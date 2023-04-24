Как выглядели бы 18 героев из любимых фильмов нашего детства, если бы действие происходило сегодня

Иногда мы с ностальгией вспоминаем фильмы, которые любили в детстве. Но если сейчас решим их пересмотреть, то многие вещи бросятся нам в глаза. Например, то, как «по-винтажному» выглядят герои. Поэтому с помощью компьютерных технологий мы решили осовременить некоторых персонажей и представить, какими были бы любимые киноленты.