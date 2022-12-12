12 шикарных фильмов, которые зрители отказываются когда-либо пересматривать (И мы их понимаем)
Некоторые фильмы мы порой готовы засмотреть до дыр, и они ни капельки нам не надоедают даже с течением лет. Но иногда на пути каждого встречаются картины, которые неожиданно вызывают слишком противоречивые чувства: с одной стороны, их никак нельзя назвать плохими и они заслуживают всяческих почестей, но с другой — интенсивность чувств при просмотре настолько ошеломляющая, что испытать это снова решится не каждый. Именно фильмы с подобными отзывами от зрителей мы и собрали в этой статье.
Хатико: Самый верный друг
Сюжет фильма основан на реальных событиях и повествует о профессоре колледжа Паркере Уилсоне, который однажды находит на вокзале симпатичного беспризорного щенка породы акита-ину. Не в силах пройти мимо, мужчина забирает его к себе и называет Хатико — так зарождается их невероятно крепкая дружба. Однако преданности Хатико по воле судьбы предстоит пройти серьезную проверку.
- Помню, что первый раз я видела только самую концовку, а спустя несколько лет решила пересмотреть с самого начала. Так я начала рыдать уже на начальных титрах и так весь фильм и провела в слезах. © Camila Meighan / ADME
- Никогда пересматривать не буду! Вроде мужик, вроде ММА руковожу, а плакал с детьми в обнимку. Единственный плюс — теперь дома живут 2 приютских двортерьера и куча подобранных кошек. © Федерация Мма И Панкратиона
Искусственный разум
Недалекое будущее. Развитие науки позволило человечеству создавать роботов, которых сложно отличить от людей, и именно таковым является 11-летний Дэвид — прототип робота-ребенка. Искусственный интеллект этого очаровательного создания настолько развит, что он способен испытывать даже такие чувства, как любовь, страх и радость. Однако его родители все же заводили себе «умную машину» и оказались не готовы к настоящим эмоциям с его стороны.
- И вроде бы фильм попсовый, и создатель откровенно, очевидно и где-то грубо спекулирует на общечеловеческих ценностях, близких каждому, но вот же зацепил так, что первый просмотр меня не отпускал несколько дней. Потом, спустя несколько лет, я все-таки заставила себя его пересмотреть, и снова Ниагара слез. © Lamia / ADME
- Надеюсь, мои дети его не посмотрят, они у меня жалостливые. Сколько лет назад его видела, до сих пор в горле комок, как вспомню. Можно даже не стараться держать себя в руках, все равно поплачешь, и огромный осадок на душе на долгое время. © Асия Сурбаева
Виноваты звезды
Подросток Хейзел вот уже долгие годы ведет неравную борьбу с раком, хоть и давно смирилась с тем, что ее жизнь вряд ли будет долгой и насыщенной приятными событиями. Хоть какое-то разнообразие в ее привычную тоскливую рутину вносит посещение группы поддержки, хотя и туда она ходит только из-за уговоров мамы. Но так было лишь до тех пор, пока в эту же группу не попал своенравный и жизнерадостный парень Огастус Уотерс.
- Я принесла коробку салфеток и использовала примерно половину из них. Я никогда так много не плакала за всю свою жизнь. © avril_lavigne199 / IMDb
- Однажды дочка посоветовала мне посмотреть этот фильм. Вскоре у меня намечался длительный перелет, думаю, вот и посмотрю. В итоге залила слезами весь самолет и тоже зареклась когда-либо пересматривать. © Вера Рындич
Преисподняя
Немая девушка по имени Лиз живет в провинциальном городке. Несмотря на тяжелую судьбу, теперь она вполне удачно устроилась в жизни: нашла любимого мужчину, воспитывает детишек и работает повитухой. Но однажды в этот богом забытый городок приезжает мужчина, в котором девушка узнает человека из прошлого. Именно от него она сбежала и несколько лет успешно скрывалась. Но теперь он пришел забрать свое.
- Я рада, что увидела этот фильм. Но пересматривать его — ни за какие коврижки, даже за миллион долларов. © Marina Veremeyevskaya / ADME
- Не похож ни на один вестерн, который я видел. Прочитал несколько отзывов, везде отмечалось, что он мрачный и не для слабонервных. Но мне кажется, эти определения недостаточно его описывают. Я бы сказал, что фильм безжалостный. © dpbertrand-126-427929 / IMDb
Заплати другому
Тревор Маккинни учится в 7-м классе и живет со своей матерью, которая разрывается на двух работах и с трудом может подарить ему настоящее участие и поддержку. Однажды в школе класс Тревора получает интересное задание — придумать, как можно изменить мир к лучшему. Мальчику в голову приходит простая идея — каждый должен помочь трем людям, которые помогут еще девяти, и так далее. Так он начинает воплощать свою теорию в жизнь.
- Очень крутой фильм, но конец, да, обеспечивает гарантию, что смотреть больше не будешь. Рыдания было не остановить. © Solita / ADME
- В начале 2000-х фильм крутили по кабельному, мне тогда было лет 10–14. Так вот, увидев однажды концовку, я зареклась когда-нибудь пересматривать. Сейчас воспоминания уже смутные, но ненависть к концовке по-прежнему со мной. © lelied / Reddit
- Мама взяла кассету напрокат, думая, что это хороший фильм для семейного просмотра. О да, мама, «спасибо» большое! © alliwanttodoisfly / Reddit
Мгла
Однажды маленький провинциальный городок неожиданно окутывает неестественно густой туман неизвестного происхождения. Дэвид Дрейтон вместе с сынишкой Билли, как и многие другие жители, в этот момент оказывается в супермаркете и решает переждать, когда пройдет это необычное явление. Однако с наступлением ночи всем становится очевидно, что мгла таит в себе серьезную опасность. А что еще хуже — опасными друг для друга становятся и сами люди.
- Обожаю повесть и могу перечитывать ее бесчисленное количество раз, но фильм смогла посмотреть только один раз, потому что концовка — это удар под дых. © Tizmoa / Reddit
- Один из немногих фильмов, после просмотра которого я вышел из кинотеатра злым, потому что он был очень хорошим, но таким болезненным. © CamoCoelacanth / Reddit
Луна 2112
Вот уже 3 года Сэм проводит на Луне, присматривая за важной автоматизированной станцией. Однако его контракт наконец скоро завершится и время, проведенное в полном одиночестве, скоро сменится радостным и теплым общением с женой и дочкой. Только вот сложно остаться прежним человеком после столь долгой изоляции. И ее последствия становятся ощутимы уже тогда, когда Сэм встречает своего сменщика за 2 недели до возвращения на Землю.
- Боюсь сказать лишнее, чтобы не заспойлерить сюжет. Поэтому выражусь так: это лучший фильм, который я никогда не захочу посмотреть снова. © Michael B. / Quora
- Обычно научно-фантастическому кино сложно зацепить зрителя эмоционально, но у этого фильма отличная драматическая составляющая. Честно говоря, я даже поплакал. © MahnoorKhan-FilmCritic / IMDb
Мама!
В отношениях молодой супружеской пары — хрупкой и чувствительной домохозяйки и поэта в поисках вдохновения — намечается кризис, который они всячески пытаются преодолеть. Однако ситуация усугубляется, когда на пороге их дома появляются незваные гости — доктор со своей женой, а следом и двое их взрослых сыновей. Для поэта общение с новыми людьми словно глоток свежего воздуха. И, кажется, только девушка замечает, что с ними что-то не так.
- Это один из самых сложных фильмов. Мне очень понравилось, но рекомендовать его не могу. Подойдет только тем, кто готов посмотреть непредвзято и обладает крепким желудком и большим терпением. © RMurray847 / IMDb
- К концу фильма меня скрутило от уровня стресса. Это 2 часа умопомешательства, я ощущала себя на грани безумия. Его можно любить или ненавидеть. Я люблю, но захочу ли пересмотреть снова? Конечно, нет. © Sasha Sim / Quora
Вышка
Подруги Бекки и Хантер уже много лет увлекаются скалолазанием. Однако, когда муж Бекки погиб в результате падения, девушка впала в депрессию и забросила свои экстремальные увлечения. Не в силах смотреть на мучения подруги, Хантер уговаривает ее преодолеть горе, почтив память парня и развеяв его прах с самой высокой телерадиомачты. Так девушки отправились в приключение, даже не подозревая, чем обернется эта авантюра.
- Мокрые ладошки — вообще не моя физиологическая особенность, а тут бегала раз 6 руки мыть. © Екатерина / ADME
- Начав смотреть, я уже не могла выключить, не узнав, как они спустятся с этой вышки. Я настолько съеживалась от страха, что приходилось периодически вставать и тянуться, трясти конечностями, чтобы расслабить мышцы. © Хильдур / ADME
Дорога
Будущее, на планету обрушились чудовищные катаклизмы, которые изменили привычное течение жизни. Теперь людям приходится бродяжничать и перебиваться консервами и любой другой пищей, которую они только смогут найти. Но есть и те, кто не гнушается бесчеловечными методами выживания. В этом непредсказуемом мире по дороге в никуда идут отец и его маленький сын. Дорога и желание сохранить в себе людей — их единственная цель.
- Смотрела его со своим парнем. Никогда не видела, чтобы он испытывал какие-то сильные эмоции к фильмам, пока мы не досмотрели этот. Потом договорились больше никогда его не смотреть. © Activity-Effective / Reddit
- Жена ненавидит грустные фильмы, а мне очень уж хотелось его посмотреть, поэтому я сказал, что это постапокалиптический боевик а-ля «Терминатор 3». С тех пор она запретила мне выбирать фильмы. © Gunz_n_buds / Reddit
Догвилль
Девушка по имени Грейс, спасаясь от неприятностей, оказывается в маленьком городке Догвилль, затерянном в Скалистых горах. Местные жители оказываются на редкость приятными и дружелюбными людьми и с радостью дают ей укрытие в обмен на помощь в мелких делах, например в уборке дома или присмотре за детьми. Однако постепенно осознание беспомощности Грейс и власть над ней начинают развращать жителей Догвилля.
- Смотрела в 2 захода, ибо с первого раза вынести этого не могла. © Kenny / ADME
- Один из самых тревожных фильмов, которые я когда-либо видел. К нему невозможно остаться равнодушным, он настолько ошеломляет, что его можно либо любить, либо ненавидеть. © Benedict_Cumberbatch / IMDb
Марли и я
Джон и Дженни — молодожены, которые совсем недавно переехали в новый дом и задумались о детях. Однако, прежде чем решиться на этот серьезный шаг, парочка решает завести собаку, чтобы проверить, насколько она готова к такой большой ответственности. Так в их доме появляется озорной и непокорный щенок лабрадора по кличке Марли, воспитание которого становится для возлюбленных гораздо более сложным испытанием, чем они рассчитывали.
- Бесчувственные люди воспримут это просто как миленький фильм. Остальным же потребуется много времени, чтобы восстановить самообладание. © myspiderungoliant / IMDb
- Это не просто фильм о непослушной собаке, вытворяющей смешные штуки. Признаюсь, лично я заткнул в конце рот салфетками, чтобы заглушить откровенные рыдания. © sharkey197 / IMDb
- Стал для меня настоящим открытием, пошла в кинотеатр, думая, что это очередная легкая комедия, к тому же с милой собачкой в главной роли. Боже, как я плакала в конце, думала, оставлю душу в том кинотеатре. © Ирина Бурлакова
Может быть, у вас в копилке есть фильмы, производящие такой же эффект, которые мы не указали в этой подборке? Поделитесь парочкой названий в комментариях.