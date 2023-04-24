Как выглядели бы 18 героев из любимых фильмов нашего детства, если бы действие происходило сегодня
Иногда мы с ностальгией вспоминаем фильмы, которые любили в детстве. Но если сейчас решим их пересмотреть, то многие вещи бросятся нам в глаза. Например, то, как «по-винтажному» выглядят герои. Поэтому с помощью компьютерных технологий мы решили осовременить некоторых персонажей и представить, какими были бы любимые киноленты.
Владимир Торсуев — Электроник, «Приключения Электроника»
Андрей Мягков — Женя Лукашин, «Ирония Судьбы, или С легким паром!»
Олег Басилашвили — Юрий Григорьевич Самохвалов, «Служебный роман»
Вячеслав Тихонов — Александр Иванович Горелов, «Максимка»
Андрей Мягков — Семен Александрович Хвостов, «Гараж»
Александр Демьяненко — Шурик, «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика»
Семен Фарада — Маргадон, «Формула любви»
Леонид Куравлев — Жорж Милославский, «Иван Васильевич меняет профессию»
Аркадий Райкин — Геннадий Максимов, «Мы с вами где-то встречались»
Олег Табаков — Александр Яковлевич, «12 стульев»
Владимир Этуш — Антон Семенович Шпак, «Иван Васильевич меняет профессию»
Андрей Миронов — Остап Бендер, «12 стульев»
Александр Абдулов — Медведь, «Обыкновенное чудо»
Евгений Леонов — Коля, «Афоня»
Арчил Гомиашвили — Остап Бендер, «12 стульев»
Михаил Пуговкин — Карп Савельевич Якин, «Иван Васильевич меняет профессию»
Алексей Смирнов — Федя, «Операция „Ы“ и другие приключения Шурика»
Юрий Никулин — Балбес, «Операция „Ы“ и другие приключения Шурика»
Это не первый раз, когда мы пытаемся представить, какой была бы внешность персонажей старых фильмов или картин в наше время. Вы можете посмотреть другие наши статьи об этом:
Фото на превью Приключения Электроника / Одесская киностудия
AdMe/Кино/Как выглядели бы 18 героев из любимых фильмов нашего детства, если бы действие происходило сегодня
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