12 шикарных фильмов, которые зрители отказываются когда-либо пересматривать (И мы их понимаем)

Некоторые фильмы мы порой готовы засмотреть до дыр, и они ни капельки нам не надоедают даже с течением лет. Но иногда на пути каждого встречаются картины, которые неожиданно вызывают слишком противоречивые чувства: с одной стороны, их никак нельзя назвать плохими и они заслуживают всяческих почестей, но с другой — интенсивность чувств при просмотре настолько ошеломляющая, что испытать это снова решится не каждый. Именно фильмы с подобными отзывами от зрителей мы и собрали в этой статье.

Хатико: Самый верный друг

Сюжет фильма основан на реальных событиях и повествует о профессоре колледжа Паркере Уилсоне, который однажды находит на вокзале симпатичного беспризорного щенка породы акита-ину. Не в силах пройти мимо, мужчина забирает его к себе и называет Хатико — так зарождается их невероятно крепкая дружба. Однако преданности Хатико по воле судьбы предстоит пройти серьезную проверку. Помню, что первый раз я видела только самую концовку, а спустя несколько лет решила пересмотреть с самого начала. Так я начала рыдать уже на начальных титрах и так весь фильм и провела в слезах. © Camila Meighan / ADME

Никогда пересматривать не буду! Вроде мужик, вроде ММА руковожу, а плакал с детьми в обнимку. Единственный плюс — теперь дома живут 2 приютских двортерьера и куча подобранных кошек. © Федерация Мма И Панкратиона

Искусственный разум

Недалекое будущее. Развитие науки позволило человечеству создавать роботов, которых сложно отличить от людей, и именно таковым является 11-летний Дэвид — прототип робота-ребенка. Искусственный интеллект этого очаровательного создания настолько развит, что он способен испытывать даже такие чувства, как любовь, страх и радость. Однако его родители все же заводили себе «умную машину» и оказались не готовы к настоящим эмоциям с его стороны. И вроде бы фильм попсовый, и создатель откровенно, очевидно и где-то грубо спекулирует на общечеловеческих ценностях, близких каждому, но вот же зацепил так, что первый просмотр меня не отпускал несколько дней. Потом, спустя несколько лет, я все-таки заставила себя его пересмотреть, и снова Ниагара слез. © Lamia / ADME

Надеюсь, мои дети его не посмотрят, они у меня жалостливые. Сколько лет назад его видела, до сих пор в горле комок, как вспомню. Можно даже не стараться держать себя в руках, все равно поплачешь, и огромный осадок на душе на долгое время. © Асия Сурбаева

Виноваты звезды

Подросток Хейзел вот уже долгие годы ведет неравную борьбу с раком, хоть и давно смирилась с тем, что ее жизнь вряд ли будет долгой и насыщенной приятными событиями. Хоть какое-то разнообразие в ее привычную тоскливую рутину вносит посещение группы поддержки, хотя и туда она ходит только из-за уговоров мамы. Но так было лишь до тех пор, пока в эту же группу не попал своенравный и жизнерадостный парень Огастус Уотерс. Я принесла коробку салфеток и использовала примерно половину из них. Я никогда так много не плакала за всю свою жизнь. © avril_lavigne199 / IMDb

Однажды дочка посоветовала мне посмотреть этот фильм. Вскоре у меня намечался длительный перелет, думаю, вот и посмотрю. В итоге залила слезами весь самолет и тоже зареклась когда-либо пересматривать. © Вера Рындич

Преисподняя

Немая девушка по имени Лиз живет в провинциальном городке. Несмотря на тяжелую судьбу, теперь она вполне удачно устроилась в жизни: нашла любимого мужчину, воспитывает детишек и работает повитухой. Но однажды в этот богом забытый городок приезжает мужчина, в котором девушка узнает человека из прошлого. Именно от него она сбежала и несколько лет успешно скрывалась. Но теперь он пришел забрать свое. Я рада, что увидела этот фильм. Но пересматривать его — ни за какие коврижки, даже за миллион долларов. © Marina Veremeyevskaya / ADME

Не похож ни на один вестерн, который я видел. Прочитал несколько отзывов, везде отмечалось, что он мрачный и не для слабонервных. Но мне кажется, эти определения недостаточно его описывают. Я бы сказал, что фильм безжалостный. © dpbertrand-126-427929 / IMDb

Заплати другому

Тревор Маккинни учится в 7-м классе и живет со своей матерью, которая разрывается на двух работах и с трудом может подарить ему настоящее участие и поддержку. Однажды в школе класс Тревора получает интересное задание — придумать, как можно изменить мир к лучшему. Мальчику в голову приходит простая идея — каждый должен помочь трем людям, которые помогут еще девяти, и так далее. Так он начинает воплощать свою теорию в жизнь. Очень крутой фильм, но конец, да, обеспечивает гарантию, что смотреть больше не будешь. Рыдания было не остановить. © Solita / ADME

В начале 2000-х фильм крутили по кабельному, мне тогда было лет 10–14. Так вот, увидев однажды концовку, я зареклась когда-нибудь пересматривать. Сейчас воспоминания уже смутные, но ненависть к концовке по-прежнему со мной. © lelied / Reddit

Мама взяла кассету напрокат, думая, что это хороший фильм для семейного просмотра. О да, мама, «спасибо» большое! © alliwanttodoisfly / Reddit

Мгла

Однажды маленький провинциальный городок неожиданно окутывает неестественно густой туман неизвестного происхождения. Дэвид Дрейтон вместе с сынишкой Билли, как и многие другие жители, в этот момент оказывается в супермаркете и решает переждать, когда пройдет это необычное явление. Однако с наступлением ночи всем становится очевидно, что мгла таит в себе серьезную опасность. А что еще хуже — опасными друг для друга становятся и сами люди. Обожаю повесть и могу перечитывать ее бесчисленное количество раз, но фильм смогла посмотреть только один раз, потому что концовка — это удар под дых. © Tizmoa / Reddit

Один из немногих фильмов, после просмотра которого я вышел из кинотеатра злым, потому что он был очень хорошим, но таким болезненным. © CamoCoelacanth / Reddit

Луна 2112

Вот уже 3 года Сэм проводит на Луне, присматривая за важной автоматизированной станцией. Однако его контракт наконец скоро завершится и время, проведенное в полном одиночестве, скоро сменится радостным и теплым общением с женой и дочкой. Только вот сложно остаться прежним человеком после столь долгой изоляции. И ее последствия становятся ощутимы уже тогда, когда Сэм встречает своего сменщика за 2 недели до возвращения на Землю. Боюсь сказать лишнее, чтобы не заспойлерить сюжет. Поэтому выражусь так: это лучший фильм, который я никогда не захочу посмотреть снова. © Michael B. / Quora

Обычно научно-фантастическому кино сложно зацепить зрителя эмоционально, но у этого фильма отличная драматическая составляющая. Честно говоря, я даже поплакал. © MahnoorKhan-FilmCritic / IMDb

Мама!

В отношениях молодой супружеской пары — хрупкой и чувствительной домохозяйки и поэта в поисках вдохновения — намечается кризис, который они всячески пытаются преодолеть. Однако ситуация усугубляется, когда на пороге их дома появляются незваные гости — доктор со своей женой, а следом и двое их взрослых сыновей. Для поэта общение с новыми людьми словно глоток свежего воздуха. И, кажется, только девушка замечает, что с ними что-то не так. Это один из самых сложных фильмов. Мне очень понравилось, но рекомендовать его не могу. Подойдет только тем, кто готов посмотреть непредвзято и обладает крепким желудком и большим терпением. © RMurray847 / IMDb

К концу фильма меня скрутило от уровня стресса. Это 2 часа умопомешательства, я ощущала себя на грани безумия. Его можно любить или ненавидеть. Я люблю, но захочу ли пересмотреть снова? Конечно, нет. © Sasha Sim / Quora

Вышка

Подруги Бекки и Хантер уже много лет увлекаются скалолазанием. Однако, когда муж Бекки погиб в результате падения, девушка впала в депрессию и забросила свои экстремальные увлечения. Не в силах смотреть на мучения подруги, Хантер уговаривает ее преодолеть горе, почтив память парня и развеяв его прах с самой высокой телерадиомачты. Так девушки отправились в приключение, даже не подозревая, чем обернется эта авантюра. Мокрые ладошки — вообще не моя физиологическая особенность, а тут бегала раз 6 руки мыть. © Екатерина / ADME

Начав смотреть, я уже не могла выключить, не узнав, как они спустятся с этой вышки. Я настолько съеживалась от страха, что приходилось периодически вставать и тянуться, трясти конечностями, чтобы расслабить мышцы. © Хильдур / ADME

Дорога

Будущее, на планету обрушились чудовищные катаклизмы, которые изменили привычное течение жизни. Теперь людям приходится бродяжничать и перебиваться консервами и любой другой пищей, которую они только смогут найти. Но есть и те, кто не гнушается бесчеловечными методами выживания. В этом непредсказуемом мире по дороге в никуда идут отец и его маленький сын. Дорога и желание сохранить в себе людей — их единственная цель. Смотрела его со своим парнем. Никогда не видела, чтобы он испытывал какие-то сильные эмоции к фильмам, пока мы не досмотрели этот. Потом договорились больше никогда его не смотреть. © Activity-Effective / Reddit

Жена ненавидит грустные фильмы, а мне очень уж хотелось его посмотреть, поэтому я сказал, что это постапокалиптический боевик а-ля «Терминатор 3». С тех пор она запретила мне выбирать фильмы. © Gunz_n_buds / Reddit

Догвилль

Девушка по имени Грейс, спасаясь от неприятностей, оказывается в маленьком городке Догвилль, затерянном в Скалистых горах. Местные жители оказываются на редкость приятными и дружелюбными людьми и с радостью дают ей укрытие в обмен на помощь в мелких делах, например в уборке дома или присмотре за детьми. Однако постепенно осознание беспомощности Грейс и власть над ней начинают развращать жителей Догвилля. Смотрела в 2 захода, ибо с первого раза вынести этого не могла. © Kenny / ADME

Один из самых тревожных фильмов, которые я когда-либо видел. К нему невозможно остаться равнодушным, он настолько ошеломляет, что его можно либо любить, либо ненавидеть. © Benedict_Cumberbatch / IMDb

Марли и я

Джон и Дженни — молодожены, которые совсем недавно переехали в новый дом и задумались о детях. Однако, прежде чем решиться на этот серьезный шаг, парочка решает завести собаку, чтобы проверить, насколько она готова к такой большой ответственности. Так в их доме появляется озорной и непокорный щенок лабрадора по кличке Марли, воспитание которого становится для возлюбленных гораздо более сложным испытанием, чем они рассчитывали. Бесчувственные люди воспримут это просто как миленький фильм. Остальным же потребуется много времени, чтобы восстановить самообладание. © myspiderungoliant / IMDb

Это не просто фильм о непослушной собаке, вытворяющей смешные штуки. Признаюсь, лично я заткнул в конце рот салфетками, чтобы заглушить откровенные рыдания. © sharkey197 / IMDb

Стал для меня настоящим открытием, пошла в кинотеатр, думая, что это очередная легкая комедия, к тому же с милой собачкой в главной роли. Боже, как я плакала в конце, думала, оставлю душу в том кинотеатре. © Ирина Бурлакова