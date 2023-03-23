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Как выглядели бы «Клон», «Дикий ангел» и другие культовые сериалы, если бы их пересняли в Голливуде

Кино
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Последние несколько десятков лет мыльные оперы были на коне. Кроме бразильских и аргентинских сериалов, на наши экраны неожиданно ворвались и турецкие. Мы решили представить, как выглядели бы персонажи любимых теленовелл, если бы их сыграли звезды Голливуда.

Милагрос — Эмилия Кларк («Дикий ангел»)

Иво — Брэдли Купер («Дикий ангел»)

Жади — Зендея («Клон»)

Лукас — Тимоти Шаламе («Клон»)

Назира — Анджелина Джоли («Клон»)

Иветти — Мерил Стрип («Клон»)

Мария ду Карму — Кэтрин Зета-Джонс («Хозяйка судьбы»)

Майя — Галь Гадот («Дороги Индии»)

Хюррем-султан — Джессика Честейн («Великолепный век»)

Султан Сулейман I — Джейк Джилленхол («Великолепный век»)

Ракел — Сандра Буллок («Секрет тропиканки»)

Джулиана — Дакота Джонсон («Земля любви»)

Маттео — Роберт Паттинсон («Земля любви»)

Изаура — Эмма Уотсон («Рабыня Изаура»)

Кямран — Зак Эфрон («Королек — птичка певчая»)

Фериде — Дженна Ортега («Королек — птичка певчая»)

Любите смотреть сериалы? Тогда вас смогут заинтересовать некоторые из этих статей:

Фото на превью O Clone / Rede Globo de Televisão, O Clone / Rede Globo de Televisão
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436-3
AdMe/Кино/Как выглядели бы «Клон», «Дикий ангел» и другие культовые сериалы, если бы их пересняли в Голливуде
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