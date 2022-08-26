12 свежих триллеров с закрученным сюжетом, которые вы не захотите поставить на паузу

Несмотря на популярность жанра, найти по-настоящему качественный триллер с продуманным до мелочей сценарием, интригующими сюжетными хитросплетениями и шикарной игрой актеров порой не так-то просто. А ведь иногда так хочется сесть вечером перед экраном и с головой окунуться в другую реальность, не спотыкаясь о заезженные киноклише и очевидные нестыковки.

Мы в ADME обожаем хорошее кино, сделанное с любовью и уважением к зрителю. Поэтому с удовольствием подобрали свежие цепляющие фильмы, с которыми вы сможете провести несколько незабываемых вечеров.

12. Четверг (2022)

Рейтинг IMDb — 7,7 Нэйна Джайсвал — воспитательница в детском саду одного из самых престижных районов Мумбая. Окружающие души в ней не чают, ведь она мила, да и дети от нее в полном восторге. Но, вернувшись однажды на работу после отпуска, женщина показывает себя с неожиданной стороны: предложив подежурить остаток дня и распустив всех коллег, воспитательница звонит в полицию и предъявляет ряд требований в обмен на освобождение маленьких воспитанников. Интригующий и напряженный триллер, который захватывает внимание до самого конца. © rahul000994 / IMDb

11. Двойной агент (2022)

Рейтинг IMDb — 6,3 Благодаря своей красоте, обаянию и ловким манипуляциям Роберту Фригарду удалось заработать целое состояние на доверчивых людях, практически не прикладывая никаких усилий. Однажды он ставит перед собой цель обворожить девушку по имени Элис. Для этого он притворяется опытным агентом разведки, и все снова проходит как по маслу. Вот только на этот раз его жертва оказалась не столь слабовольной и безмолвной, как предыдущие.

10. Магия зверя (2019)

Рейтинг IMDb — 7 Однажды в окрестностях альпийской деревушки на заснеженной дороге обнаруживают автомобиль богатой парижанки Эвелин Дюка, которая исчезла при загадочных обстоятельствах. По мере развития событий становится понятно, что к делу могут быть причастны несколько жителей близлежащей деревни, у каждого из которых есть свой весомый мотив. Уже через 2 минуты стало понятно, что я смотрю один из лучших фильмов года. Развлекает, интригует и щекочет нервы на все 100 %. © tccandler / IMDb

9. Полночь (2021)

Рейтинг IMDb — 6,4 Кён-ми — глухонемая девушка, которая работает в кол-центре и общается с клиентами, так же страдающими нарушением слуха. Однажды, возвращаясь домой поздно ночью, она замечает в темном переулке перепуганную девушку. Но, не успев ей помочь, она сама становится объектом преследования изворотливого и очень упрямого психопата.

8. Громкое дело (2021)

Рейтинг IMDb — 7,5 Первым подозреваемым в деле о кончине Жаклин Виттенберг становится разнорабочий, которого журналист Бас Хан разносит в пух и прах в своем телерепортаже. Вот только, когда мужчина осознает поспешность своих суждений, становится слишком поздно, и даже реальных фактов становится недостаточно, чтобы отмыть имя бедного работяги. Тогда журналист решает бросить вызов общественности, полиции и правосудию и расследовать дело самостоятельно.

7. Не говори никому (2022)

Рейтинг IMDb — 6,9 Бьорн и Луиза — молодая семья с маленькой дочкой, которые давно планировали провести отпуск в Италии. В поездке они знакомятся с милой парой с немым сыном, с которыми находят так много общего, что к концу отпуска буквально не хотят расставаться. К счастью, спустя несколько недель после возвращения домой новые друзья героев приглашают их в свой загородный дом на выходные. Вот только, когда семья выясняет, что их знакомые не те, за кого себя выдают, оказывается уже слишком поздно.

6. Яра (2021)

Рейтинг IMDb — 6,2 Имя талантливой 13-летней гимнастки Яры известно всем в городе. Совсем скоро должны состояться важные соревнования, к которым девочка готовится дни напролет. Однако показать всем свои успехи ей оказывается не суждено, так как, выйдя из спортзала однажды вечером, Яра бесследно исчезает. За расследование исчезновения берется прокурор Летисия Руджери, которой в процессе приходится столкнуться с вопиющими несовершенствами системы.

5. Скрежет (2022)

Рейтинг IMDb — 6,3 12-летняя Тинья с ранних лет мечтает достичь высот в спорте и стать лучшей гимнасткой, чтобы угодить своей требовательной матери. Только вот последней всегда кажется, что дочь прилагает недостаточно усилий, поэтому женщина вечно оказывается недовольна результатами. Однажды девочка идет гулять в лес, находит брошенное птичье яйцо и решает забрать его домой, чтобы выходить. Но со временем становится понятно, что находка не так безобидна, как кажется на первый взгляд.

4. Ремонт малых двигателей (2021)

Рейтинг IMDb — 6,5 Фрэнк, Суэйно и Пэки — бывшие школьные приятели, пути которых уже давно разошлись. Однажды они вновь встречаются все вместе в маленькой мастерской Фрэнка и из-за непогоды задерживаются там дольше, чем собирались. И тут к ним внезапно присоединяется еще и надменный студент-спортсмен Чед из богатой и влиятельной семьи, который становится катализатором совершенно непредсказуемых событий.

3. Решение уйти (2022)

Рейтинг IMDb — 7,4 Хэ Джун — опытный детектив, который заработал себе хорошую репутацию благодаря огромному количеству раскрытых дел. Однажды ему приходится отправиться в горы, чтобы расследовать дело о погибшем при загадочных обстоятельствах мужчине. Самый существенный мотив среди всех подозреваемых оказывается у жены покойного. Однако чем больше детектив общается с женщиной, тем сильнее он в нее влюбляется. Великолепный сценарий и режиссура. Шедевр XXI века. © tothemuses / IMDb

2. 13 жизней (2022)

Рейтинг IMDb — 7,8 Однажды в Таиланде компания из 13 человек — футбольный тренер и 12 мальчиков — решает отправиться в экспедицию, но попадает в ловушку из-за дождя. Единственной возможностью спастись было спуститься в пещеру, однако, сделав это, они допустили еще бо́льшую ошибку. Дождь усиливается, запутанная сеть подземелий начинает заполняться водой, отрезая путь на свободу, но тренер готов сделать что угодно, чтобы спасти ребят.

1. Виновный (2021)

Рейтинг IMDb — 6,3 За долгие годы работы оператор службы спасения Джо Бэйлор зарекомендовал себя как ответственный и добросовестный сотрудник, который умеет сохранять спокойствие и холодную голову даже в самых непростых ситуациях. Однако, приняв очередной звонок от женщины, нуждающейся в помощи, он неожиданно проявляет себя гораздо более эмоционально, чем обычно, и решает помочь незнакомке любой ценой. Кажется, что может быть скучно смотреть только на одного актера, но нет, фильм очень напряженный, и от него невозможно оторваться. © planktonrules / IMDb