Как выглядели бы «Клон», «Дикий ангел» и другие культовые сериалы, если бы их пересняли в Голливуде
Последние несколько десятков лет мыльные оперы были на коне. Кроме бразильских и аргентинских сериалов, на наши экраны неожиданно ворвались и турецкие. Мы решили представить, как выглядели бы персонажи любимых теленовелл, если бы их сыграли звезды Голливуда.
Милагрос — Эмилия Кларк («Дикий ангел»)
Иво — Брэдли Купер («Дикий ангел»)
Жади — Зендея («Клон»)
Лукас — Тимоти Шаламе («Клон»)
Назира — Анджелина Джоли («Клон»)
Иветти — Мерил Стрип («Клон»)
Мария ду Карму — Кэтрин Зета-Джонс («Хозяйка судьбы»)
Майя — Галь Гадот («Дороги Индии»)
Хюррем-султан — Джессика Честейн («Великолепный век»)
Султан Сулейман I — Джейк Джилленхол («Великолепный век»)
Ракел — Сандра Буллок («Секрет тропиканки»)
Джулиана — Дакота Джонсон («Земля любви»)
Маттео — Роберт Паттинсон («Земля любви»)
Изаура — Эмма Уотсон («Рабыня Изаура»)
Кямран — Зак Эфрон («Королек — птичка певчая»)
Фериде — Дженна Ортега («Королек — птичка певчая»)
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Фото на превью O Clone / Rede Globo de Televisão, O Clone / Rede Globo de Televisão
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