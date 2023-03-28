13 доказательств того, что даже у признанных красоток могут быть комплексы, с которыми можно и нужно бороться
Им подражают миллионы поклонников, их стиль копируют, а поступки обсуждают на страницах популярных журналов. Казалось бы, не жизнь, а малина. Но даже селебрити в глубине души могут переживать о своих мнимых недостатках, которым порой придают слишком много значения.
Сандра Буллок
Обладательница статуэтки «Оскар» сильно комплексует по поводу своего смеха. Звезда «Мисс Конгениальности» уверяет, что он напоминает что-то среднее между храпом и рычанием гиены.
Виктория Бекхэм
Супругу Дэвида Бекхэма поклонники называют одной из самых неулыбающихся звезд планеты. Виктория настолько стесняется своего выражения лица во время улыбки, что предпочитает не демонстрировать радость вовсе. А еще певица и модный дизайнер просит не фотографировать ее вблизи, чтобы несовершенства ее кожи не стали поводом для обсуждения в СМИ.
Скарлетт Йоханссон
В одном интервью Скарлетт призналась: «Во мне вообще нет ничего особенного. У меня обычное тело. Мне не нравятся мои бедра и живот. А еще у меня пухлое лицо и короткие ноги». Кроме того, звезда комплексует по поводу роста — 160 см.
Актриса рассказывает, что однажды ее обидела фраза одной официантки. Тогда работница ресторана воскликнула: «Какая же вы все-таки маленькая!» На Йоханссон это замечание произвело такое впечатление, что с тех пор она выходит из дома только в обуви на каблуках.
Джулия Робертс
Звезда «Красотки» с детства была жертвой нападок со стороны сверстников из-за размера ее рта. Повзрослев, девушка все-таки сумела превратить широкую улыбку в свое главное достоинство. В молодости Джулия даже участвовала в конкурсах красоты, чтобы немного раскрепоститься и приобрести больше уверенности в себе.
Впрочем, сегодня у Робертс уже другие переживания: «Когда я смотрюсь в зеркало, то вижу страшно худую женщину с мешками под глазами», — поделилась актриса.
Пенелопа Крус
Испанская актриса сильно стесняется своей худобы. В детстве Пенелопа занималась балетом, из-за чего она даже во взрослом возрасте испытывает проблемы с набором веса. «Я бы очень хотела, чтобы мои ягодицы были хоть немного больше, но чего нет, того нет», — однажды рассказала актриса.
Звезда также поведала, что во время съемок фильма «Возвращение» Педро Альмодовара она даже надевала специальные накладки, которые придавали объемы в нужных местах. Результат так понравился актрисе, что после съемок она забрала приспособления домой.
Пэрис Хилтон
«Блондинка в шоколаде» далеко не в восторге от 41-го размера своих ступней. Хотя при росте в 173 см подобный размер ноги считается абсолютно нормальным, Пэрис делает все, чтобы замаскировать свой «недостаток», и носит исключительно обувь на высоких каблуках.
Джессика Альба
С рождением детей Джессика все больше переживала по поводу появления растяжек и целлюлита. Но еще более сложной задачей для актрисы стала необходимость принять потерявшую форму грудь, которую отныне Джессика мечтает «поставить на место» при помощи специальных спортивных упражнений.
Дженнифер Лоуренс
Обладательница «Оскара» однажды призналась, что в начале карьеры у нее был лишний вес, из-за которого над девушкой часто смеялись коллеги. При подготовке к одной из ролей актрисе даже продемонстрировали ее отфотошопленную фотографию с «улучшенным» внешним видом и пригрозили увольнением, если она не скинет несколько килограммов в короткие сроки.
Впрочем, несмотря на все попытки Голливуда сломить Дженнифер, сегодня актриса не молчит о том, что ей пришлось пережить в недавнем прошлом. А еще она больше не сидит на диетах.
Кейли Куоко
В это сложно поверить, но звезда «Теории Большого взрыва» ненавидит свой голос. Чтобы не расстраиваться, Кейли Куоко попросту не смотрит фильмы и сериалы, в которых снималась.
Ума Турман
В школьные годы будущую актрису дразнили за якобы безобразную улыбку, из-за чего Ума долгие годы боялась широко улыбаться. С возрастом комплекс все-таки сошел на нет: чем старше становилась Турман, тем меньше чувствовала необходимость притворяться и держать лицо на публике.
Натали Портман
Многие девушки мечтают о родинке на щеке, которая придала бы им изюминку, а Натали искренне их не понимает. Девушка часто прикрывает пятнышко на лице волосами, считая родинку неприятным дефектом, который лишь портит внешность.
Селена Гомес
Певица и актриса испытывает трудности с принятием своих ушей — их форма кажется девушке странной. «Не знаю, заметили вы это или нет, но я почти всегда прячу свои уши за волосами», — однажды поделилась исполнительница.
Дженнифер Лопес
Чтобы немного уменьшить объемы задней части тела, Джей Ло часто редактирует свои фото. «Мою фигуру проще всего охарактеризовать как массивную снизу и узкую сверху, из-за этого меня всегда все критиковали. Мои округлости настолько выдающиеся, что монтажерам порой приходится ломать голову над тем, как сделать более „благородную“ картинку», — призналась звезда мирового уровня.