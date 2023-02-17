15 волевых киногероинь, глядя на которых зрители готовы отправить киношникам горы писем с благодарностями

Очень часто женщины в кино показаны стереотипно и нереалистично. Например, зрители жалуются, что у героинь-карьеристок обязательно суровый характер и проблемы в личной жизни. Или что почти любая женщина в фильмах жаждет лишь выйти замуж и родить детей. Но все же иногда киношникам удается порадовать нас крутыми женскими образами. Рассказываем, какие сильные духом героини восторгают зрительниц и заряжают мотивацией.

Молли Уизли — франшиза «Гарри Поттер»

У зрителей глаза расширяются от удивления по поводу того, как эта героиня успевает заботиться о муже и семерых чадах. Да еще и дарить материнскую любовь чужим детям — Гарри и Гермионе. Помимо прочего, Молли восхищает стойкостью и мужеством. С ее родными случилось множество бед, их дом сгорел, один сын погиб. Но эта женщина полна сил несмотря ни на что. В конце концов, многих сразило наповал то, как храбро Молли встала на защиту дочери Джинни и одолела Беллатрису. Зрителям остается только аплодировать этой женщине, которая за своих детей порвет любого.

Мег, Джо, Эми и Бет — «Маленькие женщины»

Главные героини ленты «Маленькие женщины» вдохновляют зрителей. Каждая девушка уникальна, каждая проходит собственный, а не навязанный кем-то жизненный путь. При этом вместе они — сила. Сестры всегда так заботливы по отношению друг к другу, что их поддержке можно только позавидовать.

Нимфадора Тонкс — франшиза «Гарри Поттер»

WARNER BROS. PICTURES / CLOSE, MURRAY / AlbumEAST NEWS / East News

Нимфадора была метаморфомагом и могла менять черты лица в одну секунду, без помощи всяких заклинаний или зелий. Ей было проще простого подогнать внешность под стандарты красоты. Тем не менее она никогда этого не делала и оставалась собой. Нимфадора вообще плюет на мнение общества. Так, зрителей восхищает, что эта героиня выходит замуж за Римуса. Ведь многие сторонятся его, так как он оборотень. Нимфадора же становится верной супругой Римуса и всегда находится рядом с ним, даже в решающий момент защиты Хогвартса.

Арья Старк — сериал «Игра престолов»

Арьей восхищаются многие зрители, потому что она ломает стереотипы о роли женщины. С самого детства она терпеть не может женские занятия вроде шитья. Героиня не стремится выскочить замуж за какого-нибудь лорда, чтобы нарожать кучу детей и восседать в замке, и избирает для себя другой путь. Арья не строит из себя беспомощную девочку, а действует. Поэтому умеет выживать даже в критической ситуации. Она никогда ни перед кем не извиняется и поступает так, как считает нужным. Вдобавок ко всему Арья — борец за справедливость. Она никогда не преклоняется перед кем-либо, даже если перед ней сам король. Классовые различия для нее вообще не существуют, и она может спокойно общаться с сыном мясника Микой. Более того, Арья еще и защищает обиженных. Например, она дает отпор Джоффри Баратеону, когда тот издевается над Микой.

Нэнси — «Кошмар на улице Вязов»

Нэнси — обычная девочка-подросток. Но, попадая в критическую ситуацию и теряя всех своих друзей и парня, она не опускает руки и не ждет спасителя. Зрителей восхищает, как ловко в финале 1-го фильма Нэнси вступает в «игру» с главным злодеем, Фредди Крюгером, и побеждает его.

Галадриэль — франшиза «Властелин колец»

Зрителям нравится, что на примере эльфийской владычицы им наконец-то показали, что женщина может быть одновременно умной и элегантной. А еще они считают Галадриэль невероятно мудрым человеком с завидным самоконтролем. Ведь, не считая Гэндальфа, только она понимает, какое горе принесет Кольцо Всевластья, и отказывается от него.

Миранда — «Секс в большом городе»

Эта женщина вызывает уважение, потому что не выбирала между работой и домом. Она и карьеру построила, и семью создала. Миранда — крутой юрист. Она настолько самодостаточна, что сама купила себе квартиру. Она родила сына и успевала воспитывать его в одиночку, не бросая работу. А потом вышла замуж за того, кого действительно любила. И к тому же не струсила и сама сделала своему парню предложение. Просто идеальная героиня, по мнению зрителей.

Лара Крофт — дилогия «Лара Крофт: Расхитительница гробниц»

Зрители называют Лару Крофт женской версией Индианы Джонса. Девушка сама выбирает свой жизненный путь. Она чрезвычайно сообразительна и уверена в себе. В любой опасной ситуации, например во время блуждания по древним гробницам, героиня полагается на свои умения и знания. И спокойно выбирается из ловушек. Замечательный пример женщины, которая одновременно сильна, умна и обворожительна.

Минни — «Прислуга»

Зрители признаются, что Минни вдохновила их всегда стоять на своем и не давать себя унижать, даже если это может быть чревато последствиями. К примеру, героиня ставит на место свою бывшую начальницу Хилли Холбрук, которая подставила ее и лишила работы. Еще Минни научила не мыслить стереотипно о людях той или иной социальной группы, даже если когда-то человек сталкивался с негативным опытом в общении с ними. Так, героиня соглашается помочь в написании книги Скитер, девушке из богатенькой семьи, и даже становится ее приятельницей.

Камилла Прикер — сериал «Острые предметы»

Зрителям нравится, что в этой героине сочетаются уязвимость и храбрость. Это делает ее образ реалистичным и одновременно вдохновляющим. Мы видим обыкновенную женщину, пытающуюся самостоятельно справляться с кучей психологических травм, которые она получила в детстве. А параллельно Камилла занимается тяжелой журналистской работой. И все это она делает, не обладая неправдоподобной физической силой, которой киношники иногда наделяют «крутых девчонок».

Полумна Лавгуд — франшиза «Гарри Поттер»

Полумну считают крепким орешком. Девочка рано потеряла мать и пережила это без лишних стрессов. Более того, ее внутренней силы хватало еще и на то, чтобы поддерживать других. Например, в ленте «Гарри Поттер и орден Феникса» она без раздумий присоединилась к отряду Дамблдора. А ведь в школе у Полумны долгое время не было друзей, и она постоянно терпела нападки со стороны других учеников. Но девочка всегда стойко сносила их проделки и даже не обижалась. Полумна вообще поражает зрителей своим умением сохранять хладнокровие и оптимизм в любой ситуации. Например, когда ее запирают в подвале особняка Малфоев.

Эвелин — «Тихое место»