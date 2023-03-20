13 занятных деталей из известных фильмов и мультиков, которые не дают покоя внимательным зрителям
Иногда, когда мы смотрим фильм или сериал, мы упускаем много важных деталей. Но так здорово, что есть более внимательные люди, которые с удовольствием делятся своими открытиями в интернете. Вот, например, зрители разглядели забавные промахи в фильмах или сформулировали вопросы киношникам, на которые мы и сами хотели бы получить ответы.
- Моя сестра наконец-то посмотрела «Джокера», и на протяжении всего фильма она думала, что главного героя играет отец из «Американской семейки».
- В фильме «Один дома» Кевин готовит себе ужин и садится за стол ровно в 9 часов вечера, хотя отлично знает, что именно в это время придут грабители. Он даже зажигает свечи, а потом оставляет еду на столе нетронутой.
- Почему родители Марти Макфлая не замечают, что их сын очень похож на парня, с которым они общались в старшей школе?
- В фильме про Вилли Вонку бедная мама много лет работала прачкой, чтобы заработать денег на еду и позаботиться о своих прикованных к кровати родителях. Однако, когда Чарли выигрывает золотой билет, дедушка Джо спокойно встает с кровати и отправляется с мальчиком на шоколадную фабрику.
- Вспомните любой фильм, в котором герои убегают от чего-то ужасного. Зачем они тратят силы на то, чтобы крикнуть другим людям «Бегите!», когда они уже бегут?
- Привет, я человек, который пользуется телефоном в фильме. Я никогда не прощаюсь, когда кладу трубку, что обычно делает каждый человек на планете. Я просто прекращаю разговор и откладываю телефон в сторону, а мой собеседник каким-то магическим образом понимает, что я больше не на связи.
- Психолог: «То есть вы боретесь с пингвинами и клоунами?» Бэтмен: «Боже, повторяю в десятый раз: с одним пингвином и одним конкретным клоуном».
- Почему Русалочке так хочется стать человеком? Она мечтает платить налоги?
- Если бы мои родители сообщили мне, что собираются усыновить мне братика, а потом принесли бы говорящую мышь по имени Стюарт, я бы сильно струхнул.
- Уже 30 лет задаюсь этим вопросом: в фильме «Клуб „Завтрак“» героиня Молли Рингуолд берет из дома суши себе на обед. Как за 4 часа в душной библиотеке они не испортились?
- Самое удивительное в мультфильме «В поисках Дори» — это то, как художники додумались пририсовать рыбе лысину.
- В мультфильме «Король Лев» у льва Шрама глаз рассечен большим шрамом. То есть на самом деле его зовут как-то иначе, а Шрам — это только кличка?
- В фильме «Санта-Клаус» родители не верят в Санту, несмотря на то что он существует. Интересно, а откуда тогда берутся подарки, по их мнению?
Фото на превью Clueless / Paramount Pictures
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