Зрители выбрали душевные новогодние фильмы, которые сняты вдали от Голливуда

Наверняка у многих в новогоднюю культурную программу входят фильмы «Реальная любовь», «Один дома» и другие голливудские шедевры. Но, согласитесь, однообразие может наскучить даже самому закоренелому фанату этих лент. Поэтому мы разузнали, какие же новогодние кинокартины, снятые в разных уголках планеты, приглянулись зрителям.

Сумасшедшее Рождество (Германия, 2007)

Рейтинг IMDb — 6,1 У Сары уже четвертый муж. Приближается Рождество, и этот праздник она решает отметить не только с супругом, своими тремя детьми от предыдущих браков и сыном благоверного от первого брака. Сара еще и созывает на пиршество всех своих экс-мужей. А в разгар вечеринки сообщает, что снова беременна. И ужин превращается в сумасшедшую комедию.

Рождество в заснеженной гостинице (Канада, 2017)

Рейтинг IMDb — 7,3 Дженна и Кевин — журналисты. После Нового года в их журнале ожидаются сокращения. И работу сохранит тот, кто напишет более популярную статью о Рождестве. Герои отправляются в командировку на крутой горнолыжный курорт. Однако по пути их застает снежная буря. Дженна и Кевин останавливаются в маленькой гостинице, которой управляет милая пожилая пара. И выясняют, что здание хотят снести. Герои решают побороться за мини-отель и написать статью о нем. А попутно все больше проникаются друг к другу.

Санта-Хрякус: Страшдественская сказка (Великобритания, 2006)

Рейтинг IMDb — 7,4 Дело происходит в вымышленном Плоском мире. Здесь отмечают не Рождество, а Страшдество. И подарки всем приносит не Санта Клаус, а Санта-Хрякус. Но вот накануне очередного праздника главный рождественский кудесник пропадает. А вместе с ним исчезает еще и зубная фея. Волшебники Плоского мира решают во что бы то ни стало найти пропавших. Фильм настолько увлекателен, что удивляешься, почему не слышал о нем раньше. Уже на вступительном диалоге понимаешь, что тебя ждет совершенно исключительное кинематографическое приключение. © Sunsphxsuns / IMDb

Рождественская ночь в Барселоне (Испания, 2015)

Рейтинг IMDb — 6,5 Это не простая мелодрама, а настоящее пособие по отношениям. Фильм представляет собой сборник новелл о любви. Место действия — Барселона, в которой романтика и страсть не утихают даже в холодную рождественскую пору. Одиночки и пары, молодежь и люди почтенного возраста — очарованные Рождеством, все поддаются магии любви. В фильме нет абсолютно ничего банального или предсказуемого. Идея, объединяющая истории разных персонажей, может, и не нова. Но чувства героев и решения, которые они принимают в затруднительных ситуациях, оригинальны. © sara-martin-1 / IMDb

Убойный огонек (Испания, 2015)

Рейтинг IMDb — 6,1 Во время записи новогодней телепрограммы на съемочной площадке начинается череда происшествий. Нелепые несчастные случаи подкашивают всех подряд: продюсеров, приглашенных звезд, массовку и так далее. На этом фоне во всей красе проявляются недостатки артистов, скандалы и интриги. Преступно недооцененный фильм. Честное слово, смешная комедия с интересными персонажами, забавными историями, отличной постановкой, великолепным музыкальным сопровождением и лучшим актерским составом. © nashknight-1 / IMDb

Санта и компания (Франция, 2017)

Рейтинг IMDb — 6,3 Накануне Рождества эльфов сразил непонятный недуг. Но ведь все дети на планете должны вовремя получить подарки. А именно эльфы ответственны за подготовку сюрпризов. В поисках чудодейственного лекарства для своих помощников Санта летит на Землю. Но тут появляется другая проблема: в нашем мире его никто не узнает.

Мой друг Дед Мороз (Франция, 2014)

Рейтинг IMDb — 6,3 Отлично подойдет для фанатов фильма «Один дома». Здесь сюжет тоже крутится вокруг мальчика, который в рождественский вечер сталкивается с грабителем. Только Антуан — так зовут юного героя — принимает вора за Санту Клауса. Ведь преступник переоделся в костюм новогоднего волшебника. Антуан очень мечтает прокатиться на санях вместе с Сантой. Поэтому увязывается за грабителем, «путешествующим» по парижским квартирам. Мне очень понравился этот фильм. Такой милый! А игра мальчика просто потрясающая. © jimenacomtranslations / IMDb

Идеальная семья (Италия, 2012)

Рейтинг IMDb — 6,4 Леоне — богатый, но очень одинокий человек. На Рождество он нанимает актеров, чтобы те сыграли его семью и провели праздник с ним. Однако игра выходит из-под контроля, когда герой начинает путать реальность с вымыслом. В итоге каждый участник действа волей-неволей раскроет свое понимание человеческих взаимоотношений, а еще явит миру скелеты в шкафу.

Волшебная сказка на Рождество (Швеция, 2021)

Рейтинг IMDb — 6,3 Карл — мальчик из обеспеченной семьи. Не испорченный привилегиями богатства, он работает на почте. А еще у Карла есть кумир — Робин Гуд. Поэтому в Рождество парень решает поступить согласно заветам любимого героя: отправить беднякам подарки, предназначенные для богатых. Параллельно Карл знакомится с девочкой-сиротой. И, конечно же, проникается к ней.

Человек, который изобрел Рождество (Ирландия, Канада, 2017)

Рейтинг IMDb — 7 Фильм посвящен истории того, как писатель Чарльз Диккенс создал свою знаменитую «Рождественскую песнь в прозе». Из-за плохих продаж последней книги он столкнулся с финансовыми трудностями. Тогда Диккенс и решил написать произведение о Рождестве. В ленте также показано, как повесть сделала праздник популярным.

Канун Нового года (Южная Корея, 2021)

Рейтинг IMDb — 6,3 Восемь разных героев. У каждого свои сложности в отношениях. Ли Хе Ен разводится с мужем и тут же знакомится с новым мужчиной Кан Джи Хо. Спортсмен Рэ Хван и его девушка О Воль сталкиваются с кучей препятствий, но пытаются все преодолеть с помощью любви. Ен Чан собирается жениться на китаянке Яолинь, но прежде их ждет испытание на доверие. А Мин Джин А, брошенная парнем, сбегает в Аргентину и там знакомится со страстным Ли Чжэхоном.

С новым годом (Южная Корея, 2021)

Рейтинг IMDb — 6,8 Сюжет фильма напоминает «Реальную любовь». Здесь также собраны романтические истории разных людей, которые происходят под Новый год. Кто-то всю жизнь скучает по первой любви и встречает ее вновь в преклонном возрасте. Кто-то с тоской переживает свадьбу друга, которого давно любит. А кто-то стесняется признаться в любви девочке из другого класса. Этот фильм тронул меня даже больше, чем «Реальная любовь». Чего стоит только история, в которой герой всерьез увлекся девушкой, мельком увидев ее танец. Или где парень влюбился в незнакомку, зная лишь ее голос. Нереальная, но бесконечно красивая сказка.