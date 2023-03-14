Как Блейк Лайвли спасла своего партнера по «Сплетнице» и почему их отношения оказались обречены

Блейк Лайвли и Пенн Бэджли стали одной из самых популярных пар на телевидении благодаря съемкам в сериале «Сплетница». Более того, они встречались и в реальной жизни, но их отношения продержались только 3 года. Недавно Бэджли рассказал об их истории и о том, что Лайвли буквально спасла его во время непростого периода в его жизни.

Ему было непросто в начале его карьеры

В период с 2007 по 2012 год Бэджли снимался в роли Дэна Хамфри, и благодаря этому персонажу он быстро прославился. Но за кадром у актера все было далеко не так радужно, как можно было бы подумать. Бэджли рассказал, что, хотя ему очень нравилось сниматься в «Сплетнице», он не был увлечен этой работой. «Я не хотел быть на телевидении. Играя Дэна, я просто убивал время. Я не вкладывался в эту роль. Я не говорю, что это хорошо или правильно. Я просто рассказываю, как было».

Роман с Блейк сделал его жизнь более яркой

36-летний актер не скрывает, что в эти психологически трудные для него времена именно роман с его коллегой по съемочной площадке Блейк Лайвли помогал ему оставаться на плаву. Он признался, что здоровый образ жизни Лайвли оказал на него положительное влияние. Бэджли рассказал, что, когда шоу было на пике своей популярности, его окружало множество соблазнов, которые шли рука об руку со славой. «Но наши отношения в определенном смысле спасли меня от той темной дорожки, по которой я мог пойти», — сказал он.

Успех не принес ему радости

Говоря о славе и богатстве, актер рассказал: «Мне открылся простой факт, что эти две вещи не только не делают твою жизнь лучше или проще, а, наоборот, все только усложняют и делают тебя несчастным». Однако Бэджли уточнил, что, несмотря на то что он испытывал тревогу и отчаяние, у него не было стремлений нанести себе физический вред. Но он точно испытывал «духовный кризис».

Блейк подтвердила, что у них были непростые отношения

East News , East News

В свою очередь 35-летняя актриса тоже поделилась деталями своих отношений с Пенном. В 2017 году она рассказала: «Мы боялись, как наши боссы отреагируют на то, что мы смешали личную жизнь с работой». Кроме того, она отметила, что их роман был своеобразной имитацией реальной жизни. «В реальной жизни я одевалась в ту же одежду и встречалась с тем же человеком, что и мой персонаж».

Они оба нашли свое счастье чуть позже

AXELLE / BAUER-GRIFFIN / East News

Сейчас обе звезды счастливы в браке. Лайвли и Райан Рейнольдс женаты уже 11-й год, и недавно у них появился четвертый малыш. А Бэджли состоит в браке с певицей Домино Кёрк, у них подрастает общий сын, а еще они вместе воспитывают 14-летнего сына Домино от ее предыдущих отношений.