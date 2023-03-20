13 занятных деталей из известных фильмов и мультиков, которые не дают покоя внимательным зрителям

Иногда, когда мы смотрим фильм или сериал, мы упускаем много важных деталей. Но так здорово, что есть более внимательные люди, которые с удовольствием делятся своими открытиями в интернете. Вот, например, зрители разглядели забавные промахи в фильмах или сформулировали вопросы киношникам, на которые мы и сами хотели бы получить ответы.