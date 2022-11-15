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17 актеров, которых сложно воспринимать вне их коронных ролей, но им есть чем похвастаться за последнее время

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Довольно часто бывает так, что тот или иной актер у зрителей ассоциируется с определенной ролью. Публика перестает воспринимать артистов вне персонажей, которых они мастерски сыграли. Так, например, Дж. К. Симмонса запомнили в «Одержимости», а хорош он и в недавно вышедшем сериале «Ночное небо», Мадс Миккельсен стал звездой после выхода «Ганнибала», а блистателен он и в «Поступи хаоса». Такая же история и с Имельдой Стонтон, которую запомнили по фильмам о Гарри Поттере, но очаровательна она была и в сериале «Не с первой попытки».

1. Джонатан Кимбл Симмонс: «Одержимость» и «Ночное небо»

2. Хью Лори: «Доктор Хаус» и «Авеню 5»

3. Брайан Крэнстон: «Во все тяжкие» и «Джерри и Мардж играют по-крупному»

4. Кристен Стюарт: «Сумерки» и «Преступления будущего»

5. Мадс Миккельсен: «Ганнибал» и «Поступь хаоса»

6. Джонни Депп: «Пираты Карибского моря» и «Великий»

7. Эмилия Кларк: «Игра престолов» и «Рождество на двоих»

8. Рами Малек: «Богемская рапсодия» и «Амстердам»

9. Жан Рено: «Леон» и «Личное дело»

10. Тимоти Шаламе: «Назови меня своим именем» и «Целиком и полностью»

11. Хью Джекман: «Росомаха: Бессмертный» и «Сын»

12. Хилари Суэнк: «Парни не плачут» и «Вдали»

13. Джим Керри: «Тупой и еще тупее» и «Соник в кино»

14. Риз Уизерспун: «Блондинка в законе — 2» и «И повсюду тлеют пожары»

15. Боб Оденкёрк: «Лучше звоните Солу» и «Народный шутник»

16. Бенедикт Камбербэтч: «Шерлок» и «Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия»

17. Имельда Стонтон: «Гарри Поттер и Орден Феникса» и «Не с первой попытки»

А каких актеров вы не способны воспринимать вне их коронных ролей?

Фото на превью Legally Blonde 2: Red, White & Blonde / Metro-Goldwyn-Mayer (MGM) and co-producers, Little Fires Everywhere / ABC Signature and co-producers
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AdMe/Кино/17 актеров, которых сложно воспринимать вне их коронных ролей, но им есть чем похвастаться за последнее время
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