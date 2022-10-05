20+ фактов о Райане Рейнольдсе — веселом красавчике, от которого многого не ждали, а он сумел покорить Голливуд
45-летний Райан Рейнольдс снимался в комедиях и малоизвестных фильмах в течение более чем 20 лет. И только в 2016 году на него обрушилась мировая слава. Комедийный актер сыграл саркастичного героя комикса Дэдпула. Райан знаменит своим чувством юмора, он активно использует соцсети и обожает свою жену Блейк Лайвли. А еще он умудрился получить номинацию на «Золотой глобус» за роль, в которой почти не видно его лица.
- Рейнольдс родился в Ванкувере в семье продавца и был младшим из четырех братьев. Как актер Райан мог и не состояться. В 13 лет он увлекся профессией, но успеха поначалу не добился.
- Тогда в 19 лет он решил завязать с «неудавшейся» карьерой и поступить в технический университет. Но в нем Рейнольдс так и не доучился — последовал зову сердца и уехал в Лос-Анджелес, чтобы попытать счастья на актерском поприще еще раз. О своем решении Райан родителям не рассказал, по-видимому, чтобы не расстраивать их. Поэтому о желании стать звездой Рейндольдс объявил маме с папой уже в другой стране.
- Помимо «Сабрины», Райан появлялся в «Клинике», «Секретных материалах», а также таких комедиях, как «Король вечеринок», «Просто друзья», «Да, нет, наверное».
- Вскоре смешного и симпатичного актера заметили. Благодаря харизме парню доставались все более серьезные персонажи. Например, он сыграл Ганнибала в адаптации комиксов. Для фильма юный Рейндольдс набрал 11 кг мышечной массы.
- Одна из наиболее известных комедий с его участием — «Предложение» с Сандрой Буллок в главной роли. Фильм собрал кассу и принес Райану множество номинаций на различные премии.
- Еще в 2005 году актер выразил желание сыграть Дэдпула — как мы знаем, позже его желание сбылось. Но перед этим ему досталась роль другого супергероя. В 2011 году он сыграл в супергеройском кино «Зеленый фонарь». Фильм провалился, а над анимированным костюмом Райана смеялись почти все.
- Райан считает, что причина провала — желание студии поскорее выпустить фильм. Сценарий, по его мнению, был недоработан, но он все равно не жалеет о том, что появился в картине. Также, по словам актера, именно благодаря провальному фильму он смог преодолеть свой страх высоты. Дело в том, что, будучи подростком, он неудачно прыгнул с парашютом и с тех пор боялся самолетов.
- Рейнольдс не раз смеялся над собой и «Зеленым фонарем», в том числе и в своих фильмах. Например, в «Дэдпуле» есть интересная отсылка. В какой-то момент главный герой не дает актеру Райану согласиться на роль «фонаря» и тем самым «спасает» будущее.
- Постепенно, помимо комедий, в фильмографии знаменитости появились и триллеры. Но самой известной его работой все же стал «Дэдпул», собравший в прокате миллионы долларов. Именно за него актер был номинирован на «Золотой глобус».
- Примечательно, что студия отказалась платить за присутствие сценаристов на съемочной площадке. Тогда Рейнольдсу пришлось оплачивать их работу из своего кармана.
- Известность после выхода фильма свалилась на мужчину внезапно. Актер даже получил свою звезду на Аллее славы.
- Райан не раз демонстрировал не только чувство юмора, но и другие человеческие качества. Когда он услышал, что один из ярых поклонников персонажа, 13-летний подросток с тяжелой болезнью, не может присутствовать на премьере, он отправился в Канаду и устроил парню персональный показ фильма. В 2016 году актер даже стал человеком года по версии журнала GQ.
- Также Рейнольдс попробовал себя в роли продюсера. Его фильм «Главный герой» даже номинировали на «Оскар». Всего за эти годы Райан сыграл четырех персонажей комиксов.
- Критики считают, что таких высот Рейнольдс смог добиться благодаря своей харизме. «Он не Джордж Клуни, но именно такого человека люди хотят видеть рядом с собой за ужином», — считают критики.
- Актер плотно сотрудничает с сервисом «Нетфликс», а в 2020 году занял второе место среди самых высокооплачиваемых актеров Голливуда. В 2022 году 3 фильма с Райаном в главной роли вошли в топ-10 стриминговой платформы.
- Также в интернете очень бурно обсуждают личную жизнь актера. Вот уже 10 лет он женат на Блейк Лайвли, у пары родилось трое детей. Они постоянно подтрунивают друг на другом в социальных сетях. Мало кто знает, что брак с Блейк — второй по счету. Рейнольдс 2 года был женат на Скарлетт Йоханссон.
- Перед тем как пожениться, Блейк и Райан ходили на двойное свидание. Но только вот не с друг другом, а с другими партнерами.
- Сейчас у пары 3 дочери, старшей из которых 8 лет. Актер не стесняется признать, что родительство — непростая работа. «Иногда мне кажется, что у трех моих дочек бешенство, они просто дикие», — шутит он. В сентябре 2022 года актриса продемонстрировала округлившийся живот — пара ждет четвертого малыша.
- Когда ищешь информацию о Райане, в первую очередь можно увидеть ссылки на фильмы о Дэдпуле. Вероятнее всего, это лучшая роль Райана, по мнению зрителей. Любопытно, что своим лучшим фильмом он назвал вовсе не «Дэдпула». По мнению актера, свою лучшую роль он сыграл в картине 2010 года «Погребенный заживо». В фильме он просыпается под землей в гробу с телефоном и зажигалкой. Съемки дались мужчине нелегко — он часами лежал в одном положении. Однажды актер даже потерял сознание.
- На втором месте в его списке «Парк культуры и отдыха» — комедийная драма с Кристен Стюарт в главных ролях.
- Еще одна его серьезная роль — роль отца в фильме «Пленница». Главный герой спустя 8 лет после похищения дочери начинает находить зацепки, намекающие на то, что семнадцатилетняя девушка может быть жива. Также в 2017 году Райан сыграл инженера в картине «Живое». По сюжету астронавты на космической станции сталкиваются с неизвестным существом с другой планеты.
- Своим примером Райан доказал, что, если хорошо выполнять свою работу и делать то, что у тебя получается, результат не заставит ждать. Райан по большей части продолжает сниматься в комедиях, но делает это на редкость талантливо. А играть «серьезные» роли у него получается ничуть ни хуже.
Какой фильм с актером запомнился вам больше всего? Как считаете, справляется ли он с драматическими ролями?
Фото на превью Kevin Mazur / WireImage / Getty Images, Kristin Callahan / Everett Collection / East News
AdMe/Кино/20+ фактов о Райане Рейнольдсе — веселом красавчике, от которого многого не ждали, а он сумел покорить Голливуд
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