые заранее указывали на то, как именно Альфреду Бордену удавалось проделывать свои фокусы. Например, подсказки можно найти в его разговорах с женой. Во время одной из ссор та спросила Альфреда, любит ли он ее, на что мужчина ответил: «Не сегодня». Все дело в том, что за личностью Альфреда скрывались 2 близнеца.

Настоящий детектив

В 3-м эпизоде 1-го сезона герои допрашивали человека на газонокосилке. Они еще не подозревали, что именно он и был Желтым Королем, которого разыскивали детективы. Однако внимательные зрители могли заметить в той сцене табличку: из обрывков других слов на ней получилась фраза «Notice King», то есть «Внимание, Король».

Матрица

В 1-м фильме в разговоре с Нео Пифия заявила, что он не Избранный, но намекнула, что он может стать им в следующей жизни. Таким образом Пифия указала на концовку фильма: во время схватки Нео погиб в реальном мире, но затем возродился и осознал, что он Избранный.

Сплетница

Тот факт, что именно Дэн оказался Сплетницей, шокировал многих зрителей. Но создатели с самого начала давали возможность догадаться об этом. Например, когда зрителям впервые показывают сайт Сплетницы, в следующем же кадре появляется Дэн, сидящий перед компьютером. При этом он сам всегда отрицал, что вообще читает этот блог.

Звезда родилась

Во время разговора с Элли в начале фильма Джексону не сразу удалось расслышать, что она говорила ему, поэтому он переспросил девушку. Может показаться, что в этом моменте не было ничего особенного, но некоторые зрители считают это предзнаменованием того, что позже у героя начнутся проблемы со слухом.