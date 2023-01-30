15 звезд нашей юности, которым в 2023 году исполняется 65 лет — целых 65!

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Кажется, еще вчера мы открыв рот следили за Шэрон Стоун в фильме «Основной инстинкт». После этого актриса снялась в десятках других картин, но мы по-прежнему помним ее в образе обворожительной писательницы Кэтрин Трамелл. В это сложно поверить, но с момента выхода ленты прошло более 30 лет, а Шэрон в этом году исполнится 65. Давайте посмотрим, кто из наших любимых звезд также празднует юбилей в 2023 году.

На момент премьеры ленты Стоун было 34 года

В возрасте 34 лет Мишель Пфайффер также пополнила свою копилку очередным культовым кинообразом, сыграв Женщину-кошку в фильме «Бэтмен возвращается»

Первый большой успех Аннетт Бенинг принес байопик «Багси». На съемках фильма 33-летняя актриса встретила своего будущего супруга Уоррена Битти

EAST NEWS/ , Paramount/Courtesy Everett Collection/East News

На фоне слева культовому режиссеру Тиму Бертону 39 лет. За его плечами уже такие ленты, как «Битлджус», «Эдвард Руки-ножницы» и «Бэтмен возвращается»

East News , Jordan Strauss/Invision/East News

Более 30 лет назад Мэри Элизабет Мастрантонио сыграла возлюбленную Робин Гуда. Роль принесла 32-летней актрисе номинацию на премию «Сатурн»



Фото слева сделано во время съемок последней серии сериала «Удивительные странствия Геракла». На момент окончания проекта Кевину Сорбо был 41 год

Universal/Courtesy Everett Collection/Everett Collection/East News

Когда вышла 1-я часть «Полицейской академии», Стиву Гуттенбергу было всего 25. А на кадре слева из 4-й части франшизы актеру 28 лет



EAST NEWS

Тим Роббинс снялся в «Побеге из Шоушенка» в 35 лет. Прошло почти 30 лет, а лента до сих пор значится 1-й в списке лучших фильмов в истории согласно сайту IMDb

Одна из самых известных работ Кевина Бейкона — роль ученого Себастьяна Кейна в триллере «Невидимка». Актеру было 42 года

East News , Invision/Invision/East News

Робот T-1000 в исполнении Роберта Патрика является одним из самых известных злодеев в истории кино. Когда сиквел «Терминатора» вышел на экраны, актеру было 32

Столько же было Энди Макдауэлл, когда она снялась в одном из своих культовых фильмов — комедии «Вид на жительство». Компанию актрисе составил Жерар Депардье

EAST NEWS , Guerin Charles/ABACA/Abaca/East News

Вигго Мортенсен навсегда завоевал сердца зрителей, сыграв вождя следопытов Арагорна в трилогии «Властелин колец». Слева кадр из 2-й части — актеру 44 года

New Line Cinema/Courtesy Everett Collection/East News , GilbertFlores@Broadimage/Broad Image/East News

Конек Гэри Олдмена — роли отъявленных злодеев. Чего стоит только его работа в фильме «Пятый элемент». В кадре мы наблюдали 39-летнего актера

Роль Тины Тернер в байопике «На что способна любовь» стала прорывной в карьере Анджелы Бассет. Актрисе было 34 года

В 80-е Мадонна была на пике славы. 16 августа поп-дива отпразднует 65-летний юбилей, а на фото слева ей 28 лет