20+ фактов о Микки Рурке, которого кинематографисты в один момент списали со счетов, а он взял и утер всем носы

В этом году Микки Рурку стукнет 70 лет. Он снялся в таких популярных фильмах, как «9 с половиной недель», «Дикая орхидея», «Рестлер» и во многих других. Этот талантливый актер со вздорным характером мог бы стать талантливым боксером, но был вынужден уйти из спорта из-за многочисленных травм. Случай привел его в актерскую профессию.