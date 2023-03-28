13 доказательств того, что даже у признанных красоток могут быть комплексы, с которыми можно и нужно бороться

Им подражают миллионы поклонников, их стиль копируют, а поступки обсуждают на страницах популярных журналов. Казалось бы, не жизнь, а малина. Но даже селебрити в глубине души могут переживать о своих мнимых недостатках, которым порой придают слишком много значения.

Сандра Буллок

Hahn Lionel/ABACA/EAST NEWS

Обладательница статуэтки «Оскар» сильно комплексует по поводу своего смеха. Звезда «Мисс Конгениальности» уверяет, что он напоминает что-то среднее между храпом и рычанием гиены.

Виктория Бекхэм

Jose Perez / Associated Press / East News

Супругу Дэвида Бекхэма поклонники называют одной из самых неулыбающихся звезд планеты. Виктория настолько стесняется своего выражения лица во время улыбки, что предпочитает не демонстрировать радость вовсе. А еще певица и модный дизайнер просит не фотографировать ее вблизи, чтобы несовершенства ее кожи не стали поводом для обсуждения в СМИ.

Скарлетт Йоханссон

Invision / Invision / East News

В одном интервью Скарлетт призналась: «Во мне вообще нет ничего особенного. У меня обычное тело. Мне не нравятся мои бедра и живот. А еще у меня пухлое лицо и короткие ноги». Кроме того, звезда комплексует по поводу роста — 160 см. Актриса рассказывает, что однажды ее обидела фраза одной официантки. Тогда работница ресторана воскликнула: «Какая же вы все-таки маленькая!» На Йоханссон это замечание произвело такое впечатление, что с тех пор она выходит из дома только в обуви на каблуках.

Джулия Робертс

Julie Edwards / Avalon / Photoshot / East News

Звезда «Красотки» с детства была жертвой нападок со стороны сверстников из-за размера ее рта. Повзрослев, девушка все-таки сумела превратить широкую улыбку в свое главное достоинство. В молодости Джулия даже участвовала в конкурсах красоты, чтобы немного раскрепоститься и приобрести больше уверенности в себе. Впрочем, сегодня у Робертс уже другие переживания: «Когда я смотрюсь в зеркало, то вижу страшно худую женщину с мешками под глазами», — поделилась актриса.

Пенелопа Крус

Marechal Aurore / ABACA / Abaca / East News , Piovanotto Marco / ABACA / Abaca / East News

Испанская актриса сильно стесняется своей худобы. В детстве Пенелопа занималась балетом, из-за чего она даже во взрослом возрасте испытывает проблемы с набором веса. «Я бы очень хотела, чтобы мои ягодицы были хоть немного больше, но чего нет, того нет», — однажды рассказала актриса. Звезда также поведала, что во время съемок фильма «Возвращение» Педро Альмодовара она даже надевала специальные накладки, которые придавали объемы в нужных местах. Результат так понравился актрисе, что после съемок она забрала приспособления домой.

Пэрис Хилтон

ROBYN BECK / AFP / East News

«Блондинка в шоколаде» далеко не в восторге от 41-го размера своих ступней. Хотя при росте в 173 см подобный размер ноги считается абсолютно нормальным, Пэрис делает все, чтобы замаскировать свой «недостаток», и носит исключительно обувь на высоких каблуках.



Джессика Альба

Kristin Callahan / Everett Collection / East News

С рождением детей Джессика все больше переживала по поводу появления растяжек и целлюлита. Но еще более сложной задачей для актрисы стала необходимость принять потерявшую форму грудь, которую отныне Джессика мечтает «поставить на место» при помощи специальных спортивных упражнений.

Дженнифер Лоуренс

Image supplied by Capital Pictures/EAST NEWS , Elizabeth Goodenough / Everett Collection / East News

Обладательница «Оскара» однажды призналась, что в начале карьеры у нее был лишний вес, из-за которого над девушкой часто смеялись коллеги. При подготовке к одной из ролей актрисе даже продемонстрировали ее отфотошопленную фотографию с «улучшенным» внешним видом и пригрозили увольнением, если она не скинет несколько килограммов в короткие сроки. Впрочем, несмотря на все попытки Голливуда сломить Дженнифер, сегодня актриса не молчит о том, что ей пришлось пережить в недавнем прошлом. А еще она больше не сидит на диетах.

Кейли Куоко

zz / Pluto / STAR MAX/IPx / Associated Press / East News

В это сложно поверить, но звезда «Теории Большого взрыва» ненавидит свой голос. Чтобы не расстраиваться, Кейли Куоко попросту не смотрит фильмы и сериалы, в которых снималась.

Ума Турман

John Nacion / STAR MAX/IPx / Associated Press / East News

В школьные годы будущую актрису дразнили за якобы безобразную улыбку, из-за чего Ума долгие годы боялась широко улыбаться. С возрастом комплекс все-таки сошел на нет: чем старше становилась Турман, тем меньше чувствовала необходимость притворяться и держать лицо на публике.

Натали Портман

AFP/EAST NEWS , Joe Sutter / PacificCoastNews / BWP Media / East News

Многие девушки мечтают о родинке на щеке, которая придала бы им изюминку, а Натали искренне их не понимает. Девушка часто прикрывает пятнышко на лице волосами, считая родинку неприятным дефектом, который лишь портит внешность.

Селена Гомес

GilbertFlores@Broadimage / Broad Image / East News , LISA O'CONNOR/AFP/East News

Певица и актриса испытывает трудности с принятием своих ушей — их форма кажется девушке странной. «Не знаю, заметили вы это или нет, но я почти всегда прячу свои уши за волосами», — однажды поделилась исполнительница.

Дженнифер Лопес

Joseph Martinez / PictureLux / Avalon / Photoshot / East News , Bellocqimages/Associated Press/East News

Чтобы немного уменьшить объемы задней части тела, Джей Ло часто редактирует свои фото. «Мою фигуру проще всего охарактеризовать как массивную снизу и узкую сверху, из-за этого меня всегда все критиковали. Мои округлости настолько выдающиеся, что монтажерам порой приходится ломать голову над тем, как сделать более „благородную“ картинку», — призналась звезда мирового уровня.