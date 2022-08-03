9 легендарных платьев старого Голливуда, в которых «изюма» хватит на то, чтобы испечь дюжину булочек

Когда речь заходит о голливудских дивах прошлых лет, мы обычно представляем Вивьен Ли, Одри Хепберн или Мэрилин Монро в роскошных платьях. Над блистательными нарядами красавиц обычно работали дизайнеры кинокомпаний, которые вошли в историю моды наравне с мировыми кутюрье. И у каждого такого платья есть целая история, а у некоторых даже свои секреты.

Мы в ADME вспомнили известные платья актрис золотого века Голливуда, о которых до сих пор говорят с благоговением.

Вивьен Ли, «Унесенные ветром»

В культовом фильме «Унесенные ветром» героиня Вивьен Ли появляется на дне рождения Эшли Уилкса в облегающем платье с глубоким декольте, украшенном страусиными перьями. Платье создал художник по костюмам Уолтер Планкетт. По сюжету этот наряд выбрал супруг Скарлетт — Ретт Батлер. Узнав, что она испытывает чувства к другому мужчине, он тем самым хотел поставить ее в неловкое положение. Любопытно, что, когда перед празднованием 75-летия фильма вызывающее темно-красное платье Скарлетт попало в руки реставраторов, его подол был порван. Они сразу поняли, в чем дело и что именно растягивало ткань платья. С помощью ультразвуковой машины, пинцета и ножниц они извлекли свинцовые гирьки из задней кромки платья. Потом переложили их в специально сделанные отсеки, которые должны сохранить ткань невредимой, продолжая удерживать утяжелитель. Благодаря такой переделке платье было спасено от разрушения.

Элизабет Тейлор, «Место под солнцем»

В фильме «Место под солнцем» Элизабет Тейлор сыграла Анджелу Викерс. И хотя руководители кинокомпании сомневались насчет выбора юной актрисы на главную роль, режиссер настоял на своем решении снимать именно Тейлор. Художником по костюмам была знаменитая Эдит Хэд. «Элизабет гордилась своей тонкой талией и носила сильно зауженные платья. До сих пор помню, как она повторяла мне: „Туже, мисс Хэд, туже“», — вспоминала костюмер. Для продвижения картины был проведен конкурс, победитель которого отправился на выпускной бал в компании Элизабет Тейлор в этом самом платье от Эдит Хэд. А в 1952 году фильм получил «Оскар» за лучший дизайн костюмов.

Барбра Стрейзанд, «Хелло, Долли!»

В картине «Хелло, Долли!» Барбра Стрейзанд появляется в платье, которое считается одним из самых дорогих нарядов, сделанных специально для фильма. Роскошное золотое платье, покрытое кристаллами Сваровски, весило целых 18 килограммов. Из-за этого съемочная группа опасалась, что актриса не сможет исполнить танцевальный номер, поэтому было решено провести репетицию. Барбра спотыкалась о подол платья дважды, и еще дважды на него наступали танцоры. На площадку вызвали художницу по костюмам Ирен Шарафф. Однако, посмотрев номер от начала до конца, она заявила: «Я не понимаю, в чем проблема, просто возьмите и измените движения, и тогда танцоры не будут наступать на подол. К тому же я не думаю, что Барбра будет спотыкаться, когда платье будет доделано, а если нет, то мы его переделаем». В итоге сцена в платье получилась безукоризненной.

Одри Хепберн, «Римские каникулы»

© Roman Holiday / Paramount Pictures , Mary Evans / AF Archive / East News Mary Evans / AF Archive / East News

Участие в фильме «Римские каникулы» сделало Одри Хепберн иконой стиля, она изменила стандарты красоты. Во многом это заслуга дизайнера Эдит Хэд, которая создавала наряды для знаменитой киноленты. До появления хрупкой актрисы на голливудском олимпе многие девушки хотели быть похожими на кинозвезд с пышными формами, но теперь они прекратили следовать навязанным идеалам и подкладывать вату в бра. Позже дизайнер переделала платье, в котором героиня Одри, принцесса Анна, появляется в последней сцене, чтобы кинозвезда смогла надеть его на церемонию награждения «Оскар».

Рита Хейворт, «Гильда»

Сцену из фильма нуар «Гильда», в которой Рита Хейворт поет песню в черном облегающем платье, называют одним из десяти лучших моментов в истории моды кино. Дизайном платья занимался голливудский художник по костюмам Жан Луи. Вдохновением ему послужила картина «Портрет мадам X». Образ героини дополнили длинные перчатки, сшитые из того же материала — черного атласа. Съемки проходили спустя всего пару месяцев после того, как Рита родила дочь, поэтому ей пришлось носить корсет, а чтобы спрятать актрисе живот, дизайнер придумал добавить полубантик с рюшами. Кроме того, чтобы верхняя часть платья держала форму, ее сделали из мягкого пластика.

Грейс Келли, «Окно во двор»

По сюжету фильма Альфреда Хичкока «Окно во двор» главный герой просыпается за секунду до того, как героиня Грейс Келли поцелует его. Девушка только что прилетела из Парижа, и на ней роскошное платье с черным лифом и пышной юбкой из шифонового тюля с узором в виде виноградной лозы. Это платье называют самым копируемым нарядом Грейс Келли. Режиссер хотел, чтобы было сразу понятно, что она богатая дама из высшего общества. Видимо, поэтому пригласил для создания платья Эдит Хэд, которая к тому времени обладала 5 «Оскарами» за лучший дизайн костюмов. А еще, кстати, она была подругой Грейс Келли.

Джейн Расселл, «Восстание Мэми Стовер»

В фильме «Восстание Мэми Стовер» 1956 года Джейн Расселл появляется в изумрудно-зеленом платье с вплетенной в него золотой нитью и связкой блестящих бус, созданном Уильямом Травиллой. Любопытно, что художник по костюмам сумел сэкономить. Ведь это платье предназначалось для другой роли Джейн — в фильме «Джентльмены предпочитают блондинок», вышедшем 3 годами ранее, но тогда сцену с ним вырезали из картины.

Лорен Бэколл, «Иметь и не иметь»

Шелковое черное платье героини Лорен Бэколл в фильме «Иметь и не иметь» 1944 года состоит из 2 частей: элегантного верха с широкими плечами и драпированной юбки, соединенных большим кольцом на животе. Образ дополняют черные туфли с открытым носком.

Кто бы мог подумать, что прообраз культового зеленого платья Джей Ло от Versace появился в фильме 1944 года. Певица произвела в нем фурор на церемонии вручения премии «Грэмми» в 2000 году, а потом еще не раз надевала наряды подобного кроя на концерты и светские мероприятия. Платье, созданное Майло Андерсоном, оказало большое влияние на современный дизайн.

Мэрилин Монро, «Джентльмены предпочитают блондинок»

Запоминающийся музыкальный номер из фильма «Джентльмены предпочитают блондинок» с одной из главных актрис золотого века Голливуда Мэрилин Монро до сих пор копируют современные звезды. Платья для фильма создавал Уильям Травилла, у которого, кстати, был короткий роман с Мэрилин. Поскольку кинодива считала, что пышная юбка ее полнит, художник по костюмам учел ее желания и специально создал зауженное книзу платье.

Первоначально платье должно было быть другим, к тому же черного цвета, однако его пришлось заменить буквально в последнюю минуту, потому что студия сочла наряд слишком вызывающим. Талантливый дизайнер успел не только заменить платье, сделав его розовым, но создал и второе, чтобы актриса надевала их поочередно, ведь за долгий съемочный день наряд пачкался. Кроме того, Травилла столкнулся с еще одной проблемой: материал был настолько скользким, что платье сползало с Мэрилин при каждом движении. Тогда дизайнер придумал приклеить шелковую ткань на войлок, а сзади добавить подкладку для придания жесткости. Кстати, огромный бант на спине — часть конструкции, а не отдельная деталь. Забавно, но во время исполнения песни «Лучшие друзья девушек — это бриллианты» драгоценности на актрисе были бутафорскими.