13 случаев, когда в наших любимых фильмах неувязочка вышла, а мы ее благополучно проморгали

Герои, у которых в одной и той же сцене внезапно меняется то прическа, то одежда; предметы, которые то появляются, то исчезают, то вообще полностью трансформируются, — это лишь некоторые ляпы из всеми любимых фильмов прошлого века. Ну а что поделаешь, съемки ведь довольно сложный процесс, и не всегда получается за всем уследить. Хотя этим шедеврам кинематографа можно простить что угодно, согласны?

Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика

С цветом волос Шурика на протяжении всего фильма происходят какие-то чудеса. Он то рыжий, то внезапно становится блондином, а стоит только моргнуть — он снова рыжий.

Помните сцену погони? Герой Вицина стреляет практически полностью желтым огурцом, но во рту у Шурика оказывается почему-то зеленый. Да и еще, если присмотреться, с веревочкой снизу.

Женитьба Бальзаминова

Рубашка Бальзаминова, главного героя фильма, в одной сцене неожиданно поменяла свой цвет: она стала заметно светлее.

Что-то странное происходило и с бантом героини Надежды Румянцевой: на протяжении одного и того же эпизода он постоянно менял свою форму.

Самая обаятельная и привлекательная

Когда Надя заполняла анкеты, перед ней лежали только желтый и зеленый листы. Но стоило кадру смениться, и вот уже в руках у героини невесть откуда взявшаяся белая бумага.

Джентльмены удачи

Когда герой Вицина пытался привести в порядок свои окаменевшие из-за цемента брюки, перед ним лежал камень. Но секунду спустя он таинственным образом исчез.

Девчата

В одной из сцен, когда Илья ест, хлеб и компот стоят вплотную к его тарелке, но спустя мгновенье они магическим образом отодвигаются дальше.

Аппетит у Тоси Кислицыной, судя по размеру бутерброда, что надо. За пару секунд огромная половина батона уменьшается на две трети. Как такое вообще возможно?

Москва слезам не верит

Сначала мы видим рядом с героиней Алентовой раскрытую сумку, из которой выглядывает часть платка. Потом нам показывают Гошу, а затем снова Катерину. Только сумка рядом с ней уже закрыта. Потом начинается диалог героев, и чудесным образом в сумке вновь появляется платок, хотя Катя даже и не двигалась особо.

Когда Люда наносит последние штрихи макияжа, мы видим, что у нее в ушах голубые серьги, а потом на их месте вдруг красуются белые клипсы.

Человек-амфибия

В фильме есть эпизод, в котором Гуттиэре бросается в воду и теряет сознание. Сначала видно, что девушка падает на спину, но при смене кадров она уже лежит на песчаном дне и почему-то на боку. А когда к ней подплывает Ихтиандр, героиня снова оказывается на спине и в окружении водорослей.

Тот самый Мюнхгаузен

На протяжении всего финального эпизода, в котором барон должен был продемонстрировать свой трюк «Полет на Луну», Якобина Мюнхгаузен ходит без очков. Но при очередной смене кадров они внезапно оказываются у нее на лбу.

Пес Барбос и необычный кросс

Герои фильма жарят шашлык, который нарезан довольно тонко. Но когда мясо готово и герой Моргунова начинает его есть, мы видим, что это совсем другой шашлык.