15+ актеров, которые сыграли в биографических фильмах и сериалах этого года и идеально вписались в роль
Уходящий год порадовал нас большим количеством биографических фильмов и сериалов. Например, в сериале «Корона» Оливия Уильямс блистательно сыграла роль Камиллы Паркер-Боулз, в ленте «Уитни Хьюстон. Потанцуйте со мной» Наоми Экки перевоплотилась в Уитни Хьюстон, а в «Святой Эвите» Наталия Орейро примерила на себя образ Эвиты Перон.
1. Элизабет Дебики — принцесса Диана, «Корона»
2. Джонни Ли Миллер — Джон Мейджор, «Корона»
© The Crown / Sony Pictures Television and co-producers, Mary Evans / Allstar / David Gadd. / East News
3. Оливия Уильямс — Камилла Паркер-Боулз, «Корона»
4. Наоми Экки — Уитни Хьюстон, «Уитни Хьюстон. Потанцуйте со мной»
© Whitney Houston: I Wanna Dance with Somebody / Compelling Pictures and co-producers, CPA, PacificCoastNews.com / EAST NEWS
5. Дэниел Рэдклифф — Странный Эл Янкович, «Странный: История Эла Янковича»
© Weird: The Al Yankovic Story / Funny or Die and co-producers, Richard Shotwell / Invision / AP / East News
6. Майк Сили — Хью Хефнер, «Пэм и Томми»
7. Фрэнк Грилло — Ферруччо Ламборгини, «Ламборгини: Человек-легенда»
8. Вики Крипс — императрица Елизавета Австрийская, «Корсаж»
9. Валентин Постлмайр и Эмили Кокс — Оскар Кокошка и Альма Малер, «Альма и Оскар»
10. Бен Кингсли — Сальвадор Дали, «Далилэнд»
11. Риккардо Скамарчо — Караваджо, «Тень Караваджо»
12. Мэтт Хукингс — Джем Белчер, «Боец: Король ринга»
13. Джессика Честейн — Тэмми Уайнетт, «Джордж и Тэмми»
14. Майкл Шеннон — Джордж Джонс, «Джордж и Тэмми»
15. Наталия Орейро — Эвита Перон, «Святая Эвита»
16. Дэн Фоглер — Фрэнсис Форд Коппола, «Предложение»
17. Джастин Чэмберс — Марлон Брандо, «Предложение»
18. Фрэнк Джон Хьюз — Фрэнк Синатра, «Предложение»
19. Сара Ланкашир — Джулия Чайлд, «Джулия»
Кто, на ваш взгляд, лучше всего вписался в роль?
Фото на превью Weird: The Al Yankovic Story / Funny or Die and co-producers, Richard Shotwell / Invision / AP / East News
AdMe/Кино/15+ актеров, которые сыграли в биографических фильмах и сериалах этого года и идеально вписались в роль
Поделиться этой статьёй