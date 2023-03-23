Как выглядели бы «Клон», «Дикий ангел» и другие культовые сериалы, если бы их пересняли в Голливуде

Последние несколько десятков лет мыльные оперы были на коне. Кроме бразильских и аргентинских сериалов, на наши экраны неожиданно ворвались и турецкие. Мы решили представить, как выглядели бы персонажи любимых теленовелл, если бы их сыграли звезды Голливуда.