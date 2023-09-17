Как сложилась карьера 10 актеров легендарного «Клона» после оглушительного успеха сериала

«Клон» — один из тех ностальгических сериалов, которые мы смотрели еще по пузатым телевизорам. И один из ярчайших представителей эпохи теленовелл, в которых чашку чая могли заварить в одной серии, начать пить ее в другой, а закончить только в третьей. Мы вспомнили актеров бразильской легенды и решили узнать, что у них нового.

Джованна Антонелли (Жади)

Джованна известна не только как актриса, но и как телеведущая и продюсер. За свою карьеру Антонелли сыграла десятки ролей. Последнюю она исполнила в сериале «Travessia», премьера которого, кстати, состоялась сразу после выхода «Пантанала», где играл Мурило Бенисио.

Мурило Бенисио (Лукас, Диогу, Лео)

За свою работу в сериале «Клон» Мурило Бенисио получил признание критиков и зрителей. После прорывной роли ему стали предлагать работу в теленовеллах разных жанров. Он появился в нашумевшем детективном сериале «Проспект Бразилии», где сыграл футболиста. Из недавних его проектов можно выделить «Пантанал» 2022 года.

Марселу Новаэс (Шанди)

Марселу дебютировал на телевидении в 1988 году в сериале «Все дозволено». С тех пор его актерская карьера продолжает развиваться и набирать обороты. По сей день он активно снимается и даже до сих пор играет героев-любовников, пусть и не на главных ролях. Например, его можно увидеть в недавно вышедшем проекте «Вне иллюзий».

Летисия Сабателла (Латиффа)

Летисия не только блестящая актриса, но и талантливая певица. А еще она успешно освоила режиссерскую деятельность. В 2007 году вышел ее документальный фильм «Hotxuá», где она показала жизнь племенных индейцев. Последняя роль Летисии на телевидении была в сериале «Во времена императора». Там она сыграла императрицу Бразилии Терезу Кристину Бурбон-Сицилийскую.

Вера Фишер (Иветти)

Обладательница титула Мисс Бразилия 1969 года не перестает блистать на экранах, снимаясь в теленовеллах и фильмах. Кроме того, Фишер играет в театре. В 2022 году она исполнила роль актрисы в комедии «Me Tira da Mira».

Стенио Гарсия (Али)

В этом году мужчине исполнился 91 год, а он все продолжает сниматься и радовать поклонников своей неугасающей энергией. Кстати, Стенио занимается еще и озвучкой мультиков. Его голосом говорит персонаж анимационного фильма «Герои волшебного леса» 2022 года.

Жандира Мартини (Зорайде)

Жандира продолжает сниматься в кино и сериалах. В 2022 году вышел фильм «Uma Pitada de Sorte» с ее участием. Несмотря на популярность в качестве актрисы телевидения, огромную роль в ее жизни занимает театр. Она не только играет на сцене, но и является сценаристом пьес и сама их ставит, выполняя обязанности режиссера-постановщика.

Далтон Виг (Саид)

Сейчас у Далтона плотный рабочий график. В 2022 году актер появился сразу в двух сериалах: «Poliana Moça» и «Não Foi Minha Culpa». Он активно снимается в кино и играет на сцене в театре, в том числе в долгоиграющих постановках.

Антониу Каллони (Мохаммед)

Каллони за всю свою карьеру успел побывать не только актером, но и поэтом, певцом, писателем и продюсером. Кроме того, он работает над озвучкой персонажей. Именно его голосом в Бразилии говорит всем известный кот Гарфилд. В 2020 году была опубликована десятая книга его авторства под названием «Filho da Noite» («Сын ночи»). А в 2023 году он появился в качестве приглашенной звезды в сериале «Верь в себя».

Карла Диас (Хадижа)

Карла Диас родилась в 1990 году, а уже в 1994-ом дебютировала в сериале «Шестеро из них». С тех пор она продолжает развивать актерскую карьеру. Кроме того, она активно принимает участие в бразильских реалити-шоу. В 2023 году Диас приняла участие в танцевальном проекте и заняла 2-е место.