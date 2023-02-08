12 фактов о закулисье доброго фильма о Чебурашке, который уделал даже «Аватар»

Семейная лента о приключениях милого ушастого героя вышла в новогодние праздники и в одночасье покорила сердца зрителей. У себя на родине «Чебурашка» даже побил рекорд культовой картины «Аватар», став кассовым лидером. Мы решили выяснить, какие секреты остались за кадром этого красочного фильма, что учит нас любви, доброте и состраданию.

Чебурашку озвучила звезда сериала «Кухня»

Голос и мимику Чебурашке подарила актриса Ольга Кузьмина, которую прежде мы наблюдали в кадре популярного сериала «Кухня». Она рассказала, как неожиданно получила звонок от режиссера Дмитрия Дьяченко, который озвучил странную просьбу: отправить ему сообщение голосом Чебурашки.

Ольга повиновалась, после чего благополучно забыла об этой ситуации. И лишь некоторое время спустя с актрисой связались кастинг-менеджеры и сообщили, что приглашают ее на съемки нового фильма «Чебурашка».

Елена Яковлева мечтала сыграть злодейку совсем по-другому

Елена Яковлева осталась слегка разочарована тем, как создатели решили преподнести киношную Шапокляк — шоколадного магната Римму. По словам актрисы, персонаж получился не таким уж и отрицательным. Елене же хотелось сыграть злодейку хоть куда. Тем не менее она благодарна режиссеру за то, что ее героиня является настоящей красоткой. Эта роль очень контрастирует с предыдущей работой Яковлевой в ленте «Последний богатырь», где актриса изобразила Бабу-ягу. Кстати, эта героиня была наречена Риммой неслучайно: так звали первую жену Эдуарда Успенского, которая частично вдохновила писателя на создание Шапокляк.

А вот Сергей Гармаш остался в восторге от своего персонажа

И хотя персонажа Сергея Гармаша зовут Геннадий, с общительным и оптимистичным крокодилом из мультфильма его роднят разве что некоторые схожие костюмы. Киношный Гена предстает перед зрителем угрюмым садовником, который никак не может искупить вину перед собственной дочерью за то, что когда-то ее предал.

Актер поделился: «Мне интересна и приятна была эта история именно тем, как ушастый зверек может повлиять на жизнь взрослого человека. А именно это и произошло в жизни Гены. Чебурашка изменил моего героя».

Чтобы вжиться в роль, Дмитрий Лысенков наблюдал за крысами

Если у мультяшной Шапокляк была питомица крыса Лариса, то компаньоном киношной Риммы стал Ларион, охотно строящий всяческие козни семье Гены по указке женщины. Чтобы изобразить этого неприятного персонажа, актер Дмитрий Лысенков наблюдал за крысами и перенимал их повадки.

Цветовая палитра костюмов Риммы отображает ее эмоции

Основные цвета костюмов Риммы — это желтый и бирюзовый. И разные сочетания этих оттенков отображают эмоциональное состояние героини. В начале ленты мы видим ее в полосатом костюме с преобладанием спокойных нежно-банановых тонов. Как только Римма вступает в конфликт с Геннадием, бирюзовый цвет начинает доминировать над желтым в ее нарядах, а после вытесняется более темными оттенками. Этим решением создатели хотели показать, что враждебный настрой медленно, но верно захлестывает женщину.

И хотя образ Шапокляк из классического мультфильма слабо вяжется с обликом яркой бизнесвумен в лице Яковлевой, в финале ленты Римма все-таки появляется в наряде как у прототипа.

В съемках «участвовало» 6 тонн апельсинов

Для сцены «прибытия» Чебурашки в дендрарий с апельсиновым градом было закуплено около 6 000 кг цитрусовых. Часть плодов пострадала под колесами транспортного средства героя Сергея Гармаша. Когда необходимые дубли были сделаны, члены съемочной команды поделили уцелевшие фрукты и унесли по домам. К слову, компьютерная графика, которая использовалась для кадров с апельсиновым градом, обошлась гораздо дороже, чем такое количество цитрусовых.

Между новым фильмом «Чебурашка» и старой лентой «Старик Хоттабыч» есть связь

Колоритное жилище Гены явно никого не оставило равнодушным. Но, к сожалению, это всего лишь декорация для съемок. Домик был построен для киноленты на территории санатория им. Орджоникидзе в городе Сочи. В 1956 году в этом же месте снимался культовый фильм-сказка «Старик Хоттабыч».

Шоколадная фабрика Риммы находится на родине Эдуарда Успенского

А вот когда Римма прибывает с ревизией в шоколадный цех, зритель наблюдает отнюдь не декорации. Эти кадры снимались на кондитерской фабрике «Победа» в Егорьевске, причем производственный процесс никто не останавливал ради фильма. Примечателен тот факт, что в этом же населенном пункте родился писатель Эдуард Успенский.

В массовке ленты снялись обычные горожане

Фестиваль шоколада снимался в Пятигорске, и массовку составляли местные жители — около 300 человек. Один из создателей фильма поделился тем, что ему доводилось буквально останавливать людей на улице, чтобы предложить сняться в кино. По рассказам Сергея Гармаша, он остался под большим впечатлением от энтузиазма обычных горожан: они охотно работали по ночам, когда температура воздуха была около 5–6 градусов, и при этом умудрялись сохранять праздничную атмосферу.

Гена водит настоящий раритет

Модель мотороллера Гены — это популярный во второй половине прошлого столетия «Муравей», выпускавшийся с 1959 года около 3 десятилетий. Для съемок было куплено 3 раритетных мотороллера с помощью сайта объявлений. 2 из них Гармаш мог водить, а из третьего убрали мотор, чтобы использовать его в сценах с трюками.

Оливье Сиу хотел, чтобы у его персонажа была романтическая линия

Французский актер Оливье Сиу, который сыграл роль личного повара Риммы, признался, что поначалу не верил в успех «Чебурашки». И лишь когда узнал об участии Сергея Гармаша в проекте, понял, что фильм получится замечательным. Также артист поделился, что хотел бы увидеть своего персонажа влюбленным. По его словам, самая лучшая партия для героя — это продавщица мороженого. Сиу выразил надежду на то, что сценаристы возьмут его идею на заметку в случае, если фильм получит продолжение.

В «Чебурашке» спрятана уйма отсылок к шедеврам мирового кинематографа

Создатели «Чебурашки» замаскировали в диалогах и сценарных ходах немало пасхалок к культовым лентам, будь то старые добрые фильмы прошлого века или современные хиты. Киноманы с легкостью отыщут отсылки к картинам «Ирония судьбы, или С легким паром!», «Собачье сердце», «Три мушкетера», «Чарли и шоколадная фабрика» и даже «Бегущий по лезвию».