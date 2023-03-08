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16 актрис, которые не стесняются высокого роста. И ходят с гордо поднятой головой да на каблуках

Кино
72046

Многие известные актрисы имеют миниатюрный рост. Рост Скарлетт Йоханссон 160 см, а Эмилии Кларк — всего 157 см. Этому есть логическое объяснение: невысоким артисткам легче подобрать партнеров по экрану. Но в Голливуде также есть актрисы, которые своим примером доказывают, что стандарты красоты — вещь надуманная.

Элизабет Дебики — 190 см

Gilbert Flores/Broadimage/EAST NEWS

Джина Дэвис — 183 см

Invision/Invision/East News

Фамке Янссен — 182 см

Todd Williamson/Invision/AP/East News

Ребекка Ромейн — 180 см

Jeffrey Mayer/Broadimage/Broad Image/East News

Ума Турман — 181 см

Сигурни Уивер — 182 см

IMAGO/John Nacion/Imago Stock and People/East News

Лора Дерн — 179 см

Hahn Lionel/ABACA/EAST NEWS

Мэнди Мур — 178 см

Invision/Invision/East News

Галь Гадот — 178 см

face to face/Reporter/East News

Кэмерон Диас — 175 см

Кэти Холмс — 175 см

Guillermo, PacificCoastNews/EAST NEWS, Evan Agostini/Invision/AP/East News

Гвендолин Кристи — 191 см

Invision/Invision/East News, Marechal Aurore/ABACA/EAST NEWS

Николь Кидман — 179 см

Дэрил Ханна — 178 см

Карен Гиллан — 180 см

Invision/Invision/East News

Шарлиз Терон — 177 см

Jordan Strauss/Invision/AP/East News

Если вам любопытно узнать, какой рост имеют другие известные люди, советуем взглянуть на эти статьи:

Фото на превью ZUMA Press, Inc. / Alamy Stock Photo, Featureflash Archive / Alamy Stock Photo
72046
AdMe/Кино/16 актрис, которые не стесняются высокого роста. И ходят с гордо поднятой головой да на каблуках
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