Посмотрите, как изменились дети знаменитостей, которых родители брали на красные дорожки с юных лет

Кому из нас не приходилось тащиться на работу с кем-то из своих родителей, когда деть нас было решительно некуда. Жаль только, что проходка по красной дорожке не являлась частью их служебных обязанностей. Так бы мы все умудрились еще в ранние годы блеснуть у пресс-волла на каком-нибудь светском мероприятии в сопровождении мамы или папы.

Ровно как это довелось сделать (и не раз) героям сегодняшней подборки ADME. Их родители — звезды первой величины, которые не прочь разделить знаковые моменты своей жизни, будь то церемония награждения или премьера фильма, со своими детьми.

Антонио Бандерас и его дочь Стелла

East News , JEAN-BAPTISTE LACROIX / AFP / East News

Шэрон Стоун и ее сын Рон

East News , JOHN MACDOUGALL / AFP / East News

Ким Кардашьян и ее дочь Норт

ABACA / East News , JM HAEDRICH / SIPA / SIPA / East News

Элизабет Херли и ее сын Дэмиан

Тэндиве Ньютон и ее дочь Нико

Gilbert Flores / Broadimage / East News , VALERIE MACON / AFP / East News

Кейт Мосс и ее дочь Лила

Can Nguyen / Capital Pictures / East News , Invision / Invision / East News

Синди Кроуфорд и ее дочь Кайя

AXELLE / BAUER-GRIFFIN.COM / East News , VALERIE MACON / AFP / East News

Ума Турман и ее дочь Майя

Gregory Pace / BEImages / East News , Laurent Vu / SIPA / East News

Лесли Манн и Джадд Апатоу и их дочери Айрис и Мод

EVERETT COLLECTION / East News , Invision / Invision / East News

Сара Джессика Паркер и ее сын Джеймс

Eric Reichbaum / Everett Collection / East News , Lev Radin / PACIFIC PRESS / SIPA / SIPA / East News

Сьюзан Сарандон и ее сыновья Джек и Майлз

CJ Contino / Everett Collection / East News , East News

Пирс Броснан и его сын Дилан

Gilbert Flores / Broadimage / East News , VALERIE MACON / AFP / East News

Джейми Фокс и его дочь Коринн

ASSOCIATED PRESS / East News , Invision / Invision / East News

Кевин Бейкон и его дочь Сози

RL / REPORTER / East News , LISA O'CONNOR / AFP / East News

Бен Стиллер и его дочь Элла

AFP / East News , VALERIE MACON / AFP / East News

Сальма Хайек и ее дочь Валентина

John Salangsang / Invision / AP / East News , Invision / Invision / East News

Риз Уизерспун и ее дочь Ава

AFP / East News , VALERIE MACON / AFP / East News

Питер Галлахер и его дочь Кэтрин

Стивен Тайлер и его дочь Челси

ASSOCIATED PRESS / East News , Invision / Invision / East News

Вин Дизель и его дочь Хания

Paul A. Hebert / Invision / AP / East News , Gilbert Flores / Broadimage / Broad Image / East News

Кто из героев нашей подборки, на ваш взгляд, унаследовал больше всего черт от своих звездных родителей?