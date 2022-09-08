20+ фактов о Микки Рурке, которого кинематографисты в один момент списали со счетов, а он взял и утер всем носы
В этом году Микки Рурку стукнет 70 лет. Он снялся в таких популярных фильмах, как «9 с половиной недель», «Дикая орхидея», «Рестлер» и во многих других. Этот талантливый актер со вздорным характером мог бы стать талантливым боксером, но был вынужден уйти из спорта из-за многочисленных травм. Случай привел его в актерскую профессию.
Мы в ADME решили поглубже изучить биографию Микки Рурка и поняли, что вся жизнь этого актера соткана из противоречий и сложностей.
- Филипп Андре Рурк — младший, а именно так звучит настоящее имя актера, появился на свет 16 сентября 1952 года. Его отец имел немецко-ирландское происхождение, а в жилах матери текла франко-канадская и английская кровь. По одной из версий, именем Микки его называл отец, горячий поклонник бейсболиста Микки Мэнтла, а по другой — псевдоним ему дала мама, которая, по признанию Рурка, ненавидела отца, с которым у него было одно имя.
- Вскоре родители Рурка развелись. Мать вышла замуж за полицейского, и семья переехала из Нью-Йорка в Южную Флориду, где Микки окончил школу. Никто из детей не любил отчима. От семейных неурядиц мальчик находил утешение в боксе, им он занимался в зале, где в свое время тренировался Мухаммед Али. Но два тяжелейших сотрясения мозга во время поединков вынудили Рурка бросить бокс.
- Микки проводил много времени с трудными подростками и, возможно, вскоре бы оказался в тюрьме. Однако в его жизнь внезапно ворвалось актерство. Он сыграл в спектакле, после чего окончательно и бесповоротно влюбился в актерскую профессию.
- Рурк занял у сестры $ 400 и поехал в Нью-Йорк, где начал брать уроки актерского мастерства. Кстати, именно одна из его преподавательниц подтолкнула Микки найти своего отца, с которым начинающий актер был разлучен к тому моменту более чем 20 лет. Вскоре он поступил в актерскую студию, куда, например, Джеку Николсону удалось попасть лишь с 5-й попытки.
- Поначалу Рурк появлялся в телефильмах, а его дебют в художественном кино состоялся в 1979 году в ленте Стивена Спилберга «1941». Позднее его можно было увидеть в картине «Затмение» (1980), но популярность ему принесла небольшая роль в «Жаре тела» (1981). Внимание критиков привлекли такие ранние картины Рурка, как «Закусочная» (1982) и «Папа Гринвич-Виллидж» (1984), хотя последняя не была финансово успешной.
- В 1981 году Рурк познакомился с Деброй Фойер, а чуть позже женился на ней. Кстати, пара снялась вместе в фильме «Свой парень» (1988). В 1989 году брак развалился, но, как позднее признавалась Дебра в интервью, они с Микки остались хорошими друзьями. Она отметила, что Рурк — самый сверхчувствительный человек, которого она когда-либо встречала: «Когда мы встретились, он был похож на маленькую обиженную собачку — настолько Микки был уязвим».
- Об актере все заговорили после выхода фильма «9 с половиной недель» (1986), в котором он снялся в великолепном тандеме с Ким Бейсингер. Тогда актера признали привлекательным мужчиной. Кстати, опыт съемок с Микки был для Ким не очень приятным, так как актер все время проявлял свой непростой характер. В какой-то момент он повел себя с ней даже грубо, чтобы Ким не выглядела такой спокойной во время съемок одной из самых тяжелых сцен фильма.
- После выхода «9 с половиной недель» и еще нескольких картин карьера Рурка начала понемногу идти на спад. Режиссер Алан Паркер признавался, что работать с ним было сущим кошмаром: «На съемочной площадке он опасен, ведь ты не знаешь, что он сделает в следующую минуту». По некоторым сведениям, актер отказался от ролей в фильмах «Лучший стрелок», «Полицейский из Беверли-Хиллз» и «Молчание ягнят». Ответил он отрицательно и на предложение сыграть роль в «Криминальном чтиве», которая в конечном итоге досталась Брюсу Уиллису.
- После того как Рурк попал в голливудский список класса А, он потерял страсть к актерскому мастерству, все чаще стал отказываться от ролей в блокбастерах и говорить нет именитым режиссерам. Дебра Фойер рассказывала, что слава изменила его не в лучшую сторону: «Чем больше его популярность росла, тем больше он склонялся к саморазрушению».
- В 1989 году Микки снялся в «Дикой орхидее», где встретил свою любовь — Кэрри Отис. Они поженились, но развелись несколько лет спустя. Для Рурка этот разлад стал сокрушительным ударом. Его уже на тот момент бывшая жена однажды высказала версию того, почему Микки не любит, например, режиссеров: «Отец Микки ушел из его жизни, когда он был совсем малышом, а отчим обращался с мальчиком жестоко. Вероятно, именно поэтому он и ненавидит авторитетных фигур. В нем было много гнева, именно бокс помог ему избавиться хотя бы от его части».
- В 1991 году Рурк решил вернуться в бокс, так как, по его словам, он не уважал себя как актера. Микки провел 8 боев, в 6 из которых одержал победу, а 2 поединка закончились ничьей. В ходе боев актер получил немало телесных повреждений: перелом носа, ноги, ребер, травму языка и скулы, а также начал страдать кратковременной потерей памяти. Позднее он сделал ряд пластических операций, чтобы привести в порядок свое лицо, которое назовут «изуродованным». Рурк признавался, что спорт нанес много увечий его лицу: он дважды ломал нос и перенес 5 операций на нем и 1 операцию на разбитой скуле.
- На протяжении нескольких десятилетий пластические хирурги меняли внешность Рурка. Один из врачей прокомментировала его трансформации следующим образом: «19-летний Микки был таким красивым! И даже до 40 лет, когда у него начали появляться признаки старения, он оставался мужественным и привлекательным. Но сейчас пропорции его лица настолько сильно изменились, что это режет глаз. Его мышцы теперь находятся в почти парализованном состоянии от бесконечных уколов ботокса».
- Занимаясь профессиональным боксом, Рурк зарабатывал $ 1 млн в год. После возвращения в Голливуд ему было сложно сводить концы с концами. Он признавался: «Никто даже не подозревал, насколько я разорен. Я платил $ 500 за однокомнатную квартиру, а друг давал мне пару сотен долларов в месяц только для того, чтобы хотя бы я мог прокормить себя. В тот момент мне хотелось позвонить своей на тот момент бывшей жене и плакать в трубку, как ребенок».
- В 90-х он вернулся к кино и телевидению, однако его роли не были примечательными. Сильвестр Сталлоне был одним из немногих коллег, кто верил в Рурка, и в качестве одолжения подарил ему роль в фильме «Убрать Картера» (2000). В тот период актеру предоставил помощь психотерапевт, который 3 раза в неделю проводил для Рурка бесплатные сеансы.
- Он снова вернулся к актерской карьере и даже написал сценарий к фильму «Пуля», в котором принял участие как актер. Снялся в нескольких фильмах, исполнив второстепенные роли. В 1997 году появился в картине «Колония», где ему досталась главная роль. Большинство критиков восприняло ленту весьма негативно, однако все же некоторые особенно выделяли его игру. В конце 90-х актер высказал горечь за этот период своей карьеры и отметил, что жил с «состоянием стыда».
- В 2000-х в жизни Рурка началась новая глава. Он снялся в музыкальном клипе Энрике Иглесиаса на песню «Hero», а также принял участие в довольно интересных кинопроектах, за которые получил высокие награды. Тогда же Брэд Питт назвал его одним из своих кумиров наравне с Шоном Пенном и Гэри Олдменом.
- В 2003 году его планировали взять на главную роль в фильме «Темная сторона страсти», однако продюсер картины Николь Кидман не хотела, чтобы Рурк участвовал в ней, из-за слухов о том, что с ним сложно работать, и вместо него на роль утвердили Марка Руффало. Вспоминая это, Микки признался: «Если бы я был на месте Николь Кидман, то тоже бы отказался со мной работать».
- Тем не менее вздорный характер Рурка остался при нем. Например, он буквально ушел со съемочной площадки фильма «Вор всегда вор», так как в нем не нашлось роли для его горячо любимой собаки. Позднее он признавался, что в то время с ним было сложно иметь дело: «Помню, как я смотрел на себя в зеркало и думал о том, что же со мной стало». Он продолжил: «Я потерял доверие, брак, деньги, свою душу, в конце концов. Сказал себе, что обязательно должен измениться. Тогда понял, что актерская игра — это то единственное, что у меня осталось». Наконец он осознал, что полон решимости не быть таким «сложным» во время работы.
- В 2008 году на экраны вышел фильм «Рестлер» режиссера Даррена Аранофски, в котором главная роль досталась нашему герою. Эта картина получила множество наград и похвалу критиков. Она буквально оживила карьеру Рурка, которого даже номинировали на «Оскар» в категории «Лучшая мужская роль». Изначально вместо него планировали пригласить на роль Николаса Кейджа, однако тот поступил по-джентльменски, уступив коллеге: все же Аранофски видел в этой роли именно своего «старого друга Микки».
- Кстати, подготовка к съемкам «Рестлера» причинила Рурку больше боли, чем вся его 16-летняя боксерская карьера. Он поднимал тяжести в течение 6 месяцев, ел 6 раз в день и набрал около 16 кг мышечной массы. Эта картина словно вернула актера к профессиональной жизни после череды наименее успешных проектов. Рурк внес значительный вклад в эту картину. Так, чтобы сделать свои реплики более реалистичными, он полностью переписал их, опираясь на собственный жизненный опыт. Актер признавался, что ему было вовсе наплевать на сценарий — он просто очень хотел работать с Аранофски.
- Микки — большой любитель домашних животных. Особую любовь он испытывает к маленьким собакам. Сообщается, что первую мелкоплодную собаку ему подарила вторая жена. Рурк был владельцем Локи — смесью чихуахуа и терьера. Ее актер называл любовью всей своей жизни.
- Получая награду «Золотой глобус» в 2009 году, он даже произнес такую речь: «Я хотел бы поблагодарить всех своих собак. Тех, которые сейчас со мной, и тех, которых уже нет на этом свете. Потому что когда человек один, то собака — это все, что у него есть. Для меня они — целый мир».
- В одном из своих интервью актер признался: «Если бы я мог устроиться выгуливать собак и получать такую же зарплату, как за съемки в фильмах, я бы уже никогда не стал сниматься в кино».
- В 2010 году Рурк сыграл в фильме Сильвестра Сталлоне «Неудержимые». Хотя у него была второстепенная роль и экранного времени было совсем немного, фильм был восторженно принят критиками, а эпизоды с участием Рурка назвали одними из самых ярких в картине. В 2015-м он появился сразу в нескольких картинах: «Торговля кожей», «Шальное ранение» и «Боевые свиньи», но эти фильмы оказались не настолько популярными, как комедийно-драматическая лента «Эшби», где Микки продемонстрировал все свое актерское обаяние.
- В 2014 году, когда Рурку было 62, он вернулся к боксу, но всего лишь на один бой. Актер одержал победу над 29-летним Эллиотом Сеймуром. Позднее поползли слухи о том, что этот поединок был постановочным, а сопернику Рурка заплатили $ 15 тыс. Также поговаривали, что Эллиот был бездомным.
- В одном из своих недавних интервью Микки Рурк уверенно заявил: «У меня достаточно способностей. Скажу так, у меня больше способностей, чем у большинства других актеров. И есть много молодых начинающих режиссеров, которые нисколько не боятся того, как меня воспринимали раньше».
Какие фильмы с участием Микки Рурка у вас самые любимые?
Фото на превью Wild Orchid / Vision PDG and co-produsers
AdMe/Кино/20+ фактов о Микки Рурке, которого кинематографисты в один момент списали со счетов, а он взял и утер всем носы
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