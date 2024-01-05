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Зрители выбрали душевные новогодние фильмы, которые сняты вдали от Голливуда

Кино
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Наверняка у многих в новогоднюю культурную программу входят фильмы «Реальная любовь», «Один дома» и другие голливудские шедевры. Но, согласитесь, однообразие может наскучить даже самому закоренелому фанату этих лент. Поэтому мы разузнали, какие же новогодние кинокартины, снятые в разных уголках планеты, приглянулись зрителям.

Сумасшедшее Рождество (Германия, 2007)

У Сары уже четвертый муж. Приближается Рождество, и этот праздник она решает отметить не только с супругом, своими тремя детьми от предыдущих браков и сыном благоверного от первого брака. Сара еще и созывает на пиршество всех своих экс-мужей. А в разгар вечеринки сообщает, что снова беременна. И ужин превращается в сумасшедшую комедию.

Рождество в заснеженной гостинице (Канада, 2017)

Дженна и Кевин — журналисты. После Нового года в их журнале ожидаются сокращения. И работу сохранит тот, кто напишет более популярную статью о Рождестве. Герои отправляются в командировку на крутой горнолыжный курорт. Однако по пути их застает снежная буря. Дженна и Кевин останавливаются в маленькой гостинице, которой управляет милая пожилая пара. И выясняют, что здание хотят снести. Герои решают побороться за мини-отель и написать статью о нем. А попутно все больше проникаются друг к другу.

Санта-Хрякус: Страшдественская сказка (Великобритания, 2006)

Дело происходит в вымышленном Плоском мире. Здесь отмечают не Рождество, а Страшдество. И подарки всем приносит не Санта Клаус, а Санта-Хрякус. Но вот накануне очередного праздника главный рождественский кудесник пропадает. А вместе с ним исчезает еще и зубная фея. Волшебники Плоского мира решают во что бы то ни стало найти пропавших.

  • Фильм настолько увлекателен, что удивляешься, почему не слышал о нем раньше. Уже на вступительном диалоге понимаешь, что тебя ждет совершенно исключительное кинематографическое приключение. © Sunsphxsuns / IMDb

Рождественская ночь в Барселоне (Испания, 2015)

Это не простая мелодрама, а настоящее пособие по отношениям. Фильм представляет собой сборник новелл о любви. Место действия — Барселона, в которой романтика и страсть не утихают даже в холодную рождественскую пору. Одиночки и пары, молодежь и люди почтенного возраста — очарованные Рождеством, все поддаются магии любви.

  • В фильме нет абсолютно ничего банального или предсказуемого. Идея, объединяющая истории разных персонажей, может, и не нова. Но чувства героев и решения, которые они принимают в затруднительных ситуациях, оригинальны. © sara-martin-1 / IMDb

Убойный огонек (Испания, 2015)

Во время записи новогодней телепрограммы на съемочной площадке начинается череда происшествий. Нелепые несчастные случаи подкашивают всех подряд: продюсеров, приглашенных звезд, массовку и так далее. На этом фоне во всей красе проявляются недостатки артистов, скандалы и интриги.

  • Преступно недооцененный фильм. Честное слово, смешная комедия с интересными персонажами, забавными историями, отличной постановкой, великолепным музыкальным сопровождением и лучшим актерским составом. © nashknight-1 / IMDb

Санта и компания (Франция, 2017)

Накануне Рождества эльфов сразил непонятный недуг. Но ведь все дети на планете должны вовремя получить подарки. А именно эльфы ответственны за подготовку сюрпризов. В поисках чудодейственного лекарства для своих помощников Санта летит на Землю. Но тут появляется другая проблема: в нашем мире его никто не узнает.

Мой друг Дед Мороз (Франция, 2014)

Отлично подойдет для фанатов фильма «Один дома». Здесь сюжет тоже крутится вокруг мальчика, который в рождественский вечер сталкивается с грабителем. Только Антуан — так зовут юного героя — принимает вора за Санту Клауса. Ведь преступник переоделся в костюм новогоднего волшебника. Антуан очень мечтает прокатиться на санях вместе с Сантой. Поэтому увязывается за грабителем, «путешествующим» по парижским квартирам.

  • Мне очень понравился этот фильм. Такой милый! А игра мальчика просто потрясающая. © jimenacomtranslations / IMDb

Идеальная семья (Италия, 2012)

Леоне — богатый, но очень одинокий человек. На Рождество он нанимает актеров, чтобы те сыграли его семью и провели праздник с ним. Однако игра выходит из-под контроля, когда герой начинает путать реальность с вымыслом. В итоге каждый участник действа волей-неволей раскроет свое понимание человеческих взаимоотношений, а еще явит миру скелеты в шкафу.

Волшебная сказка на Рождество (Швеция, 2021)

Карл — мальчик из обеспеченной семьи. Не испорченный привилегиями богатства, он работает на почте. А еще у Карла есть кумир — Робин Гуд. Поэтому в Рождество парень решает поступить согласно заветам любимого героя: отправить беднякам подарки, предназначенные для богатых. Параллельно Карл знакомится с девочкой-сиротой. И, конечно же, проникается к ней.

Человек, который изобрел Рождество (Ирландия, Канада, 2017)

Фильм посвящен истории того, как писатель Чарльз Диккенс создал свою знаменитую «Рождественскую песнь в прозе». Из-за плохих продаж последней книги он столкнулся с финансовыми трудностями. Тогда Диккенс и решил написать произведение о Рождестве. В ленте также показано, как повесть сделала праздник популярным.

Канун Нового года (Южная Корея, 2021)

Восемь разных героев. У каждого свои сложности в отношениях. Ли Хе Ен разводится с мужем и тут же знакомится с новым мужчиной Кан Джи Хо. Спортсмен Рэ Хван и его девушка О Воль сталкиваются с кучей препятствий, но пытаются все преодолеть с помощью любви. Ен Чан собирается жениться на китаянке Яолинь, но прежде их ждет испытание на доверие. А Мин Джин А, брошенная парнем, сбегает в Аргентину и там знакомится со страстным Ли Чжэхоном.

С новым годом (Южная Корея, 2021)

Сюжет фильма напоминает «Реальную любовь». Здесь также собраны романтические истории разных людей, которые происходят под Новый год. Кто-то всю жизнь скучает по первой любви и встречает ее вновь в преклонном возрасте. Кто-то с тоской переживает свадьбу друга, которого давно любит. А кто-то стесняется признаться в любви девочке из другого класса.

  • Этот фильм тронул меня даже больше, чем «Реальная любовь». Чего стоит только история, в которой герой всерьез увлекся девушкой, мельком увидев ее танец. Или где парень влюбился в незнакомку, зная лишь ее голос. Нереальная, но бесконечно красивая сказка.

Если эта новогодняя подборка вам показалась маленькой, то вот еще порция фильмов, которые создадут праздничное настроение. Хватит на все зимние каникулы.

Фото на превью Le père Noël / Quad and co-producers, Haepi Nyu Ieo / CJ Entertainment and co-producers
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AdMe/Кино/Зрители выбрали душевные новогодние фильмы, которые сняты вдали от Голливуда
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