17 актеров, которых сложно воспринимать вне их коронных ролей, но им есть чем похвастаться за последнее время
Довольно часто бывает так, что тот или иной актер у зрителей ассоциируется с определенной ролью. Публика перестает воспринимать артистов вне персонажей, которых они мастерски сыграли. Так, например, Дж. К. Симмонса запомнили в «Одержимости», а хорош он и в недавно вышедшем сериале «Ночное небо», Мадс Миккельсен стал звездой после выхода «Ганнибала», а блистателен он и в «Поступи хаоса». Такая же история и с Имельдой Стонтон, которую запомнили по фильмам о Гарри Поттере, но очаровательна она была и в сериале «Не с первой попытки».
1. Джонатан Кимбл Симмонс: «Одержимость» и «Ночное небо»
2. Хью Лори: «Доктор Хаус» и «Авеню 5»
3. Брайан Крэнстон: «Во все тяжкие» и «Джерри и Мардж играют по-крупному»
4. Кристен Стюарт: «Сумерки» и «Преступления будущего»
5. Мадс Миккельсен: «Ганнибал» и «Поступь хаоса»
6. Джонни Депп: «Пираты Карибского моря» и «Великий»
7. Эмилия Кларк: «Игра престолов» и «Рождество на двоих»
8. Рами Малек: «Богемская рапсодия» и «Амстердам»
9. Жан Рено: «Леон» и «Личное дело»
10. Тимоти Шаламе: «Назови меня своим именем» и «Целиком и полностью»
11. Хью Джекман: «Росомаха: Бессмертный» и «Сын»
12. Хилари Суэнк: «Парни не плачут» и «Вдали»
13. Джим Керри: «Тупой и еще тупее» и «Соник в кино»
14. Риз Уизерспун: «Блондинка в законе — 2» и «И повсюду тлеют пожары»
15. Боб Оденкёрк: «Лучше звоните Солу» и «Народный шутник»
16. Бенедикт Камбербэтч: «Шерлок» и «Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия»
17. Имельда Стонтон: «Гарри Поттер и Орден Феникса» и «Не с первой попытки»
А каких актеров вы не способны воспринимать вне их коронных ролей?
AdMe/Кино/17 актеров, которых сложно воспринимать вне их коронных ролей, но им есть чем похвастаться за последнее время
Поделиться этой статьёй