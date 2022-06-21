13 доказательств того, что актерское мастерство — это не просто глазками перед камерой стрелять

В детстве многие из нас мечтали стать актерами, чтобы быть популярными и получать большие гонорары. Но вряд ли тогда мы задумывались над тем, через что исполнителям приходится проходить, чтобы подготовиться к роли и съемкам фильма, и на что они идут, чтобы в кадре все смотрелось реалистично.

Мы в ADME узнали, на что способны актеры ради того, чтобы выложиться на съемках на 100 процентов. Спойлер: некоторые даже готовы рисковать жизнью.

Харрисон Форд — «Индиана Джонс: В поисках утраченного ковчега»

Как рассказывает режиссер фильма Стивен Спилберг, он разрешил Харрисону Форду самостоятельно, без дублера, убегать от огромного валуна весом около 130 кг, причем несколько раз. Все потому, что в кадре нужно было снять лицо актера крупным планом.

Деннис Куэйд — «Парни что надо»

До того как приступить к съемкам фильма, Деннис Куэйд ненавидел летать на самолетах. Но что только не сделаешь ради роли! Вот и актер научился летать на самолетах и даже получил лицензию пилота.

Дэниел Рэдклифф — «Гарри Поттер и Кубок огня»

Во время подготовки к фильму актер проходил 6-месячные курсы по дайвингу, чтобы научиться хорошо задерживать дыхание под водой. В совокупности Дэниел Рэдклифф провел под водой больше 40 часов.

Джеки Чан — «Кто я?»

Любителям старых боевиков давно известно, что все трюки в фильмах Джеки Чан выполняет самостоятельно. Один из самых опасных — спуск по практически отвесной стеклянной стене небоскреба, который он, конечно, исполнил без дублеров.

Анджелина Джоли — «Джиа»

Чтобы подготовиться к роли в этом фильме и в полной мере понять одиночество своего персонажа, Анджелина Джоли разорвала все контакты с друзьями и даже перестала общаться с мужем.

Давид Белль — «13-й район»

Фильм наполнен множеством трюков и кучей прыжков через заборы, стены и дома. Один из главных актеров в фильме не просто так по совместительству является основателем паркура. Он самостоятельно выполнял все трюки без какой-либо страховки и дублеров.

Махершала Али — «Зеленая книга»

Чтобы сыграть известного гастролирующего пианиста, актер учился играть на фортепиано 3 месяца. Он постигал мастерство вместе с автором музыки к фильму и был весьма сосредоточенным учеником.

Ченнинг Тейтум — «Да здравствует Цезарь!»

Хотя у актера достаточно большой танцевальный опыт, который он отлично демонстрировал в фильмах «Шаг вперед» и «Супер-Майк», режиссеры фильма братья Коэны поставили перед ним новую задачу. Ченнинг Тейтум научился танцевать чечетку за 3 месяца, и это была его самая длительная подготовка к сцене в 6 минут.

Чхве Мин Сик — «Олдбой»

Для подготовки к этой роли актер усиленно тренировался в течение 6 недель и сбросил почти 10 кг. К тому же он самостоятельно выполнил большинство трюков, в том числе сцену, где он встречает противников в коридоре, благодаря которой известен этот фильм.

Риз Уизерспун — «Переступить черту»

Для того чтобы достоверно воплотить образ певицы Джун Картер в биографическом фильме, актриса училась вокалу (вместе со своим напарником — актером Хоакином Фениксом), а также игре на автоарфе.

Джейми Фокс — «Соучастник»

Для роли таксиста в этом фильме актер действительно работал в такси. Но, помимо этого, для сцен, которые требовали от Джейми Фокса азартной езды по улицам, он практиковался в заездах на гоночном треке вместе с режиссером фильма.

Хоакин Феникс — «Мастер»

Для того чтобы реалистично сыграть своего персонажа Фредди Куэлла, который имел привычку сжимать челюсть и обладал угрожающей ухмылкой, Хоакин обратился к дантисту. Врач зафиксировал челюсть актера брекетами и резиновыми лентами.

Дэниел Дэй-Льюис — «Суровое испытание»

Дэниел Дэй-Льюис всегда достаточно серьезно подходит к подготовке к роли. И этот фильм не стал исключением. Актер жил в построенной для съемок деревне без электричества и водопровода, поэтому, как рассказывают многие издания, он не принимал душ. К тому же Дэй-Льюис засеял поле с помощью инструментов XVII века (время действия фильма) и построил дом для собственного персонажа.