Посмотрите, как изменились дети знаменитостей, которых родители брали на красные дорожки с юных лет
Кому из нас не приходилось тащиться на работу с кем-то из своих родителей, когда деть нас было решительно некуда. Жаль только, что проходка по красной дорожке не являлась частью их служебных обязанностей. Так бы мы все умудрились еще в ранние годы блеснуть у пресс-волла на каком-нибудь светском мероприятии в сопровождении мамы или папы.
Ровно как это довелось сделать (и не раз) героям сегодняшней подборки ADME. Их родители — звезды первой величины, которые не прочь разделить знаковые моменты своей жизни, будь то церемония награждения или премьера фильма, со своими детьми.
Антонио Бандерас и его дочь Стелла
Шэрон Стоун и ее сын Рон
Ким Кардашьян и ее дочь Норт
Элизабет Херли и ее сын Дэмиан
Тэндиве Ньютон и ее дочь Нико
Кейт Мосс и ее дочь Лила
Синди Кроуфорд и ее дочь Кайя
Ума Турман и ее дочь Майя
Лесли Манн и Джадд Апатоу и их дочери Айрис и Мод
Сара Джессика Паркер и ее сын Джеймс
Сьюзан Сарандон и ее сыновья Джек и Майлз
Пирс Броснан и его сын Дилан
Джейми Фокс и его дочь Коринн
Кевин Бейкон и его дочь Сози
Бен Стиллер и его дочь Элла
Сальма Хайек и ее дочь Валентина
Риз Уизерспун и ее дочь Ава
Питер Галлахер и его дочь Кэтрин
Стивен Тайлер и его дочь Челси
Вин Дизель и его дочь Хания
Кто из героев нашей подборки, на ваш взгляд, унаследовал больше всего черт от своих звездных родителей?
Фото на превью Eric Reichbaum / Everett Collection / East News, Lev Radin / PACIFIC PRESS / SIPA / SIPA / East News
AdMe/Кино/Посмотрите, как изменились дети знаменитостей, которых родители брали на красные дорожки с юных лет
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