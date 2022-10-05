20+ фактов о Райане Рейнольдсе — веселом красавчике, от которого многого не ждали, а он сумел покорить Голливуд

45-летний Райан Рейнольдс снимался в комедиях и малоизвестных фильмах в течение более чем 20 лет. И только в 2016 году на него обрушилась мировая слава. Комедийный актер сыграл саркастичного героя комикса Дэдпула. Райан знаменит своим чувством юмора, он активно использует соцсети и обожает свою жену Блейк Лайвли. А еще он умудрился получить номинацию на «Золотой глобус» за роль, в которой почти не видно его лица.