16 актрис, которые не стесняются высокого роста. И ходят с гордо поднятой головой да на каблуках
Многие известные актрисы имеют миниатюрный рост. Рост Скарлетт Йоханссон 160 см, а Эмилии Кларк — всего 157 см. Этому есть логическое объяснение: невысоким артисткам легче подобрать партнеров по экрану. Но в Голливуде также есть актрисы, которые своим примером доказывают, что стандарты красоты — вещь надуманная.
Элизабет Дебики — 190 см
Джина Дэвис — 183 см
Фамке Янссен — 182 см
Ребекка Ромейн — 180 см
Ума Турман — 181 см
Сигурни Уивер — 182 см
Лора Дерн — 179 см
Мэнди Мур — 178 см
Галь Гадот — 178 см
Кэмерон Диас — 175 см
Кэти Холмс — 175 см
Гвендолин Кристи — 191 см
Николь Кидман — 179 см
Дэрил Ханна — 178 см
Карен Гиллан — 180 см
Шарлиз Терон — 177 см
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AdMe/Кино/16 актрис, которые не стесняются высокого роста. И ходят с гордо поднятой головой да на каблуках
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