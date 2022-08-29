9 продолжений культовых фильмов, которые выглядят так, будто их снимали с закрытыми глазами

Каждый успешный фильм вызывает у его создателей желание повторить свой триумф и выпустить продолжение киноленты, принесшей им славу. Иногда киноделам это вполне удается: взять хотя бы 2-ю часть ленты «Назад в будущее» или, к примеру, «Крестного отца». Но порой случаются и откровенные неудачи. Правда, справедливости ради нужно сказать, что не всегда в создании сиквелов участвуют создатели оригинала.

ADME вспомнил продолжения известных фильмов, которым, мягко говоря, не досталось и толики признания их «старших братьев».

«Основной инстинкт» — «Основной инстинкт — 2»

Знаменитая сцена в полицейском участке с героиней Шэрон Стоун, одетой в белое платье, знакома даже тем, кто не считает себя поклонником кинематографа. «Основной инстинкт» стал, пожалуй, самым чувственным триллером десятилетия, а саму актрису фильм сделал знаменитой. Несмотря на то что зрители одарили картину только 63 % положительных отзывов, она собрала большую кассу и со временем, без сомнения, получила статус культовой. Продолжение истории ждало своего часа 14 лет. Однако ленту восприняли весьма негативно: «Основной инстинкт — 2» получил всего 26 % одобрительных рецензий от зрителей, а критики и вовсе выдали 94 % отрицательных разборов. Шэрон Стоун нуждается в деньгах. Это единственная причина, по которой можно было снять этот фильм. © Leigh P / Rotten Tomatoes

Это было настолько ужасно, что превратилось в комедию. © Ferrah W / Rotten Tomatoes

«Грязные танцы» — «Грязные танцы — 2: Гаванские ночи»

«Грязные танцы», вышедшие на экраны в 1987 году, стали культовым фильмом для целого поколения. Довольно стандартная, казалось бы, история своеобразной Золушки, рассказанная через танец, буквально влюбила в себя людей во всем мире. А мелодию из финальной сцены, ставили, кажется, на всех без исключения дискотеках. На сайте Rotten Tomatoes лента получила целых 90 % положительных рецензий от зрителей и 70 % — от критиков. В 2004 году появился приквел оригинальной картины, не связанный с ней напрямую. Сюжеты 2 фильмов похожи, и фактически изменено только место действия: его перенесли в кубинскую Гавану. Зрителям лента пришлась по душе, а вот критики наградили ее всего лишь 23 % положительных отзывов. Вряд ли это была хорошая идея — переснять фильм, который все так любят. © Cynthia Fuchs / Rotten Tomatoes

Единственный вопрос, который данный фильм вызывает у зрителей, — это «Зачем?». Зачем вообще сняли этот фильм? © Kevin Carr / Rotten Tomatoes

«Маска» — «Сын маски»

Пожалуй, одна из самых популярных комедий конца прошлого тысячелетия. Ставшая таковой во многом благодаря перформансу Джима Керри, чьи фирменные гримасы как нельзя лучше совпали с сюжетом. Фильм был хорошо принят критиками, да и зрители отнеслись к нему довольно благосклонно. Более того, картина сорвала кассовый куш, окупившись более чем в 10 раз. А вот фильм «Сын маски», в съемках которого Керри отказался участвовать, стал настоящим провалом. Лента не пришлась по душе ни зрителям, ни критикам. Более того, в отличие от оригинала, номинированного на «Оскар» за спецэффекты, она получила номинации аж на 8 «Золотых малин». Даже возвращение Джима Керри не спасло бы этот фильм. А Джим Керри, как правило, может спасти любой фильм. Но точно не этот. © Tibor Lan P/ Rotten Tomatoes

Я посмотрел 30 минут и уснул. Если у вас есть проблемы со сном, определенно рекомендую вам этот фильм. © Rob W / Rotten Tomatoes

«Ведьма из Блэр» — «Ведьма из Блэр — 2: Книга теней»

Лента «Ведьма из Блэр» из далекого уже 1999 года, снятая в жанре псевдодокументального кино, породила целую волну похожих фильмов. Несмотря на то что этот малобюджетный хоррор был довольно холодно принят зрителями (чуть более 50 % положительных рецензий), критики оказались буквально в восторге: аж 86 % благоприятных отзывов. Вышедшее всего лишь год спустя продолжение было фактически раскатано катком критики как со стороны профессионалов, так и со стороны рядовых любителей кино: они дали проекту 14 % и 18 % рецензий со знаком плюс соответственно. Фильм просто ужасен. Очевидно, они хотели запустить крупномасштабную франшизу, притом полностью наплевав на оригинал и добавив отвратительных сиквелов. Я очень рад, что они этого не сделали. Определенно 0 баллов из 100. © Brian P / Rotten Tomatoes

Для чего было называть этот фильм «Книга теней», если в нем нет ни единой книги с таким названием?! © JARED S / Rotten Tomatoes

«Тупой и еще тупее» — «Тупой и еще тупее тупого»

Сложно найти еще одну такую комедию, которая при довольно низком — в плане интеллектуальности, разумеется, — юморе собрала бы столько положительных отзывов и довольно большую кассу. Возможно, все дело в харизме Джима Керри и Джеффа Дэниелса, сыгравших главных персонажей. А может быть, в том, что юмор здесь доведен до полнейшего абсурда, что и делает картину гомерически смешной. Как бы там ни было, 84 % положительных рецензий говорят сами за себя. А вот продолжение, рассказывающее о том, как 2 друга познакомились, обернулось настоящим провалом, в том числе и кассовым. Критики и зрители буквально обрушились на комедию, дав ей чрезвычайно низкий рейтинг «свежести». Просто забудьте о существовании этого фильма. Я и правда не знаю, кому он может понравиться. Наверное, бывают картины и похуже, но найти их будет сложно. © Zach M / Rotten Tomatoes

Всего 4 слова: «худший фильм всех времен». Он заставил меня задуматься о том, как я вообще мог любить «Тупой и еще тупее». Это отвратительная картина, на фоне которой даже ужасные «Бэтмен и Робин» и «Поле битвы: Земля» выглядят веселыми и занимательными. © Connor S / Rotten Tomatoes

«Титаник» — «Титаник-2»

Фильм Джеймса Кэмерона, вышедший на экраны в 1997-м, стал главным кинематографическим событием не только года, но и десятилетия. Целый букет наград, включая самые престижные, огромные кассовые сборы и роли, принесшие Леонардо Ди Каприо и Кейт Уинслет мировое признание, — все это о «Титанике». И хотя «Титаник-2» не считается официальным сиквелом оригинальной ленты, по задумке создателей он должен был стать неким продолжением истории, случившимся, правда, ровно столетие спустя. Но несмотря на довольно громкое заявление, фильм о корабле, построенном в честь 100-летия «Титаника», оказался полнейшим провалом, в котором плохо было все: от сюжета и компьютерной графики до актерской игры. Я бы очень хотел поставить этому фильму 5 звезд из 5, поскольку я хохотал на протяжении всего просмотра. Но я не стану вводить людей в заблуждение. Я люблю устраивать марафоны просмотра плохих фильмов, и этот определенно сделал мой день. «Титаник-2» выглядит так, будто его сняли в школьной столовой. © Lucas R / Rotten Tomatoes

Оля, про все плохо: это мое мнение, без опоры на конкретный отзыв

«Донни Дарко» — «С. Дарко»

Научно-фантастическая драма «Донни Дарко» с Джейком Джилленхолом в главной роли сегодня по праву считается культовым фильмом. Сюжет весьма запутанный, поскольку действие происходит в параллельных вселенных, пересекающихся между собой. Но несмотря на сложные сценарные ходы, фильм, ставший хитом после выхода на DVD, был высоко оценен как профессиональными критиками, так и рядовыми зрителями: 8 из 10 посмотревших оставили положительную рецензию. А вот продолжение фильма, где главным персонажем является младшая сестра Донни (которая начинает, как и ее старший брат, видеть пророческие сны), вряд ли можно назвать фаворитом публики. Скорее, все с точностью до наоборот: процент положительных откликов оказался менее 20, а зрители сочли картину провальной по всем пунктам. Худший сиквел лучшего фильма из всех мною просмотренных. © Cody R / Rotten Tomatoes

Что за пародия? Это позорная копия первого фильма, которая только обесценивает своего предшественника, и худший способ высасывания денег. Яркий пример стиля без содержания. © unknown author / Rotten Tomatoes

«Крестный отец» и «Крестный отец — 2» — «Крестный отец — 3»

1-й и 2-й фильмы трилогии Фрэнка Форда Копполы о семье Корлеоне сейчас заслуженно считаются классикой кинематографа и входят в списки лучших картин всех времен и народов. Критики и зрители высоко оценили и режиссуру, и сюжет, и актерскую игру как в оригинальной истории, так и в ее продолжении. Вышедшую же практически 2 десятилетия спустя 3-ю, заключительную часть драмы приняли довольно тепло, однако значимым событием в мире кино она не стала. Более того, у картины есть даже «Золотая малина» — правда, лишь за актерскую игру дебютировавшей на экране Софии Копполы. Возможно, Фрэнсис Форд Коппола был прав в том, что так долго не выпускал 3-ю часть «Крестного отца». Судя по тому, что мы здесь увидели, ему больше нечего сказать. © Hal Hinson / Rotten Tomatoes

Один из худших фильмов из всех, что я видел. В нем нет ничего такого, что оправдывало бы его существование. Замысел, сюжет, актерская игра — все ужасно. Первые 2 части были великолепными, 3-я же отвратительна. © unknown author / Rotten Tomatoes

«Образцовый самец» — «Образцовый самец — 2»

«Образцовый самец» — 3-й фильм Бена Стиллера, над которым он работал как режиссер. Эта сатирическая комедия, высмеивающая мир моды и модного закулисья, хоть и не была однозначно признана критиками, все же нашла свою аудиторию. Кроме того, она имеет довольно неплохой для подобных фильмов рейтинг: 6,5 по версии пользователей IMDb, а также 80-процентный рейтинг «свежести» на Rotten Tomatoes. А вот продолжение пародийной картины, снятое целых 15 лет спустя, оказалось оглушительно провальным: на сей раз посетители «Гнилых помидоров» подарили ей всего лишь 20 % положительных рецензий, даже несмотря на участие в ленте таких актеров, как Бенедикт Камбербэтч и Пенелопа Крус. Очень плохо. Они ждали так долго, а в результате получили это . 1-й «Образцовый самец» был прекрасной комедией. © Patrick Y / Rotten Tomatoes

. 1-й «Образцовый самец» был прекрасной комедией. © Patrick Y / Rotten Tomatoes Фильм настолько плох, что заставил меня устыдиться того, что я фанат оригинала. Я уверен, что ни один сиквел не заставлял меня испытывать подобные чувства. К тому же Пенелопа Крус здесь просто ужасна... © Evan B / Rotten Tomatoes