14 актеров, которые начинали со столь мелких ролей, что никто и подумать не мог, что на них обрушится мировая слава

Вода камень точит, так что к настойчивым людям желаемое может прийти в самый неожиданный момент. Именно так случилось с актерами из нашей подборки: они годами ходили на кастинги, получали столь крошечные роли, что их не заметил бы и самый дотошный кинозритель, а потом добились своего — стали знаменитостями.

Гвендолин Кристи — покупательница

Впервые в полнометражном кино актриса появилась в скромной роли покупательницы в фильме «Воображариум доктора Парнаса» (2009), на тот момент ей было 30 лет. До этого Кристи 2 года снималась лишь в короткометражках. Зато после этого ее карьера пошла в гору: спустя 2 года актриса получила роль в «Игре престолов» и уже через год стала знаменитой на весь мир.

Стив Карелл — Тесио

Кинокарьера Стива Карелла началась с эпизодической роли в комедии «Кудряшка Сью» (1991). Он появился буквально на пару секунд, чтобы по требованию своего начальника вызвать повара, который выставит из ресторана героя Джеймса Белуши. Лишь 14 лет спустя успех сериала «Офис» и «Сорокалетнего девственника» сделали актера звездой.

Гвинет Пэлтроу — Венди

Гвинет сыграла эпизодическую роль в фильме «Капитан Крюк» (1991). Она появляется лишь в короткой сцене с воспоминаниями Питера Беннинга (повзрослевшего Питера Пэна). А уже спустя 4 года девушка стала знаменитой благодаря триллеру «Семь», в котором сыграла жену детектива.

Рене Зеллвегер — Неси Уайт

Впервые в роли актрисы большого кино Рене попробовала себя в фильме «Мой парень воскрес» (1993). В этой черной комедии у нее была всего одна сцена, но и ту вырезали. В том же году Рене снялась в комедии о безбашенных подростках, где ей досталась роль жестокой старшекурсницы. Правда, ей не доверили ни одного слова в сценарии. Зато 3 годами позднее именно ее выбрал Том Круз на роль матери-одиночки в «Джерри Магуайере», которая стала прорывом в карьере Рене.

Ева Мендес — безымянная подружка невесты

В комедии-фарсе 1998 года «Ночь в Роксбери» Ева появилась в нескольких кадрах в роли подружки невесты, на которую засматривается Стив Бутаби — персонаж Уилла Феррелла. Затем последовало еще 3 года съемок в фильмах, которые так разочаровали актрису, что она даже собралась уходить из кинематографа. Но прорывная роль в триллере «Тренировочный день» (2001) вдохновила Мендес продолжать карьеру.

Марго Робби — Кассандра

Дебютом голливудской красавицы на большом экране стала роль жертвы, за смерть которой собирается мстить ее муж, в картине 2008 года «Вигиланты». Зато через 5 лет Марго выбрали на роль Наоми в кассовом фильме «Волк с Уолл-стрит», и актриса в мгновение ока стала известной.

Сильвестр Сталлоне — хулиган в метро

Сталлоне начал сниматься в 1969 году, но успех пришел к нему не сразу. Долгое время он жил за счет девушки, тоже начинающей актрисы, подрабатывающей официанткой, а также сам подрабатывал официантом и уборщиком в зоопарке. В 1971 году парень получил эпизодическую роль хулигана в комедии с Вуди Алленом «Бананы», и эта роль придала актеру уверенности в себе. Но все-таки карьера не шла, и к 1972 году Сталлоне был готов бросить кино. И лишь оглушительный успех «Рокки» 4 годами позднее окупил долгие периоды неудач.

Джек Блэк — Роджер Дэвис

Джек начал карьеру еще в 13, когда снялся в телевизионной рекламе. Но в течение последующих 10 лет ему доверяли лишь малозаметные роли в сериалах и на большом экране. Лишь после того как Блэка взяли на второстепенную роль в фильме «Боб Робертс» (1992), ему стали доверять более серьезные роли. А успех фильма «Фанатик», который вышел 8 годами позднее, привел к тому, что актера стали брать на главные роли, и в итоге сделал его звездой.

Эми Адамс — Лесли Миллер

Эми дебютировала в черно-белой короткометражке «Хромированный крюк». А первым ее полнометражным фильмом стала черная комедия о противостоянии участниц конкурса красоты «Убийственные красотки» (1999). На тот момент актрисе было 24 года. После этого фильма она долго играла дрянных девчонок в малобюджетных проектах и получала лишь эпизодические роли в сериалах. Первый успех Адамс принесла роль медсестры в фильме «Поймай меня, если сможешь» (2002), но и после нее актриса еще год не могла найти работу. Зато роль в комедийной драме «Июньский жук» (2005) сделала ее знаменитой и принесла номинацию на «Оскар».

Ченнинг Тейтум

Ченнинг Тейтум изначально развивался в модельном бизнесе. А на экране его впервые показали в клипе, где парню пришлось без рубашки вовсю вертеть торсом под зажигательную музыку. За эту «роль» будущая звезда получила $ 400. Далее последовала работа в рекламе и небольшая роль в сериале «C.S.I.: Место преступления Майами» (2004). А уже в 2006 году Тейтум снялся сразу в 2 успешных кинолентах, которые сделали его звездой: «Она — мужчина» и «Шаг вперед». А работа в фильме «Дорогой Джон» у режиссера Лассе Халльстрема заменила Тейтуму, по его словам, актерскую школу, которую он никогда не посещал.

Эмма Стоун — Шеннон

Для Эммы карьера изначально складывалась не лучшим образом. В 2004 году она засветилась на реалити-шоу, но проект свернули после пилотного выпуска. Пошла на пробы телесериала «Герои» (2007), но провалилась. Получила роль в сериале «Драйв», но его закрыли после 7 серий. Единственным сериалом, в котором ей удалось засветиться за это время, был «Счастливчик Луи» (2006), в котором она сыграла взбунтовавшуюся девочку Шеннон. Зато первая же ее роль в полнометражном фильме «SuperПерцы» (2007) подарила Эмме премию «Молодой Голливуд». Дальше ее карьера пошла в гору, а роль в фильме «Ла-Ла Ленд» и вовсе принесла «Оскар».

Джулия Робертс — Полли Уилер

Несмотря на то что у Джулии в киноиндустрии уже работал старший брат — актер Эрик Робертс, ее дорога к звездам тоже была непростой. В первом же фильме «Пожарная команда» (1987) будущую знаменитость даже не посчитали нужным указать в титрах. В том же году она снялась в фильме вместе с братом: ей доверили всего пару слов, а сама лента вышла на экраны лишь спустя 2 года. Зато в 1990 году Джулия прославилась на весь мир благодаря фильму «Красотка».

Мэттью Макконахи — парень в кино

Когда Мэттью дали роль зрителя в кинозале в «Парне с того света» (1993) — эта сцена длилась буквально пару секунд, — он, вероятно, и не ожидал, что когда-то люди будут засматривать фильмы с его участием. Но уже 3 года спустя парня пригласили на главную роль в драму «Время убивать». Эта работа сделала Мэттью известным и принесла престижную награду.

Кортни Кокс — девушка в рекламе тампонов