17 актеров, которых сложно воспринимать вне их коронных ролей, но им есть чем похвастаться за последнее время

Довольно часто бывает так, что тот или иной актер у зрителей ассоциируется с определенной ролью. Публика перестает воспринимать артистов вне персонажей, которых они мастерски сыграли. Так, например, Дж. К. Симмонса запомнили в «Одержимости», а хорош он и в недавно вышедшем сериале «Ночное небо», Мадс Миккельсен стал звездой после выхода «Ганнибала», а блистателен он и в «Поступи хаоса». Такая же история и с Имельдой Стонтон, которую запомнили по фильмам о Гарри Поттере, но очаровательна она была и в сериале «Не с первой попытки».