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15 звезд нашей юности, которым в 2023 году исполняется 65 лет — целых 65!

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Кажется, еще вчера мы открыв рот следили за Шэрон Стоун в фильме «Основной инстинкт». После этого актриса снялась в десятках других картин, но мы по-прежнему помним ее в образе обворожительной писательницы Кэтрин Трамелл. В это сложно поверить, но с момента выхода ленты прошло более 30 лет, а Шэрон в этом году исполнится 65. Давайте посмотрим, кто из наших любимых звезд также празднует юбилей в 2023 году.

На момент премьеры ленты Стоун было 34 года

Album Online/East News, © Abaca Press / Alamy Stock Photo

В возрасте 34 лет Мишель Пфайффер также пополнила свою копилку очередным культовым кинообразом, сыграв Женщину-кошку в фильме «Бэтмен возвращается»

Первый большой успех Аннетт Бенинг принес байопик «Багси». На съемках фильма 33-летняя актриса встретила своего будущего супруга Уоррена Битти

EAST NEWS/, Paramount/Courtesy Everett Collection/East News

На фоне слева культовому режиссеру Тиму Бертону 39 лет. За его плечами уже такие ленты, как «Битлджус», «Эдвард Руки-ножницы» и «Бэтмен возвращается»

East News, Jordan Strauss/Invision/East News

Более 30 лет назад Мэри Элизабет Мастрантонио сыграла возлюбленную Робин Гуда. Роль принесла 32-летней актрисе номинацию на премию «Сатурн»

Warner Bros/Courtesy Everett Collection/East News, © Blindspot / Quinn's House and co-producers

Фото слева сделано во время съемок последней серии сериала «Удивительные странствия Геракла». На момент окончания проекта Кевину Сорбо был 41 год

Universal/Courtesy Everett Collection/Everett Collection/East News

Когда вышла 1-я часть «Полицейской академии», Стиву Гуттенбергу было всего 25. А на кадре слева из 4-й части франшизы актеру 28 лет

EAST NEWS

Тим Роббинс снялся в «Побеге из Шоушенка» в 35 лет. Прошло почти 30 лет, а лента до сих пор значится 1-й в списке лучших фильмов в истории согласно сайту IMDb

Castle Rock Entertainment/Collection Christophel/East News, © Variety / YouTube

Одна из самых известных работ Кевина Бейкона — роль ученого Себастьяна Кейна в триллере «Невидимка». Актеру было 42 года

East News, Invision/Invision/East News

Робот T-1000 в исполнении Роберта Патрика является одним из самых известных злодеев в истории кино. Когда сиквел «Терминатора» вышел на экраны, актеру было 32

Столько же было Энди Макдауэлл, когда она снялась в одном из своих культовых фильмов — комедии «Вид на жительство». Компанию актрисе составил Жерар Депардье

EAST NEWS, Guerin Charles/ABACA/Abaca/East News

Вигго Мортенсен навсегда завоевал сердца зрителей, сыграв вождя следопытов Арагорна в трилогии «Властелин колец». Слева кадр из 2-й части — актеру 44 года

New Line Cinema/Courtesy Everett Collection/East News, GilbertFlores@Broadimage/Broad Image/East News

Конек Гэри Олдмена — роли отъявленных злодеев. Чего стоит только его работа в фильме «Пятый элемент». В кадре мы наблюдали 39-летнего актера

© The Fifth Element / Gaumont and co-producers, Stuart Hardy/ABACAPRESS.COM/Abaca/East News

Роль Тины Тернер в байопике «На что способна любовь» стала прорывной в карьере Анджелы Бассет. Актрисе было 34 года

В 80-е Мадонна была на пике славы. 16 августа поп-дива отпразднует 65-летний юбилей, а на фото слева ей 28 лет

Чей грядущий юбилей стал для вас неожиданностью?

Фото на превью Batman Returns / Warner Bros. and co-producers, ZUMA Press, Inc. / Alamy Stock Photo
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AdMe/Кино/15 звезд нашей юности, которым в 2023 году исполняется 65 лет — целых 65!
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