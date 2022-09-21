Как выглядели бы актеры из «Гарри Поттера», если бы их подбирали в точности с описанием Джоан Роулинг

Многие фанаты книг о юном волшебнике не сразу согласились с тем, как режиссеры и кастинг-директора подбирали актеров на главные роли для фильмов о школе чародейства Хогвартс. Внешность знаменитых артистов не всегда совпадала с точным описанием героев поттерианы, как изначально было задумано Джоан Роулинг.

Мы в ADME хотим выразить благодарность и признательность одной из преданных читательниц, которая с помощью нейросети смогла создать достоверные образы главных героев книг о Гарри Поттере.

1. Златопуст Локонс

Златопуст был щеголеватым красивым волшебником с волнистыми светлыми волосами и ровными блестящими зубами. Он был известен тем, что носил яркие, кричащие и невероятно экстравагантные наряды самых разных цветов.

2. Гермиона Грейнджер

У Гермионы была светлая кожа, ярко-карие глаза, длинные каштановые волосы и довольно большие передние зубы.

3. Рон Уизли

Рон унаследовал типичные семейные черты Уизли: огненно-рыжие волосы и лицо в веснушках. Когда он смущался, его уши заметно краснели. У него были голубые глаза, длинный нос, и он был описан в книге как очень высокий и долговязый юноша, с большими руками и ногами.

4. Джинни Уизли

Джинни описывалась как чрезвычайно красивая девушка, у которой были типичные семейные черты Уизли: копна огненно-рыжих волос и лицо в веснушках. Джинни имела светлую кожу, очень миниатюрный рост и ярко-карие глаза, как у матери.

5. Билл Уизли

Билл был высоким, худым, красивым, и у него были рыжие волосы, как и у остальных членов семьи Уизли. Он носил свои длинные волосы собранными в хвост.

6. Беллатриса Лестрейндж

Это была высокая женщина с длинными, густыми, блестящими темными волосами. У нее была выразительная челюсть, тонкий рот и глаза с тяжелыми веками и длинными ресницами.

7. Северус Снейп

Северус Снейп был худощавым мужчиной с желтоватой кожей, большим крючковатым носом и желтыми неровными зубами. Обычно он носил струящиеся черные одежды, которые делали его похожим на «летучую мышь — переростка». У него были сальные черные волосы до плеч, обрамлявшие его лицо, словно занавески, а также кривые губы и проницательные темные глаза, похожие на туннели.

8. Долорес Амбридж



Долорес Амбридж была описана как невысокая коренастая женщина, напоминающая большую бледную жабу. У нее было широкое дряблое лицо, огромный рот и маленькая шея. Глаза у нее были выпуклые, а в мышиных каштановых волосах она часто носила черный бархатный бант.

9. Вернон Дурсль

Вернона описывали как крупного и мускулистого мужчину с большим багровым лицом. У него были густые темные волосы, густые черные усы (половину которых он дважды вырывал из-за досады), практически отсутствовала шея и были маленькие злые глазки, которые сужались до щелочек, когда он был в ярости.

10. Петуния Дурсль

Петуния была худенькой светловолосой женщиной с неестественно длинной шеей. У нее было длинное лошадиное лицо, выступающая нижняя челюсть, большие лошадиные зубы и огромные бледные глаза. Не исключено, что, как и у сына, у нее были голубые глаза.

11. Дадли Дурсль

У Дадли были водянистые голубые глаза и густые светлые волосы. В детстве Дадли был очень толстым, как минимум в 4 раза крупнее Гарри.

12. Полумна Лавгуд

У Полумны были всклокоченные, грязно-светлые волосы до пояса, очень бледные брови и выпуклые серебристые глаза, которые придавали ей удивленный вид.

13. Невилл Долгопупс

Говорят, что Невилл был очень похож на свою мать. Он был круглолицым, невысоким, пухлым и светловолосым. Его верхние передние зубы немного торчали.

14. Драко Малфой

Драко был стройным мальчиком с гладкими белоснежными волосами, холодными серыми глазами, бледным лицом и довольно резкими чертами лица. В книге он был описан как обладатель надменной красивой внешности.

15. Сириус Блэк

Сириус был высоким, хорошо сложенным, смуглым красавцем со светлой кожей, блестящими черными волосами средней длины, которые иногда казались светлыми на солнце. Он обладал поразительными серыми глазами, а его общий стиль можно было назвать «небрежно элегантным».

16. Седрик Диггори

Седрик был высоким и чрезвычайно красивым молодым человеком с точеными чертами лица, темными волосами и яркими серыми глазами. Он был хорошо сложен и крепок.