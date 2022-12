15+ актеров, которые сыграли в биографических фильмах и сериалах этого года и идеально вписались в роль

1. Элизабет Дебики — принцесса Диана, «Корона»

2. Джонни Ли Миллер — Джон Мейджор, «Корона»

3. Оливия Уильямс — Камилла Паркер-Боулз, «Корона»

ASSOCIATED PRESS / East News

4. Наоми Экки — Уитни Хьюстон, «Уитни Хьюстон. Потанцуйте со мной»

5. Дэниел Рэдклифф — Странный Эл Янкович, «Странный: История Эла Янковича»

6. Майк Сили — Хью Хефнер, «Пэм и Томми»

7. Фрэнк Грилло — Ферруччо Ламборгини, «Ламборгини: Человек-легенда»

8. Вики Крипс — императрица Елизавета Австрийская, «Корсаж»

9. Валентин Постлмайр и Эмили Кокс — Оскар Кокошка и Альма Малер, «Альма и Оскар»

10. Бен Кингсли — Сальвадор Дали, «Далилэнд»

11. Риккардо Скамарчо — Караваджо, «Тень Караваджо»

12. Мэтт Хукингс — Джем Белчер, «Боец: Король ринга»

13. Джессика Честейн — Тэмми Уайнетт, «Джордж и Тэмми»

14. Майкл Шеннон — Джордж Джонс, «Джордж и Тэмми»

ASSOCIATED PRESS / East News

15. Наталия Орейро — Эвита Перон, «Святая Эвита»

16. Дэн Фоглер — Фрэнсис Форд Коппола, «Предложение»

17. Джастин Чэмберс — Марлон Брандо, «Предложение»

18. Фрэнк Джон Хьюз — Фрэнк Синатра, «Предложение»

19. Сара Ланкашир — Джулия Чайлд, «Джулия»

Фото на превью Weird: The Al Yankovic Story / Funny or Die and co-producers Richard Shotwell / Invision / AP / East News