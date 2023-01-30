15 звезд нашей юности, которым в 2023 году исполняется 65 лет — целых 65!
Кажется, еще вчера мы открыв рот следили за Шэрон Стоун в фильме «Основной инстинкт». После этого актриса снялась в десятках других картин, но мы по-прежнему помним ее в образе обворожительной писательницы Кэтрин Трамелл. В это сложно поверить, но с момента выхода ленты прошло более 30 лет, а Шэрон в этом году исполнится 65. Давайте посмотрим, кто из наших любимых звезд также празднует юбилей в 2023 году.
На момент премьеры ленты Стоун было 34 года
В возрасте 34 лет Мишель Пфайффер также пополнила свою копилку очередным культовым кинообразом, сыграв Женщину-кошку в фильме «Бэтмен возвращается»
Первый большой успех Аннетт Бенинг принес байопик «Багси». На съемках фильма 33-летняя актриса встретила своего будущего супруга Уоррена Битти
На фоне слева культовому режиссеру Тиму Бертону 39 лет. За его плечами уже такие ленты, как «Битлджус», «Эдвард Руки-ножницы» и «Бэтмен возвращается»
Более 30 лет назад Мэри Элизабет Мастрантонио сыграла возлюбленную Робин Гуда. Роль принесла 32-летней актрисе номинацию на премию «Сатурн»
Фото слева сделано во время съемок последней серии сериала «Удивительные странствия Геракла». На момент окончания проекта Кевину Сорбо был 41 год
Когда вышла 1-я часть «Полицейской академии», Стиву Гуттенбергу было всего 25. А на кадре слева из 4-й части франшизы актеру 28 лет
Тим Роббинс снялся в «Побеге из Шоушенка» в 35 лет. Прошло почти 30 лет, а лента до сих пор значится 1-й в списке лучших фильмов в истории согласно сайту IMDb
Одна из самых известных работ Кевина Бейкона — роль ученого Себастьяна Кейна в триллере «Невидимка». Актеру было 42 года
Робот T-1000 в исполнении Роберта Патрика является одним из самых известных злодеев в истории кино. Когда сиквел «Терминатора» вышел на экраны, актеру было 32
Столько же было Энди Макдауэлл, когда она снялась в одном из своих культовых фильмов — комедии «Вид на жительство». Компанию актрисе составил Жерар Депардье
Вигго Мортенсен навсегда завоевал сердца зрителей, сыграв вождя следопытов Арагорна в трилогии «Властелин колец». Слева кадр из 2-й части — актеру 44 года
Конек Гэри Олдмена — роли отъявленных злодеев. Чего стоит только его работа в фильме «Пятый элемент». В кадре мы наблюдали 39-летнего актера
Роль Тины Тернер в байопике «На что способна любовь» стала прорывной в карьере Анджелы Бассет. Актрисе было 34 года
© What's Love Got to Do with It / Touchstone Pictures and co-producers, FREDERIC J. BROWN/AFP/East News
В 80-е Мадонна была на пике славы. 16 августа поп-дива отпразднует 65-летний юбилей, а на фото слева ей 28 лет
Чей грядущий юбилей стал для вас неожиданностью?
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