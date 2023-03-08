16 актрис, которые не стесняются высокого роста. И ходят с гордо поднятой головой да на каблуках

Многие известные актрисы имеют миниатюрный рост. Рост Скарлетт Йоханссон 160 см, а Эмилии Кларк — всего 157 см. Этому есть логическое объяснение: невысоким артисткам легче подобрать партнеров по экрану. Но в Голливуде также есть актрисы, которые своим примером доказывают, что стандарты красоты — вещь надуманная.