Мы решили посмотреть, как выглядят наши любимчики из бразильских сериалов в своих новых проектах. Многие круто изменились

Мы решили собрать новинки бразильского телевидения, которые цепляют своим захватывающим сюжетом с первых секунд. А еще позволяют насладиться новыми ролями наших любимых актеров, таких как Джованна Антонелли и Мурилу Бенисиу, и увидеть, как они изменились спустя годы.

Мурилу Бенисиу — «Пантанал»

На свое двадцатилетие юноша узнает о том, что его отец жив, хотя все это время он жил с убеждением, что тот умер много лет назад. Главный герой решает найти родителя и отправляется в город, откуда родом его отец. Там ему приходится столкнуться с разными интригами и другими родственниками, о которых он раньше ничего не знал. Произойдет ли счастливое воссоединение семьи? И почему мать Джови столько лет скрывала правду? Сериал радует не только запутанным сюжетом, но и тем, что мы можем увидеть Мурилу Бенисиу в новом ампула. В этот раз он играет бедного семьянина, фермера с холодным и практичным характером. Окружающие считают его моралистом, но на самом деле мужчина хранит множество секретов, которые вскоре всплывут наружу. Жанр: драма, романтика, вестерн

Вера Фишер — «Рождество, полное благодати»

Карлиньос ловит любимую на измене прямо перед Рождеством, и чтобы не ударить в грязь лицом перед своей консервативной семьей, юноше приходится пойти на обман. Он просит девушку по имени Грасу изобразить его возлюбленную на семейном ужине, и она соглашается. Что же выйдет из этой странной авантюры? Непревзойденной Вере Фишер в этом фильме досталась роль богатой леди Софии. Она заботливая бабушка главного героя и владелица особняка, где по сюжету происходит празднование. Жанр: комедия, романтика

Джованна Антонелли — «Чем больше жизни, тем лучше!»

В начале истории главные герои погибают, но Ангел смерти предлагает им воспользоваться вторым шансом на жизнь. Для этого нужно выполнить лишь два условия: они должны исправить ошибки прошлого, и через год кто-то из них будет вынужден пожертвовать своей жизнью. Изюминкой этого сериала стала Джованна Антонелли, которая смогла умело перевоплотиться в богатую властную хозяйку косметической компании, готовую идти по головам ради собственных целей. Жанр: комедия, драма, мистика

Дебора Фалабелла — «Добро пожаловать, Виолета!»

Стремясь поскорее написать новую книгу, Ана решает присоединиться к известной литературной лаборатории в Андах. Там она встречает Холдена — харизматичного лидера и создателя метода, согласно которому писатели отказываются от собственной жизни, чтобы жить, как их персонажи. Ана так сильно увлекается литературным исследованием и применением этого метода, что начинает воспринимать себя главной героиней своего произведения. В какой-то момент все выходит из-под контроля. Ключевую роль в этой ленте сыграла непревзойденная Дебора Фалабелла. Жанр: драма, триллер

Далтон Виг — «Полиана»

Полиане всего 15 лет. Она вынуждена сталкиваться с различными подростковыми драмами. Ей приходится справляться не только с проблемами в школе, но и впервые оказаться перед выбором в личной жизни, ведь за ней ухаживают два парня: хулиган Эрик и ее лучший друг Жао. В это время у отца девочки проблемы посерьезнее: кто-то украл его изобретение — робота. Роль Отто сыграл харизматичный Далтон Виг. Актер считает, что его персонаж в «Полиане» — глубоко несчастный человек, который ищет искупления. Жанр: драма

Гильерми Фонтис — «Другие»

Сериал рассказывает о вражде двух семей, живущих по соседству. Родители и их дети строят друг другу козни, и это приводит к абсурдным последствиям. В «Других» одну из колоритных ролей сыграл Гильерми Фонтис, которого мы все помни по «Секрету тропиканки». В этот раз актер примерил на себе амплуа отрицательного персонажа. Хорхе — нечистый на руку управленец, который во всем ищет выгоду для себя. Жанр: драма

Глория Пирес и Сузана Виейра — «Земля и страсть»

Жизнь профессора Алины меняется после смерти ее мужа Самуэля. Несмотря на боль от потери, героиня не отказывается от мечты супруга превратить их ферму в прибыльный бизнес. Девушке придется побороться за свое наследство, ведь на горизонте уже появились враги, которые желают отобрать ее землю, а также оказаться в эпицентре любовного треугольника. Проект радует не только динамичным сюжетом, но и культовым кастом. В сериале приняли участие такие звезды, как Глория Пирес, Сузана Виейра и Дебора Фалабелла.

Героиня Глории — коварная манипуляторша, обладающая властью и большими связями в городе. Она готова на все, чтобы ее сын унаследовал все состояние их семьи. Сузана Вийера вернулась на экраны после трехлетнего перерыва и сыграла притягательную владелицу бара Кандиду, которая будет противостоять злодейке Ирэн (Глория Пирес). Жанр: драма

Рейнальдо Джанеккини — «Доброе утро, Вероника!»

В городе загадочно пропадают девушки, и все исчезновения связаны с сайтом знакомств. Сможет ли детектив Вероника остановить хищника, стремительно плетущего свою сеть? Время поджимает, и героине придется очень сильно постараться, чтобы спасти невинных. В этом проекте Рейнальдо Джанеккини отважился на роль злодея. Он станет врагом номер один для Вероники. Жанр: криминал, драма, мистика